Υπεγράφη παρουσία Μητσοτάκη, Ζελένσκι και Γκίλφοϊλ η συμφωνία για το φυσικό αέριο – «Καθοριστικός ο κάθετος διάδρομος για την ενεργειακή σταθερότητα»

Απαγόρευση συγκεντρώσεων στην Αθήνα λόγω της επίσκεψης του Βολοντίμιρ Ζελένσκι – Οι ενεργειακές συμφωνίες στο επίκεντρο της συνάντησης με Μητσοτάκη –

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έφτασε στην Αθήνα. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας συναντήθηκε με τον Έλληνα ομόλογό του Κωνσταντίνο Τασούλα, στο Προεδρικό Μέγαρο. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη στο Μέγαρο Μαξίμου η συνάντησή του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, έχοντας στο επίκεντρο την ενεργειακή συνεργασία.

Ήδη υπεγράφη παρουσία των δύο ηγετών και της πρέσβειρας των ΗΠΑ, η δήλωση προθέσεων μεταξύ της ΔΕΠΑ Εμπορίας και της Naftogaz για την προμήθεια αμερικανικού LNG στην Ουκρανία από τον Δεκέμβριο του 2025 μέχρι τον Μάρτιο του 2026.

Ο κ. Μητσοτάκης στον διάλογο που είχε με τον κ. Ζελένσκι μπροστά στις κάμερες, ανέφερε πως «είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε την Ουκρανία και τον λαό σας με κάθε τρόπο. Ενεργοποιούμε τον κάθετο διάδρομο και προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι το αέριο θα φτάσει στη χώρα σας τον δύσκολο αυτό χειμώνα». Θα ακολουθήσουν δηλώσεις στον Τύπο και διευρυμένη συνάντηση των αντιπροσωπειών των δύο πλευρών.

Υπογράφηκε ενεργειακή συμφωνία Ελλάδας – Ουκρανίας ανάμεσα στη ΔΕΠΑ και την ουκρανική Naftogaz

Μητσοτάκης σε Ζελένσκι: Είμαστε έτοιμοι να υποστηρίξουμε την Ουκρανία με κάθε τρόπο

Ζελένκσι: Θα συζητήσουμε για την ενεργειακή ασφάλεια της Ουκρανίας

Τασούλας σε Ζελένσκι: Από την πρώτη στιγμή της εισβολής, η χώρα μας τάχθηκε με το μέρος σας

Ζελένσκι: Πολύ σημαντική η συμφωνία για το φυσικό αέριο

«Θέλω να ευχαριστήσω εκ μέρους όλου του ουκρανικού λαού την Ελλάδα για τη στήριξή της σε αυτόν τον πόλεμο για την ανεξαρτησία μας. Εκτιμούμε ιδιαίτερα τη στήριξή σας σήμερα με πολύ σημαντικές συμφωνίες. Η υπογραφή για την προμήθεια του φυσικού αερίου είναι πολύ σημαντική, γιατί καθημερινά οι Ρώσοι χτυπούν ενεργειακές υποδομές», είπε ο κ. Ζελένσκι.

Μητσοτάκης: Καθοριστικός ο υπό διαμόρφωση κάθετος διάδρομος

«Στεκόμαστε δίπλα στον ουκρανικό λαό. Η Ελλάδα συμπαρατάχθηκε με τον αμυνόμενο, απέναντι σε μια αιματηρή επιχείρηση που παραβιάζει κάθε έννοια κυριαρχίας και νομιμότητας», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, ξεκινώντας τις κοινές δηλώσεις με τον κ. Ζελένσκι.

Αναφερόμενος στην κατοχή στην Κύπρο, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι για την Ελλάδα ο σεβασμός των συνόρων είναι μη διαπραγματεύσεων. «Συνεχίζουμε να ενισχύουμε στο μέτρο των δυνατοτήτων μας τη γενναία αντίσταση του λαού της Ουκρανίας», ανέφερε και συνέχισε:

«Στην Ελλάδα θα βρείτε έναν σταθερό σύμμαχο. Ταχθήκαμε υπέρ της ευρωπαϊκής πορείας της Ουκρανίας, στην οποία είμαστε έτοιμοι να συνδράμουμε», είπε.

Αναφερόμενος στη συμφωνία ΔΕΠΑ – Naftogaz είπε ότι «έρχεται σε συνέχεια των συμφωνιών της προηγούμενης εβδομάδος για το αμερικανικό LNG». Πρόσθεσε ότι πλέον υπάρχει μια νέα διάσταση, της ενεργειακής ασφάλειας, μέσω του υπό διαμόρφωση κάθετου διαδρόμου και του συνδετηρίου άξονα Αλεξανδρούπολης – Οδησσού.

«Είναι μια καθοριστική συμβολή στην ενεργειακή σταθερότητα, την ασφάλεια» είπε.

«Μιλάμε για την άμεση ενεργοποίηση του κάθετου διαδρόμου, που συνδέει την Ελλάδα με την Ουκρανία», ανέφερε, κάνοντας αναφορά και στη συμφωνία της ΤΕΡΝΑ. «Η Ελλάδα καθίσταται πάροχος ενεργειακής ασφάλειας για την πατρίδα σας» είπε προσθέτοντας ότι αυτά είναι βήματα στην απεξάρτηση της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο.

Ο ίδιος ανέφερε πως η Ελλάδα θα παράσχει συνδρομή στη μεταπολεμική ανοικοδόμηση της Ουκρανίας. «Θα είμαστε παρόντες τόσο στον κατασκευαστικό τομέα, μέσω ΣΔΙΤ, όσο και στα σημεία Παιδείας, προστασίας καλλιτεχνικών μνημείων», πρόσθεσε.

Στο Μαξίμου η Γκίλφοϊλ

Στο Μέγαρο Μαξίμου, μετέβη και η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, προκειμένου να είναι παρούσα στην υπογραφή συμφωνίας Αθήνας – Κιέβου για την ενέργεια.

Σε εξέλιξη η κατ’ ιδίαν συνάντηση Μητσοτάκη

Σε εξέλιξη είναι η κατ’ ιδίαν συνάντηση Μητσοτάκη – Ζελένσκι, έχοντας στο επίκεντρο την συμφωνίας μεταφοράς φυσικού αερίου από την Ελλάδα στην Ουκρανία. Θα ακολουθήσουν δηλώσεις στον Τύπο και μετά οι διευρυμένες συνομιλίες των αντιπροσωπειών των δύο πλευρών.

Στο Μέγαρο Μαξίμου βρίσκεται μεταξύ άλλων η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ενέργειας. Συγκρεκριμένα παρόντες είναι ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου κι ο υφυπουργός Νίκος Τσάφος.