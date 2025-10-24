Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι με όρους οι πρώτοι 11 από τους 36 συλληφθέντες

Όλοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες, κάνοντας λόγο για νόμιμες διαδικασίες στις αγροτικές επιδοτήσεις Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν, μετά τις πολύωρες απολογίες τους, έντεκα από τους συνολικά τριάντα έξι συλληφθέντες που κατηγορούνται για εμπλοκή στο σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η απόφαση ελήφθη με σύμφωνη γνώμη του ανακριτή και της Ευρωπαίας εντεταλμένης εισαγγελέως, οι οποίες συντονίζουν την εκτεταμένη δικαστική έρευνα για την υπόθεση που έχει προκαλέσει πολιτικές και κοινωνικές αντιδράσεις. Ένας ακόμη κατηγορούμενος, ο οποίος επρόκειτο να απολογηθεί σήμερα, έλαβε προθεσμία για τη Δευτέρα, ενώ οι υπόλοιποι θα περάσουν αύριο το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου. Όλοι οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται — συγκρότηση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Στις απολογίες τους υποστήριξαν ότι ενήργησαν σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες για τη λήψη των αγροτικών ενισχύσεων, απορρίπτοντας κάθε υπόνοια παράνομης δραστηριότητας. Οι απολογίες θα συνεχιστούν αύριο με τη δεύτερη ομάδα κατηγορουμένων, ενώ οι φερόμενοι ως κεντρικά πρόσωπα του κυκλώματος αναμένεται να απολογηθούν τη Δευτέρα, οπότε και θα ολοκληρωθεί ο πρώτος κύκλος της ανακριτικής διαδικασίας. Η υπόθεση, που ερευνάται από τις ελληνικές δικαστικές αρχές σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO), αφορά καταβολές παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων εκατομμυρίων ευρώ, με τη χρήση εικονικών δηλώσεων και ψευδών στοιχείων δικαιούχων, σε διάφορες περιοχές της χώρας.