ΕΛΛΑΔΑΑΓΡΟΤΙΚΑΣΚΑΝΔΑΛΑ

Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι με όρους οι πρώτοι 11 από τους 36 συλληφθέντες

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Όλοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες, κάνοντας λόγο για νόμιμες διαδικασίες στις αγροτικές επιδοτήσεις

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν, μετά τις πολύωρες απολογίες τους, έντεκα από τους συνολικά τριάντα έξι συλληφθέντες που κατηγορούνται για εμπλοκή στο σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η απόφαση ελήφθη με σύμφωνη γνώμη του ανακριτή και της Ευρωπαίας εντεταλμένης εισαγγελέως, οι οποίες συντονίζουν την εκτεταμένη δικαστική έρευνα για την υπόθεση που έχει προκαλέσει πολιτικές και κοινωνικές αντιδράσεις.

Ένας ακόμη κατηγορούμενος, ο οποίος επρόκειτο να απολογηθεί σήμερα, έλαβε προθεσμία για τη Δευτέρα, ενώ οι υπόλοιποι θα περάσουν αύριο το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου.

Όλοι οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται — συγκρότηση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Στις απολογίες τους υποστήριξαν ότι ενήργησαν σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες για τη λήψη των αγροτικών ενισχύσεων, απορρίπτοντας κάθε υπόνοια παράνομης δραστηριότητας.

Οι απολογίες θα συνεχιστούν αύριο με τη δεύτερη ομάδα κατηγορουμένων, ενώ οι φερόμενοι ως κεντρικά πρόσωπα του κυκλώματος αναμένεται να απολογηθούν τη Δευτέρα, οπότε και θα ολοκληρωθεί ο πρώτος κύκλος της ανακριτικής διαδικασίας.

Η υπόθεση, που ερευνάται από τις ελληνικές δικαστικές αρχές σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO), αφορά καταβολές παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων εκατομμυρίων ευρώ, με τη χρήση εικονικών δηλώσεων και ψευδών στοιχείων δικαιούχων, σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Η SKY express ενισχύει τη διεθνή παρουσία...

0
Στο πλαίσιο της σταθερής επέκτασης του διεθνούς της δικτύου,...

28η Οκτωβρίου: Αυξημένα μέτρα Τροχαίας σε όλη...

0
Η εφαρμογή των μέτρων αποσκοπεί στην βελτίωση της οδικής...

Η SKY express ενισχύει τη διεθνή παρουσία...

0
Στο πλαίσιο της σταθερής επέκτασης του διεθνούς της δικτύου,...

28η Οκτωβρίου: Αυξημένα μέτρα Τροχαίας σε όλη...

0
Η εφαρμογή των μέτρων αποσκοπεί στην βελτίωση της οδικής...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Η SKY express ενισχύει τη διεθνή παρουσία της με νέα απευθείας πτήση Αθήνα–Βερολίνο
ΠΚ team
ΠΚ team
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Η διαθήκη εκατομμυρίων και η κόντρα ανιψιού και αλλοδαπής φροντίστριας

ΠΚ team ΠΚ team -
Στα δικαστήρια κρίνεται η ισχύς της διαθήκης με τη...

Πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο οι εξαρτημένοι έφηβοι της Ελλάδας

ΠΚ team ΠΚ team -
Σε Ρέθυμνο και Χανιά η μεγαλύτερη κατανάλωση αλκοόλ από...

Ξεκίνησε σήμερα με την υποστήριξη του Δήμου στη Λίμνη Αγίου Νικολάου το «Dance World Cup»

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ξεκίνησε σήμερα με την υποστήριξη του Δήμου στη Λίμνη...

Χανιά:Σχολική Εκδήλωση αφιερωμένη στο έπος του ’40

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Σχολική Εκδήλωση αφιερωμένη στο έπος του 1940 με τίτλο...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST