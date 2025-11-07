1ος Συμμετοχικός Σχεδιασμός του Ευρωπαϊκού έργου CSSBoost στην Κρήτη

Η Περιφερειακή Αναπτυξιακή Εταιρεία Κρήτης (ΠΑΝΕΤΑΙΚ ΑΕ), ως εταίρος του ευρωπαϊκού έργου CSSBoost (Boosting Circular Systemic Solutions) που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Horizon Europe, διοργάνωσε την πρώτη συνάντηση

συμμετοχικού σχεδιασμού για την προσέγγιση των ενδιαφερομένων (Stakeholders) της 2ης Αλυσίδας Αξίας του Πιλότου 1 του έργου, την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου, στη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνοτροφίας (ΔΑΟΚ) στην Αγυιά Χανίων.

Ο

Πρόεδρος της ΠΑΝΕΤΑΙΚ ΑΕ, κ. Φλεμετάκης υποδεχόμενος τους συμμετέχοντες – μεταξύ άλλων – δήλωσε ότι «μέσα από τον σημερινό διάλογο, προσδοκούμε να εντοπίσουμε την καταλληλότερη προσέγγιση καλλιέργειας και εφαρμογής της νέας αλυσίδας αξίας, ώστε να ενισχύσουμε τη βιωσιμότητα, την αποδοτικότητα και την κυκλικότητα της παραγωγής».

Το έργο CSSBoost στοχεύει στην ενίσχυση της μετάβασης προς την Κυκλική Οικονομία, ενθαρρύνοντας διακρατικές και διατομεακές συνεργασίες μεταξύ δημόσιων, ιδιωτικών και ερευνητικών φορέων. Μέσα από πέντε πιλοτικές εφαρμογές, το έργο στοχεύει να αναπτύξει πρακτικές που επιδιώκουν τη μείωση αποβλήτων, την αποδοτικότερη χρήση πόρων και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας.

Ο Πιλότος 1 της Κρήτης επικεντρώνεται στη δημιουργία τριών νέων αλυσίδων αξίας, μεταξύ των οποίων η αλυσίδα της αγροδιατροφής, δίνοντας έμφαση σε πράσινες πρακτικές, όπως η χλωρή λίπανση, που συμβάλλουν στη βελτίωση της γονιμότητας του εδάφους και τη βιώσιμη αξιοποίηση των φυσικών πόρων.

O κ. Μανουσάκης, εκπρόσωπος του Μεσογειακού Κέντρου Ικανοτήτων Αγροδιατροφής (MACC), ως επικεφαλής εταίρος του Πιλότου 1, τόνισε το αντικείμενο της αλυσίδας αξίας, που εστιάζει στη συλλογή κι επεξεργασία γεωργικών υπολειμμάτων από την καλλιέργεια ψυχανθών, για την παραγωγή πράσινου λιπάσματος και βιοδιεγερτών, με σκοπό την ενίσχυση της γονιμότητας του εδάφους και τη μείωση της χρήσης χημικών λιπασμάτων.

Ακόμη παρουσίασε τα αποτελέσματα της 1ης εφαρμογής στο πεδίο που βρίσκεται σε εξέλιξη από εθελοντή παραγωγό του Ηρακλείου, ο οποίος μοιράστηκε την εμπειρία του με τους συμμετέχοντες.

Στη συνάντηση συμμετείχε ο κ. Αραμπατζής, καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης, ως επικεφαλής εταίρος και συντονιστής του έργου CSSBoost, ο οποίος έκανε μια σύντομη παρουσίαση του έργου, συμμετείχε στις συζητήσεις και τελικά εξέφρασε την ικανοποίησή του για τα αποτελέσματα του συμμετοχικού σχεδιασμού και τη συμβολή των ενδιαφερομέων (Stakeholders).

Επιπλέον των εταίρων του έργου, στη συνάντηση παρευρέθηκαν παραγωγοί, γεωπόνοι της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κρήτης, εκπρόσωποι του χονδρικού και λιανικού εμπορίου οπωρολαχανικών της Κρήτης, εκπρόσωποι του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Χανίων και του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Κρήτης, επιβεβαιώνοντας το κοινό ενδιαφέρον για την προώθηση και εφαρμογή κυκλικών συστημικών λύσεων στον τομέα της αγροδιατροφής.

Μέσα από τον διάλογο, οι συμμετέχοντες αντάλλαξαν απόψεις για τον καλύτερο τρόπο ενθάρρυνσης και στήριξης παραγωγών στην εφαρμογή της νέας κυκλικής αλυσίδας αξίας.

Κοινό στόχο αποτέλεσε η ενίσχυση της βιωσιμότητας, της αποδοτικότητας και της κυκλικότητας στη γεωργική παραγωγή, θέτοντας τις βάσεις για δράσεις που μπορούν να αποτελέσουν πρότυπο και για άλλες ευρωπαϊκές περιοχές.