13ο Φεστιβάλ Νέων Καλλιτεχνών «Τα 12 Κουπέ»

Αμαξοστοιχία-Θέατρο το Τρένο στο Ρουφ

18 Μαΐου – 1 Ιουνίου 2025

Είσοδος ελεύθερη

Και φέτος, όπως κάθε Μάιο, για 13η χρονιά το πιο ζωντανό καλλιτεχνικό φεστιβάλ της πόλης δίνει το καθιερωμένο ραντεβού του με το κοινό για ένα δεκαπενθήμερο νεανικής έκφρασης και καλλιτεχνικής δημιουργίας, αναδεικνύοντας την πρωτότυπη Αμαξοστοιχία-Θέατρο το Τρένο στο Ρουφ σε ένα διαχρονικό φυτώριο νέων καλλιτεχνών.

17 καλλιτεχνικές ομάδες και νέοι δημιουργοί από το Θέατρο, τη Μουσική, τον Χορό και τα Εικαστικά για δεκαπέντε συνεχόμενα βράδια παρουσιάζουν σύντομης διάρκειας (10’-30’) performances, με ελεύθερη είσοδο, από τις 18 Μαΐου έως και την 1η Ιουνίου 2025.

Από το 2011 έως σήμερα το Φεστιβάλ έχει υποδεχτεί και αναδείξει πάνω από 1.000 καλλιτέχνες και ομάδες τεχνών και στη συνέχεια έχει προσφέρει συνεργασίες σε επαγγελματική βάση με το Τρένο στο Ρουφ σε δεκάδες συμμετέχοντες δημιουργούς. Στη φετινή 13η διοργάνωση, η ανταπόκριση των καλλιτεχνών στην πρόσκληση συμμετοχής ήταν θεαματική ξεπερνώντας κάθε προηγούμενο, δημιουργώντας μεγαλύτερη ανάγκη και ευθύνη για τη συνέχιση και τη διεύρυνσή του στο μέλλον.

Η θεματική του φετινού Φεστιβάλ εστιάζει στον Άνθρωπο και σε όλα όσα χαρακτηρίζουν και διαμορφώνουν την ανθρώπινη οντότητα στην πορεία της προς την αυτογνωσία. Η συναρπαστική διαδρομή της ζωής από την αφετηρία έως τον τερματικό σταθμό με τις συναντήσεις, διασταυρώσεις, μεταβάσεις, διακλαδώσεις ανατροπές και προκλήσεις διαμορφώνουν την εξελικτική πορεία της ανθρωπότητας μέσα στον χρόνο. Σήμερα η ραγδαία επιτάχυνση της τεχνολογίας επιβάλλει τη συμπόρευση με το σύμπαν των συναισθημάτων, του λόγου, της φαντασίας και της ενσυναίσθησης.

Η Τατιάνα Λύγαρη, Καλλιτεχνική Διευθύντρια του Φεστιβάλ σημειώνει: «Ευχαριστούμε τους εκατοντάδες νέους καλλιτέχνες για την εμπιστοσύνη τους στο τωρινό 13ο Φεστιβάλ μας και τους θεατές που εδώ και χρόνια ακολουθούν τις δράσεις τους και τους στηρίζουν. Μέσα στον ρευστό παγκόσμιο γεωπολιτικό χάρτη και στο απρόβλεπτο κλιματικό περιβάλλον, το φετινό Φεστιβάλ επιμένει να διατηρεί στο κάδρο του τον Άνθρωπο ως τη μόνη μεταμορφωτική δύναμη που οφείλει να επιβιώσει, επηρεάζοντας θετικά τον πλανήτη και το επισφαλές μέλλον της ανθρωπότητας.

Από τη γέννηση έως την ωριμότητα, την αφετηρία έως την άφιξη, την αναχώρηση έως τη στάση, τη διερεύνηση έως την ανακάλυψη, ο Άνθρωπος διαγράφει μια μοναδική τροχιά αναζητώντας τον εαυτό του. Επαναπροσδιορίζει τα όνειρά του, χαράζει νέες διαδρομές, επιστρέφει και ξεκινά και πάλι από την αρχή σε μία αέναη εσωτερική πορεία προς τη γνώση του εαυτού και την αυτοβελτίωση. Με τη ματιά στραμμένη στην επόμενη μέρα, όπου η τεχνητή νοημοσύνη θα αυξάνει διαρκώς τα ποσοστά της, ο επαναπροσδιορισμός της ανθρώπινης υπόστασης είναι αναγκαίος και η διαφύλαξη όλων όσων την χαρακτηρίζουν, υπερ-επείγουσα».

Το Φεστιβάλ πραγματοποιείται στα ιδιαίτερα βαγόνια της Αμαξοστοιχίας-Θεάτρου και στο υπαίθριο stage της Αποβάθρας και προσφέρει τόσο στους καλλιτέχνες όσο και στους θεατές μια μοναδική εμπειρία δράσης, θέασης και συνύπαρξης σε έναν απροσδόκητο και αντισυμβατικό χώρο.

Το πρόγραμμα των performances αναλυτικά:

ΓΥΜΝΗ ΣΤΙΓΜΗ

εικαστική έκθεση

Λευκή Καρποδίνη

Η μονοκοντυλιά – η κυρίαρχη τεχνική που χρησιμοποιεί η καλλιτέχνις στα έργα της έκθεσης – μια αδιάκοπη γραμμή – δίνει μορφή στον λευκό καμβά σε μία συμπυκνωμένη στιγμή έντασης. Άλλοτε, η ενέργεια φωλιάζει σιωπηλά, κυλά στο σώμα, χαράζεται στο πρόσωπο. Άλλοτε πάλι, σε απρόσμενες στιγμές, ξεσπά. Στροβιλίζεται σε καμπύλες, σπάει σε γωνίες, πάλλεται σε τρεμάμενες γραμμές. Με παλμό αργό ή πυρετώδη – σαν μουσικός σε αυτοσχεδιασμό στη σκηνή – η γραμμή διανύει τη διαδρομή της μέσα στον χρόνο, τον διασχίζει χωρίς δισταγμό, χωρίς σκέψη, χωρίς επιστροφή. Στο λευκό κενό μόνο ατόφιο, αφιλτράριστο, ανυπεράσπιστο το συναίσθημα. Μία γυμνή στιγμή.

Ώρες λειτουργίας: 19:00-23:30

ΜΠΑΡΤ & ΠΕΓΚΥ ΣΟΥ

puppet theatre

Pinakoti

Ο Μπαρτ και η Πέγκυ Σου συναντιούνται τυχαία σ’ έναν σταθμό τρένου. Η απρόσμενη αυτή συνάντηση θα γίνει το μοιραίο ταξίδι ζωής για τους δύο ήρωες. Μέσα από το ερωτικό παιχνίδι σατιρίζουν τη γελοιότητα της ανθρώπινης ύπαρξης. Απέναντι στον έρωτα στέκουν αμήχανοι, αδέξιοι και αστείοι αποδεικνύοντας πως όλοι οι ερωτοχτυπημένοι του κόσμου, για μια στιγμή́, είμαστε ίσοι.

* Η παράσταση παρουσιάζεται από κούκλες φυσικού μεγέθους, τις οποίες οι ηθοποιοί – κουκλοπαίκτες φορούν στα σώματά τους και τις εμψυχώνουν.

Σύλληψη/σκηνοθεσία/εμψύχωση: Δανάη Ρούσσου, Nero J, κατασκευή κουκλών: Στάθης Μαρκόπουλος, επεξεργασία ήχου Nero J.

Ώρα έναρξης: 19.00 / Διάρκεια 17’

ΜΕΘΟΔΟΣ V

θεατρική performance

Ομάδα θεάτρου nunc

Καλώς ήρθες στο τηλεοπτικό πλατό του «Bon Voyage!». Μπορείς να κερδίσεις το ταξίδι των ονείρων σου, αρκεί να απαντήσεις σωστά σε μερικές ερωτήσεις σχετικά με τη ζωή σου. Προσοχή όμως! Κάθε σου κίνηση μετράει. Κάθε σου σκέψη αξιολογείται. Κάθε σου απάντηση κρίνεται. Είναι εύκολο να αποδείξεις την αλήθεια; Θα καταφέρεις να φτάσεις στον τερματικό σταθμό; Παίξε με θάρρος και ανακάλυψε τη «Μέθοδο V». Μη φοβάσαι, εδώ μόνο κερδίζεις!

Κείμενο/σκηνοθεσία: Ομάδα θεάτρου nunc, ενδυματολογική επιμέλεια:Ζωή Κελέση, μουσική επιμέλεια: Άγγελος Βερβέρης, video/γραφικά: Γιώργος Γκίντζος, Κωνσταντίνος Χατζηθεοδώρου, ερμηνεία (αλφαβητικά): Γιώργος Γκίντζος, Αθανασία Κυμπούρη, Ιωάννα Παπαδάκη, Μυρσίνη Πετρίδη, Κωνσταντίνος Χατζηθεοδώρου

Ώρα έναρξης 19.30 / Διάρκεια 25’

ΓΙΟΥΓΙΑΪΓΙΑΚΟ

θεατρική performance

Τρυφερότητα θεαματική

Το 1999 ο αρχαιολόγος Γιόχαν Ράινχαρτ και η ομάδα του έκαναν μια σπουδαία ανακάλυψη στην κορυφή του ηφαιστείου Γιουγιαϊγιάκο, στα σύνορα Χιλής και Αργεντινής: τις Μούμιες του Γιουγιαϊγιάκο, τρία παιδιά που θυσιάστηκαν στους θεούς των Ίνκας πριν 500 χρόνια. Σήμερα αυτά τα παιδιά αποτελούν εκθέματα ενός μουσείου. Η παράσταση διαστέλλει τη στιγμή του περάσματος από την ύπαρξη στην ανυπαρξία, ακολουθώντας τα ίχνη ζωής που αφήνει πίσω του ο Άνθρωπος.

Σύλληψη/σκηνοθεσία/δραματουργία: τρυφερότητα θεαματική, κοστούμια/εικαστική επιμέλεια: Ασημίνα Λιαρμακοπούλου, βοηθός σκηνοθέτη: Μαρία Κυριακίδη, παίζουν (αλφαβητικά): Σταυρούλα Καραλίδου, Σίλια Μπισιώτη, Μαρίσσα Φαρμάκη, Φαίδρα Χατζοπούλου

Ώρα έναρξης 20.05 / Διάρκεια 30’

ROUTE 29

θεατρική performance

Ρημ Χατίμπ

Η ζωή ως μια συλλογή από διαδρομές. Διαδρομές που καθορίζουν αυτό που είμαι και αυτό που ψάχνω να γίνω. Διανύοντας τα 29 μου και λίγο πριν μπω στα 30 επαναλαμβάνω διαδρομές που θυμάμαι και θυμάμαι διαδρομές που επαναλαμβάνω, σαν σκέψεις που κάνω δυνατά. Εκεί που νιώθω περισσότερο οικεία: «en route».

Σύλληψη/επιμέλεια/ερμηνεία Ρημ Χατίμπ

Ώρα έναρξης 20.10 / Διάρκεια 15’

WE’VE GOT EYES, IN OUR ELBOWS

χορευτική performance

Ισμήνη Σλέιπερ, Κατερίνα Αβραμοπούλου

Τι σημαίνει να βλέπουμε πραγματικά; Τι αντιλαμβανόμαστε από τον κόσμο γύρω μας και πώς μας αντιλαμβάνεται εκείνος; Τι βλέπουμε στ’ αλήθεια και τι φανταζόμαστε; Μπορούμε να κατανοήσουμε τι βλέπει κάποιος άλλος; Κι αν τα πράγματα γύρω μας μάς παρακολουθούν κρυφά; Πώς θα ήταν ο κόσμος αν είχαμε μάτια στους αγκώνες μας;

Χορογραφία: Ισμήνη Σλέιπερ, ερμηνεία Ισμήνη Σλέιπερ, Κατερίνα Αβραμοπούλου

Ώρα έναρξης 20.35 / Διάρκεια 20’

ΝΟΙ

χορευτική performance

Κάλια Μαυροφτή, Παναγιώτης Τασούλης

Το φάσμα του αυτισμού αποτέλεσε αφορμή για την έναρξη μιας χορογραφικής έρευνας, σχετικά με τους ποικίλους τρόπους επικοινωνίας. Κατά τη διάρκεια της performance, οι κινήσεις των χεριών ενός αυτιστικού παιδιού εμπνέουν την κινησιολογία των χορευτών, δημιουργώντας έναν διάλογο μεταξύ τους. Ένα σώμα τελικά επικοινωνεί όπως μπορεί ή όπως εκείνο θέλει;

Χορογραφία/ερμηνεία: Κάλια Μαυροφτή, Παναγιώτης Τασούλης, μουσική παραγωγή: Περικλής Σιούντας

Ώρα έναρξης 20.55 / διάρκεια 14’

FRAGMENTS OF ETERNITY

ΜΙΑ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΥΠΑΡΞΗΣ

μουσικοθεατρική performance

Τάσος Θεοφιλάτος

Ένας άγνωστος ταξιδιώτης, χωρίς προορισμό, αναμετράται με τον χρόνο. Θραύσματα από την ποίηση του T. S. Eliot και του Walt Whitman τον οδηγούν σε έναν σιωπηλό αναπροσδιορισμό. Εκεί, στο ακίνητο σημείο του κόσμου που γυρίζει, όπου το ρόδο και η φωτιά γίνονται ένα.

Σύλληψη/πρωτότυπη μουσική/ερμηνεία: Τάσος Θεοφιλάτος

Ώρα έναρξης 21.10 / Διάρκεια 30’

ΝΕΡΟ

μουσικό live

Νικολέτα Κίτσιου

Η Νικολέτα Κίτσιου με την αυθεντικότητα της τέχνης του δρόμου απ’ όπου ξεκίνησε τα live της, την αμεσότητα, την ιδιαίτερη χροιά, το πάθος και την ελεύθερη έκφραση, έρχεται να μοιραστεί τα πρωτότυπα τραγούδια από την επίσημη δισκογραφία της, σε μια έντεχνη και ποπ διάθεση. Τραγούδια της υπογράφουν οι: Γιώργος Μαρκόπουλος, Ορέστης Ντάντος, Αντώνης Μπακαούκας, Κος Κ, Χαράλαμπος Κουρτάρας (Sillyboy’s ghost relatives), Γιάννης Χατζής και «Κίτρινα Ποδήλατα».

Φωνή: Νικολέτα Κίτσιου, κιθάρα: Δάφνη Ασημίνα

Ώρα έναρξης 21.10 / Διάρκεια 20’

ΠΛΕΓΜΑΤΑ

poetry slam & spoken word performance

Γαρουφαλιά Στέτου

Προφορική παρουσίαση πέντε πρωτότυπων ποιητικών κειμένων χωρίς συνοδεία μουσικής (slam), καθώς και με συνοδεία μουσικής (spoken word) σ’ ένα εικαστικό περιβάλλον με σκίτσα της δημιουργού.

Απαγγελία/performing: Γαρουφαλιά Στέτου

Ώρα έναρξης 21.15 / Διάρκεια 15’

SOMETHING BORROWED, SOMETHING BLUE

χορευτική performance

Κων/νος Αργυρίου Ευαγγελούδης

Μια χορογραφική έρευνα πάνω στις έννοιες της μοναξιάς και της συντροφικότητας. Αναγνωρίζοντας το σώμα ως τον βασικότερο φορέα της ανθρώπινης ύπαρξης και συνείδησης, μέσα από πέντε θηλυκά σώματα και την αέναη κίνησή τους, ερευνάται ο διαχρονικός αγώνας για ισορροπία ανάμεσα στην αυτοδιάθεση και την έννοια του «ανήκειν». «One of the oldest human needs is having someone to wonder where you are when you don’t come home at night.» – Margaret Mead

Δημιουργία/χορογραφία: Κων/νος Αργυρίου Ευαγγελούδης, σχεδιασμός κοστουμιών: Francesco Infante, ερμηνεία: Δανάη Γιαννακάκου, Ειρήνη Καλλιανιώτη, Μάρα Τσούρμα, Κωνσταντίνα Καλλιαντάση, Ιφιγένεια Παπαθανάση

Ώρα έναρξης 21.40 / Διάρκεια 15’

ΕΦΤΙΑΧΝΑ ΚΟΣΜΟΥΣ – ΜΠΟΥΑΤ EDITION

μουσικό live

Ναταλία Ρουτσολιά

Σε μια μπουάτ-αισθητική, η φρέσκια τραγουδίστρια και τραγουδοποιός Ναταλία Ρουτσολιά προσφέρει μια μικρή γεύση από τη δισκογραφία της καθώς και άλλες αγαπημένες διασκευές. Προσεγμένος στίχος, λυρισμός και πλουραλισμός υφών με πινελιές από jazz εναρμονίσεις, νεορομαντική pop αισθητική, καθώς και αγάπη για πιο λαϊκότροπα και πιο παραδοσιακά ακούσματα δένουν με σεβασμό, στο σήμερα.

Φωνή: Ναταλία Ρουτσολιά, κιθάρα: Γιώργος Λαναράς

Ώρα έναρξης 21.45 / Διάρκεια 30’

ANOTHER LAND

χορευτική performance

DANCE Athens

Επτά χορεύτριες ζωντανεύουν στη σκηνή ένα ταξίδι στον χρόνο και την ιστορία, ενώ αφηγούνται, με τα σώματά τους, προσωπικές και συλλογικές διαδρομές. Μέσα από συνεχείς μεταμορφώσεις, αναζητούν ισορροπία και ταυτότητα, διαμορφώνοντας έναν ζωντανό διάλογο μεταξύ του προσωπικού και του συλλογικού βιώματος. Η μουσική και τα κοστούμια καθοδηγούν την πορεία τους σε μια διαρκή εξέλιξη, γεμάτη μνήμες και μεταβολές που διαπνέουν την ανθρώπινη δράση.

Χορογραφία/σκηνοθεσία: Ηλίας Μπαγεώργος, σχεδιασμός/κατασκευή κοστουμιών: Francesco Infante, curation/δραματουργική επιμέλεια: Κων/νος Αργυρίου Ευαγγελούδης, χορεύουν: Ηλέκτρα Βόσου, Χριστίνα Γάκη, Ελένη Μάρκου, Γιούλη Μπανούση, Σοφία Πανούση, Ανδριάννα Σταύρου, Έλενα Τσικαλά

Ώρα έναρξης 21.55 / Διάρκεια 12’

PROJECT HUMAN

χορευτική performance

Φαίδρα Σούτου

Σε έναν κόσμο όπου τα ανθρώπινα δικαιώματα καταπατώνται χωρίς λογική, σε μια μεταπανδημιακή εποχή όπου αποκαλύφθηκε η δύναμη του ισχυρού απέναντι στον άνθρωπο, το project HUMAN επιχειρεί με μοναδικό μέσο το σώμα να προσεγγίσει την ανθρώπινη ύπαρξη και να υπενθυμίσει την αξία της ζωής, την ανάγκη του αγώνα για έναν καλύτερο κόσμο. Ένα solo σωματικής έκφρασης, εμπνευσμένο από την Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και τα γλυπτά του Auguste Rodin, επιθυμεί να τονίσει ότι δεν έχει σημασία ο τόπος γέννησης του ανθρώπου, η μητρική του γλώσσα ή ο τόπος που έχει επιλέξει να ζει. Όλοι οι άνθρωποι είμαστε ίσοι απέναντι στο πανανθρώπινο δικαίωμα της ζωής. Μιας ζωής ελεύθερης.

Σκηνοθεσία/χορογραφία/ερμηνεία: Φαίδρα Σούτου, δραματουργική επεξεργασία: Φαίδρα Σούτου, Γιώργος Σταυριανός, μουσική σύνθεση: William Antoniou, εικαστικό περιβάλλον: Αλέγια Παπαγεωργίου, καλλιτεχνικός συνεργάτης/voice over: Γιώργος Σταυριανός

Ώρα έναρξης 22.10 / διάρκεια 15’

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΑΚΟΥΣ ΤΑ ΤΡΕΝΑ;

θεατρική performance

Ομάδα 0.5

Μια αφήγηση για όσους έφυγαν και για εκείνους που μένουν πίσω, από το «δεν έχω λάβει γράμμα του» μέχρι το «στείλε όταν φτάσεις». Είμαστε όλοι επιβάτες στο ίδιο τρένο, γνωστός ο προορισμός, απευκταίος ο σκοπός. Εσύ δεν τα ακούς; Πώς γίνεται να μην τ’ ακούς; Μια παράσταση για τη μνήμη, την απώλεια και τον τρόμο της αναμονής, εκεί όπου το ταξίδι δεν είναι επιλογή. Μια βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα μυθοπλασία. Τι; Όχι;

Κείμενο: Χρήστος Μπαλαγιάννης, σύλληψη/δραματουργία/σκηνοθεσία: Ομάδα 0.5, πρωτότυπη μουσική: Χρήστος Μπαλαγιάννης, Βάγια Τσιτακίδου, φωτισμοί: Χρήστος Μπαλαγιάννης, ερμηνεία: Νικόλας Αγαπίου, Δάφνη Κακαλή, Χρήστος Μπαλαγιάννης, Βίκυ Χουδαλάκη, Τζώρτζης Χορταριάς

Ώρα έναρξης 22.25 / Διάρκεια 25’

ΨΑΧΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΝΟΗΜΑ

rap μουσική performance

FES & Dj 2 Delta

Τα τραγούδια που αποτελούν την ενότητα «Ψάχνοντας το νόημα» είναι, στη μεγάλη εικόνα, μια ενδοσκόπηση του ανθρώπου στο βάθος της ύπαρξής του και αντηχούν την πάλη του με τον ίδιο του τον εαυτό. Τον θέτουν αντιμέτωπο με τη ζωή και την αλήθεια, αναγκάζοντάς τον να διαλέξει, να επανεξετάσει, να κατανοήσει, να δεχτεί και τελικά να ανακαλύψει τον εαυτό του και τη θέση του μέσα στο σύνολο.

Επί σκηνής: F E S & Dj 2 Delta

Ώρα έναρξης 22.30 / Διάρκεια 15’

BLAME, ΜΙΑ ΩΔΗ ΣΤΟΝ ΦΟΝΟ

θεατρική performance

MASH

Μία θεατρική performance, ένα anti-musical με μαύρο υπόκωφο χιούμορ που εμπνέεται από το διήγημα του Φραντς Κάφκα «Μια αδελφοκτονία». Ο φόνος δεν προκαλεί κανέναν αποτροπιασμό. Είναι μια πράξη προδιαγεγραμμένη που εκτελείται χωρίς ερωτήσεις, χωρίς εξηγήσεις. Ο θύτης φεύγει, η πράξη έχει συντελεστεί και η ζωή προχωρά.

Κείμενο: Φραντς Κάφκα, μετάφραση/διασκευή/δραματουργική επεξεργασία/σκηνοθεσία: MASH (Κατερίνα Αναστασίου & Χρήστος Καπενής), καλλιτεχνική/εικαστική επιμέλεια: Κώστας Γκόγκας, πρωτότυπη μουσική σύνθεση/ηχοτοπίο: Κατερίνα Αναστασίου, ερμηνεία: Χρήστος Καπενής, Κατερίνα Αναστασίου

Ώρα έναρξης 23.00 / Διάρκεια 15’

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Τατιάνα Λύγαρη

Υπεύθυνος καλλιτεχνικών ομάδων: Ευθύμης Χρήστου

Φωτογραφίες: Υπατία Κορνάρου

Video – Μοντάζ: Γιώργος Χαρίσης

Εικαστικό αφίσας: Μαύρα Γίδια

Επικοινωνία: ArtsPR

ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Αμαξοστοιχία-Θέατρο το Τρένο στο Ρουφ

Λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως & Αμφιπόλεως, Σιδηροδρομικός & Προαστιακός

Σταθμός Ρουφ

10’ με τα πόδια από το Μετρό Κεραμεικός

Δωρεάν υπαίθριο πάρκινγκ

PERFORMANCES

Όλες οι performances παρουσιάζονται από 18/5 – 01/6/2025, 19.00 – 23:30 σε ένα κυλιόμενο πρόγραμμα, καθημερινά και για ένα συνεχές 15νθήμερο.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Απαραίτητη προϋπόθεση η προμήθεια δελτίων εισόδου. Έναρξη διανομής δελτίων εισόδου για τις performances της κάθε ημέρας από 18.30 στο ταμείο της Αμαξοστοιχίας. Μέγιστος αριθμός δελτίων εισόδου 3 ανά άτομο/ανά ημέρα, βάσει διαθεσιμότητας θέσεων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τηλ. γραφείου παραγωγής 210 9237076, τηλ. θεάτρου 210 5298922, 6937604988

theater@totrenostorouf.gr

