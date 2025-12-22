Ξεκινούν κατεδαφίσεις αυθαιρέτων σε αιγιαλούς και δασικές εκτάσεις σε όλη την Κρήτη

Υπεγράφη η σύμβαση για κατεδαφίσεις αυθαιρέτων σε αιγιαλούς, παραλίες και δασικές εκτάσεις της Κρήτης. Με την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης μπαίνει σε φάση υλοποίησης ένα εκτεταμένο πρόγραμμα κατεδαφίσεων αυθαίρετων κατασκευών σε ευαίσθητες περιβαλλοντικά περιοχές της Κρήτης, σηματοδοτώντας την επανεκκίνηση παρεμβάσεων που είχαν «παγώσει» τα προηγούμενα χρόνια. Η σύμβαση υπεγράφη από τη Γραμματέα της Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης Μαρία Κοζυράκη και τον νόμιμο εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας ΤΑΛΩΣ ΑΤΕ Ζαχαρίας Αθουσάκης. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκτέλεση τελεσίδικων πρωτοκόλλων και αποφάσεων κατεδάφισης που αφορούν αυθαίρετα κτίσματα σε ζώνες αιγιαλού και παραλίας, καθώς και σε δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις σε ολόκληρη την περιφέρεια του νησιού. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαγωνισμού, επικαιροποίησης και ελέγχου των ενεργών και τελεσίδικων πρωτοκόλλων κατεδάφισης από τις αρμόδιες Κτηματικές και Δασικές Υπηρεσίες, ανοίγει πλέον ο δρόμος για την έναρξη των εργασιών. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, οι πρώτες κατεδαφίσεις αναμένεται να ξεκινήσουν εντός Ιανουαρίου, καλύπτοντας όλους τους Νομούς της Κρήτης. Το έργο επικεντρώνεται αποκλειστικά σε κατασκευές που βρίσκονται σε περιοχές ιδιαίτερης περιβαλλοντικής ευαισθησίας, στο πλαίσιο της εφαρμογής της περιβαλλοντικής και πολεοδομικής νομοθεσίας. Όπως επισημαίνεται, πρόκειται για παρεμβάσεις που στοχεύουν στην αποκατάσταση της νομιμότητας και στην προστασία φυσικών πόρων με αυξημένη οικολογική αξία. Ο συνολικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε 300.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και αναθεώρησης, ενώ το συμβατικό τίμημα της εργολαβίας διαμορφώνεται στα 234.137,20 ευρώ με ΦΠΑ. Η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από τους οικονομικούς πόρους του Πράσινο Ταμείο. Σύμφωνα με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, η υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, την επανάκτηση του δημόσιου χώρου, καθώς και τη βελτίωση της βιωσιμότητας και ανθεκτικότητας περιοχών με έντονη περιβαλλοντική πίεση. Στόχος είναι η σταδιακή αποκατάσταση της νομιμότητας σε σημεία υψηλής σημασίας σε ολόκληρη την Κρήτη, μετά από χρόνια αυθαίρετων παρεμβάσεων.