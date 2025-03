Xανιά:Η εμπειρία της ιστιοπλοϊας διαθέσιμη σε Άτομα με Αναπηρία- Την Τετάρτη 12 Μαρτίου στο Ενετικό Λιμάνι Χανίων

Την Τετάρτη 12 Μαρτίου 2025, στο Ενετικό Λιμάνι Χανίων, άτομα με αναπηρία από συγκεκριμένους φορείς και ιδρύματα αλλά και οι συνοδοί τους, θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν την περιπέτεια στη θάλασσα, με δωρεάν τρίωρες εκδρομές με το καταμαράν “Lo Spirito di Stella”, το πρώτο πλήρως προσβάσιμο ιστιοπλοϊκό σκάφος, που ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο.

Η δράση διοργανώνεται από το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Χανίων σε συνεργασία με το πρόγραμμα “Wheels on Waves around the World” με στόχο την ισότητα και την ένταξη, παρέχοντας σε άτομα με αναπηρία την ευκαιρία να βιώσουν την εμπειρία της ιστιοπλοΐας.

Μάλιστα, στη δράση θα συμμετέχουν και ωφελούμενοι του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης ΑμεΑ του Δήμου Χανίων ενώ δίνεται η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους πολίτες να επισκεφθούν το καταμαράν, όσο αυτό θα βρίσκεται ελλιμενισμένο. Το σκάφος θα είναι επισκέψιμο από τις 9:00 έως τις 10:00 και το απόγευμα από τις 17:00 έως 19:00.

Η πρωτοβουλία “Wheels on Waves around the World” έχει ως στόχο να αποδείξει ότι τα φυσικά και κοινωνικά εμπόδια μπορούν να ξεπεραστούν, προάγοντας τις αξίες της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία.