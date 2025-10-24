28η Οκτωβρίου: Αυξημένα μέτρα Τροχαίας σε όλη την επικράτεια

Η εφαρμογή των μέτρων αποσκοπεί στην βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων

Κατά την εορταστική περίοδο θα ισχύουν οι απαγορεύσεις κίνησης φορτηγών αυτοκινήτων μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων

Η Ελληνική Αστυνομία, ενόψει του εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου 2025, λαμβάνει από Παρασκευή (24-10-2025) έως και την Τρίτη (28-10-2025) αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας και τροχονομικής αστυνόμευσης, για την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, σε όλο το οδικό δίκτυο της χώρας.

Ο σχεδιασμός των μέτρων πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ειδικότερων εντολών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας για πλήρη και συνεχή δραστηριοποίηση, συντονισμό και εποπτεία όλων των Υπηρεσιών Τροχαίας, προκειμένου να εξασφαλιστούν συνθήκες ομαλής και ασφαλούς κυκλοφορίας στο σύνολο του οδικού δικτύου της Χώρας.

Ειδικότερα, τα μέτρα περιλαμβάνουν:

• αστυνόμευση του οδικού δικτύου κατά τομείς, βάσει των ιδιαίτερων κυκλοφοριακών συνθηκών κάθε περιοχής,

• αυξημένη αστυνομική παρουσία και στοχευμένη αστυνόμευση στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου παρατηρείται συχνότητα πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων,

• εντατικά μέτρα τροχαίας αστυνόμευσης στις εισόδους-εξόδους μεγάλων αστικών κέντρων, όπου παρατηρείται αυξημένη ροή διέλευσης,

• ειδικές δράσεις και αυξημένα μέτρα τροχαίας εντός των πόλεων,

• αυξημένα μέτρα τροχαίας σε χώρους όπου παρατηρείται μαζική συγκέντρωση επιβατών (αεροδρόμια, λιμάνια, σταθμοί, κ.λπ.),

• συγκρότηση συνεργείων γενικών και ειδικών τροχονομικών ελέγχων, εστιάζοντας την προσοχή στη βεβαίωση επικίνδυνων παραβάσεων, καθώς και παραβάσεων που βάσει στατιστικών στοιχείων ευθύνονται για την πρόκληση σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων (υπερβολική ταχύτητα, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, αντικανονικό προσπέρασμα, χρήση κινητών τηλεφώνων κατά την οδήγηση, μη χρήση προστατευτικού κράνους και ζώνης ασφαλείας, παραβίαση διπλής διαχωριστικής κλπ),

• έγκαιρη εξασφάλιση συνεργασίας και συντονισμού με όλους τους συναρμόδιους φορείς – Υπηρεσίες, όπου αυτό απαιτείται,

• ενημέρωση των πολιτών μέσω των αρμοδίων Υπηρεσιών επικοινωνίας του Σώματος, σε κάθε περίπτωση που καθίσταται αναγκαία η ευρεία πληροφόρηση του κοινού για την ύπαρξη τυχόν κυκλοφοριακών και άλλων προβλημάτων.

Επιπλέον, καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής των μέτρων, θα βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα τόσο το προσωπικό, όσο και τα μέσα της Ελληνικής Αστυνομίας, κυρίως των Υπηρεσιών Τροχαίας. Συγκεκριμένα, θα διατεθούν περιπολικά, μοτοσικλέτες και συμβατικά οχήματα, με το ανάλογο προσωπικό και εξοπλισμό για την αποτελεσματική αστυνόμευση του οδικού δικτύου της χώρας.

Κατά την εορταστική περίοδο θα ισχύουν οι απαγορεύσεις κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων, όπως αναφέρονται στη σχετική κοινή Υπουργική Απόφαση κατά τις ημερομηνίες Παρασκευή 24-10-2025, Σάββατο 25-10-2025 και Τρίτη 28-10-2025.

Στο πλαίσιο αυτό η Ελληνική Αστυνομία συνιστά στους πολίτες:

• Πριν ταξιδέψουν να κάνουν τεχνικό έλεγχο στο όχημά τους και να ενημερώνονται για την κατάσταση του οδικού δικτύου και τις καιρικές συνθήκες.

• Να είναι ιδιαιτέρα προσεκτικοί κατά την οδήγηση και να τηρούν τους κανόνες του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

• Να σέβονται τις οδικές σημάνσεις και να συμμορφώνονται στις υποδείξεις των τροχονόμων.

• Να μη χρησιμοποιούν κατά την οδήγηση κινητά τηλέφωνα ή άλλες συσκευές που αποσπούν την προσοχή τους.

• Να μην καταναλώνουν οινοπνευματώδη ποτά, εφόσον πρόκειται να οδηγήσουν.

• Να προστατεύουν τα παιδιά που επιβαίνουν στο όχημα, κάνοντας χρήση των παιδικών καθισμάτων.

• Να «φορούν» απαραίτητα τις ζώνες ασφαλείας, όπως και τα κράνη στις μοτοσικλέτες.

• Να μην υπερεκτιμούν τις οδηγικές τους ικανότητες και τις τεχνικές δυνατότητες των οχημάτων τους.

• Να σέβονται και να προστατεύουν τους συνεπιβάτες και τους συνανθρώπους τους που χρησιμοποιούν το οδικό δίκτυο, οδηγώντας το όχημά τους με υπευθυνότητα και περίσκεψη.