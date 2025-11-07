ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Δήμος Ηρακλείου:Σε εξέλιξη το έργο κατασκευής υπερυψωμένων διαβάσεων και πεζοδρομίων στη Νέα Αλικαρνασσό

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ξεκινάει από την οδό Σταδίου, καλύπτοντας τις ανάγκες του 3ου και 6ου Νηπιαγωγείου, του 4ου Δημοτικού Σχολείου, του γηπέδου Ηροδότου, του ΕΕΕΚ, του ΕΝΕΕΓΥΛ και του Κέντρου Ειδικών Παιδιών «Ζωοδόχος Πηγή»

Ένα σημαντικό τμήμα του έργου κατασκευής υπερυψωμένων διαβάσεων πεζών και πεζοδρομίων που επικεντρώνεται στις περιοχές σχολικών συγκροτημάτων του Ηρακλείου βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή της Νέας Αλικαρνασσού, ενισχύοντας την ασφάλεια πεζής κίνησης μαθητών, εκπαιδευτικών, αθλητών και κατοίκων της περιοχής.

Στο έργο πραγματοποίησε αυτοψία ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, μαζί με τους Αντιδημάρχους Τεχνικών Υποδομών & Βιώσιμης Κινητικότητας Γιώργο Σισαμάκη και Παιδείας Αντώνη Περισυνάκη, τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Αλικαρνασσού, Αλέξανδρο Τσουλφά και Γιάννη Φράγκο αντίστοιχα, το πρωί της Τετάρτης 5/11.

Στο πλαίσιο του έργου, κατασκευάζονται πεζοδρόμια αρκετών εκατοντάδων μέτρων τα οποία συνδέουν το δίκτυο πεζοδρομίων της οδού Σταδίου με την οδό Ι. Προκοπίδη έως τις εγκαταστάσεις Κέντρου Ειδικών Παιδιών «Ζωοδόχος Πηγή» και υπερυψωμένες διαβάσεις στις εισόδους του 3ου και 6ου Νηπιαγωγείου, του 4ου Δημοτικού Σχολείου και στην είσοδο των αθλητικών εγκαταστάσεων του γηπέδου του Ηροδότου.

Υπενθυμίζεται ότι το έργο «Κατασκευή υπερυψωμένων διαβάσεων πεζών» που υπέγραψε ο Δήμος Ηρακλείου υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU και έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας – ID 16631», του έργου «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο» (κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5180769), στον Άξονα 4.6.

«Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας». Χρηματοδοτείται από τη ΣΑΤΑ 055 του Υπουργείου Εσωτερικών (κωδικός έργου στο ΠΔΕ 2022ΤΑ05500000) σε ποσοστό 89,098% (2.694.467,00 €) και από ίδιους πόρους του Δήμου Ηρακλείου σε ποσοστό 10,02% (300.000,00€).

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
