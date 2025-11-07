Δήμος Μαλεβιζίου:Έξυπνες διαβάσεις έξω από 7 σχολεία για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας μαθητών

Ο Δήμος Μαλεβιζίου προχωρά στην τοποθέτηση «έξυπνων διαβάσεων» έξω από επτά σχολικές μονάδες του Δήμου, με στόχο τη δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος διέλευσης για τους μαθητές και τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στους δρόμους που γειτνιάζουν με τα σχολεία.

Οι νέες αυτές διαβάσεις ενσωματώνουν σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, ο οποίος ενισχύει την ασφάλεια μέσω αυτόματου φωτισμού LED τόσο της διάβασης όσο και των πληροφοριακών πινακίδων που προειδοποιούν τους οδηγούς. Το σύστημα ενεργοποιείται αυτόματα με την παρουσία πεζού ή μαθητή, αυξάνοντας την προσοχή τόσο των πεζών όσο και των διερχόμενων οχημάτων.

Με τον τρόπο αυτό, ενισχύεται η ορατότητα και η έγκαιρη ενημέρωση των οδηγών, διευκολύνοντας την ασφαλή διέλευση των παιδιών και περιορίζοντας την πιθανότητα ατυχημάτων.

Οι «έξυπνες διαβάσεις» θα εγκατασταθούν στις ακόλουθες σχολικές μονάδες:

2ο Δημοτικό Σχολείο Αγίας Μαρίνας

1ο Νηπιαγωγείο Αγίας Μαρίνας

Λύκειο Γαζίου

Γυμνάσιο Γαζίου

Γυμνάσιο Τυλίσου

Γυμνάσιο – Λύκειο Κρουσώνα

Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Αγίας Μαρίνας

Η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος που υλοποιείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, έπειτα από πρόταση που υπέβαλε ο Δήμος Μαλεβιζίου.