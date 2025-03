Υψηλό το ποσοστό της βίας κατά των γυναικών στην Κρήτη το 2024

Απαραίτητη η συνέχιση της λειτουργίας του «Παρατηρητηρίου»,

με αφορμή τον έναν χρόνο λειτουργίας του

Ο συντονισμός της λειτουργίας των Υπηρεσιών πρώτης γραμμής, ο σχεδιασμός συντονισμένων δράσεων σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης και η ακόμα πιο λειτουργική συνεργασία Κράτους και Οργανώσεων με τεχνογνωσία στο πεδίο, είναι οι αναγκαιότητες που αποτυπώθηκαν ως συμπεράσματα του Φόρουμ που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 29 Μαρτίου 2025, στο Ηράκλειο για τον ένα χρόνο λειτουργίας του «Παρατηρητηρίου για τη Βία κατά των Γυναικών στην Κρήτη Woman_Watch», που χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Μποδοσάκη, στο πλαίσιο του Προγράμματος BUILD και υλοποιεί ο «Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Ν. Ηρακλείου» και Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του «Παρατηρητηρίου», στα οποία περιλαμβάνεται η 3η Έκθεση που έχει εκδοθεί*, στην Κρήτη το 2024 καταγράφηκαν 1.508 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας με θύματα γυναίκες.

Το ίδιο διάστημα καταγράφηκαν πανελλαδικά συνολικά 22.080 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας (δεδομένα ΕΛ.ΑΣ.), ενώ το 80% των θυμάτων ήταν γυναίκες. Τα δεδομένα αυτά καταδεικνύουν ότι το ποσοστό της βίας κατά των γυναικών στην Κρήτη το 2024 ήταν υψηλό, ξεπερνώντας το 8% των καταγγελιών σε εθνικό επίπεδο. Η Περιφέρεια Κρήτης είναι η 3η σε καταγγελίες περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας μετά την Αττική και τη Δυτική Ελλάδα.

Το 2024 οι καταγγελίες στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου έφτασαν το 48%, στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων 30% και ακολούθησαν οι Περιφερειακές Ενότητες, Ρεθύμνου με 16% και Λασιθίου με 6%.

Συνολικά, τα δεδομένα για το 2024 δείχνουν μια σταθερά υψηλή τάση, δείγμα και της πρόθεσης των γυναικών να μιλήσουν και να καταγγείλουν. Η ετοιμότητα των αρμόδιων Τμημάτων Ενδοοικογενειακής Βίας σε όλες πλέον τις μεγάλες πόλεις της Κρήτης απαντά σε αυτήν τη νέα συνθήκη. Τα δεδομένα του 2024 είναι σαφώς υψηλότερα από το 2023 και προφανώς τα διπλάσια σε σχέση με το 2022. Εκτιμάται ότι οι καταγγελίες θα αυξηθούν περαιτέρω για το 2025 σε σχέση με προηγούμενα έτη. Αυτή η αύξηση των καταγγελιών αποδίδεται, εν μέρει, στην ενθάρρυνση των θυμάτων να αναζητήσουν βοήθεια, καθώς και στην ενισχυμένη ευαισθητοποίηση και στις δράσεις των Αρχών για την αντιμετώπιση του φαινομένου.

Η σημασία του «Παρατηρητηρίου», ο τρόπος λειτουργίας του, οι δυσκολίες που προέκυψαν, περιστατικά που εξετάστηκαν, αλλά και η αναγκαιότητα συνέχισης της λειτουργίας του, παρουσιάστηκαν από την Πρόεδρο του «Συνδέσμου» Μαίρη Παχιαδάκη, τον Συντονιστή Έργων του Φορέα Νικόλα Σπετσίδη και τα στελέχη Χριστίνα Τσάκα και Μαρία Σταυράκη.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, είτε δια ζώσης είτε διαδικτυακά, ο εκπρόσωπος του Σεβασμιότατου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Έλενα Ράπτη ως εκπρόσωπος του Πρωθυπουργού, ο Επικεφαλής του Προγράμματος Regranting του Ιδρύματος Μποδοσάκη-χρηματοδότη του Έργου Φώτης Σπυρόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας Ευάλωτων Πολιτών και Θεσμικής Προστασίας Ηρακλής Μοσκώφ, η Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Ν.Δ Μαρία Συρρεγγέλα,

οι βουλευτές της Ν.Δ Λευτέρης Αυγενάκης, Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης, Μάξιμος Σενετάκης, οι Βουλευτές ΠΑΣΟΚ Ελένη Βατσινά, Κατερίνα Σπυριδάκη, Φραγκίσκος Παρασύρης, ο Υποδιοικητής της 7ης ΥΠΈ Χρήστος Κλεοβούλου, η Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού και Ισότητας Γεωργία Μηλάκη ως εκπρόσωπος του Περιφερειάρχη Κρήτης, ο Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Στέλιος Βοργιάς, η Αντιδήμαρχος Εθελοντισμού του Δήμου Ηρακλείου Φιλαρέτη Χρονάκη ως εκπρόσωπος του δημάρχου Ηρακλείου, ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Ηρακλείου Γιώργος Τσαγκαράκης,

η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Ηρακλείου Ρένα Παπαδάκη-Σκαλίδη, ο Επικεφαλής της Μείζονος Αντιπολίτευσης του Δήμου Ηρακλείου και Επίτιμος Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Μιχάλης Καραμαλάκης, η Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Ηρακλείου Ελεονώρα Λινάκη, η Προϊσταμένη του Γραφείου Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας Ηρακλείου, Αστυνόμος Β’ Αγγελική Μπερνιδάκη, ο Εκπρόσωπος του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου Κωνσταντίνος Κουτρουμπής, η Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΓΙΑ ΣΕΝΑ» Μαρία Καναβάκη, η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου ΠΕΚΑΠ Ευαγγελία Σχοιναράκη-Ηλιάκη.

Ο «Σύνδεσμος» ευχαριστεί επίσης ιδιαιτέρως την Πρόεδρο της Ομάδας Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Δράση Ενάντια στη Βία κατά των Γυναικών και την Ενδοοικογενειακή Βία (GREVIO) και Αν. Διευθύντρια του Ιδρύματος Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου Μαρία-Ανδριανή Κωστοπούλου, την Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Δικτύου «European Family Justice Center Alliance», Ιδρύτρια του Δικτύου «European Family Justice Center Alliance» στην Αμβέρσα, Εγκληματολόγο Pascale Frank, την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Δικτύου «WOMEN AGAINST VIOLENCE EUROPE» (WAVE) και Πρόεδρο του Οργανισμού «The Mediterranean Institute of Gender Studies» Susana Pavlou, τη Δ/νουσα Σύμβουλο του Ευρωπαϊκού Δικτύου «Work With Perpetrators» Alessandra Πάουντς για τη συμμετοχή και στήριξη του Φόρουμ.

* Η πλήρης 3η Έκθεση του «Παρατηρητηρίου» εδώ: https://img1.wsimg.com/blobby/go/e90e563b-3002-40c0-8d50-69a8d46c3271/downloads/16bdd78f-3b53-49dc-a587-287c4bbbaeb3/3%CE%B7%20%CE%95%CE%9A%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97%20%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%A4%CE%97%CE%A1%CE%97%CE%A4%CE%97%CE%A1%CE%99%CE%9F%25CE%C2%A5_final.pdf?ver=1743363726110

**Υπενθυμίζεται ότι το «Παρατηρητήριο για τη Βία κατά των Γυναικών στην Κρήτη υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος BUILD, με Φορέα υλοποίησης τον «Σύνδεσμο Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Ν. Ηρακλείου-Union of Women Association». Το BUILD συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του Προγράμματος Citizens, Equality, Rights and Values (CERV), το Bodossaki Foundation – Ίδρυμα Μποδοσάκη και το Κέντρο Στήριξης ΜΚΟ».