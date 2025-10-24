Αποκαλυπτική Τυχεροπούλου: «Υπήρχε κύκλωμα στον ΟΠΕΚΕΠΕ – Ο Ξυλούρης με είχε καλέσει και στο σπίτι μου»

Αποκαλυπτική Τυχεροπούλου: «Φοβάμαι για τη ζωή μου»

Τυχεροπούλου: Κατήγγγειλε απειλές πιέσεις και εξευτελισμούς

Πενήντα χιλιάρικα, τόση είναι η κοστολόγηση της ζωής μου, είπε η Κα Τυχεροπούλου επικαλούμενη διάλογο του Γιώργου Ξυλούρη ή αλλιώς «Φραπέ»

Δεν μπορώ να πω ότι δεν φοβάμαι, φοβάμαι», δήλωσε η Παρασκευή Τυχεροπούλου στη μαραθώνια κατάθεση της στην εξεταστική επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η μάρτυρας «κλειδί» της υπόθεσης, που λέγεται ότι εκείνη ξετύλιξε το κουβάρι των παράτυπων επιδοτήσεων, βρέθηκε ενώπιον των μελών της επιτροπής αναφερόμενη σε απειλές, πιέσεις αλλά και τον εξευτελισμό, που όπως υποστήριξε, υπέστη από υψηλόβαθμα στελέχη του Οργανισμού «επειδή δεν σιώπησα».

Πενήντα χιλιάρικα, τόση είναι η κοστολόγηση της ζωής μου, είπε η πρώην προϊσταμένη Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς επικαλούμενη διάλογο που περιλαμβάνεται στη δικογραφία της υπόθεσης και εμφανίζει τον Γιώργο Ξυλούρη ή αλλιώς «Φραπέ» να λέει σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με άλλο εμπλεκόμενο πρόσωπο πως αν σκοτώσει τη μάρτυρα με πενήντα χιλιάρικα σε δικηγόρους και σε ελάχιστο καιρό θα ήταν πάλι έξω.

«Ότι υπήρχε φόβος και απειλή είναι δεδομένο, όταν ο κ. Ξυλούρης λέει ότι αν σας είχε σκοτώσει, σήμερα θα ήταν έξω με πενήντα χιλιάρικα στον δικηγόρο του, τα οποία προφανώς του περισσεύουν. Αφού έχει δυόμισι εκατομμύρια καταθέσεις, εφτά αυτοκίνητα και μία Τζάγκουαρ, τι είναι πενήντα χιλιάρικα;», σχολίασε αιχμηρά η εισηγήτρια του ΠαΣοΚ, Μιλένα Αποστολάκη.

Η κ. Τυχεροπούλου υποστήριξε στην κατάθεση της ότι δέχθηκε πιέσεις από συνεργάτες του Λευτέρη Αυγενάκη, όταν ανέλαβε το υπουργείο για να πληροφορηθούν για τα δεσμεύμενα ΑΦΜ. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «μέχρι την περίοδο της υπουργοποίησης του κ. Αυγενάκη δεν υπήρχε καμία πίεση για τα ΑΦΜ αυτά τα δεσμευμένα.

Στη συνέχεια οι πιέσεις ήταν αφόρητες και οι πιέσεις γίνονταν στη διοίκηση και στη συνέχεια μεταφέρονταν προς τα κάτω». Στη συνέχεια εξήγησε πως πρόκειται για δύο συνεργάτες του πρώην υπουργού τις οποίες και ονομάτισε. «Μου ζητούσαν πληροφορίες για το πώς έγιναν οι έλεγχοι, εάν είχα εντολή», σημείωσε.

Η κ. Τυχεροπούλου αναφέρθηκε και στη βλαπτική μεταβολή της εργασίας της, ένα μέτρο που εκτιμά ότι ήταν τιμωρητικό για την ίδια. Όπως εξήγησε παρότι δεν είναι του αντικειμένου της πλέον βρίσκεται στο Πρωτόκολλο ενώ έχει υποστεί και σημαντική μείωση μισθού.

Σημειώσε δε πως παρότι απευθύνθηκε στο Σύλλογο Εργαζομένων «στην περίπτωση αυτή, έχει λειτουργήσει ως προέκταση της Διοίκησης. Δεν με έχει συνδράμει σε κανένα σημείο αυτής της διαδρομής».

Στο τέλος της κατάθεσής της τον λόγο πήρε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας που βρέθηκε στη χθεσινή συνεδρίαση της εξεταστικής και έκανε συγκεκριμένες ερωτήσεις στη μάρτυρα. Πρότεινε τη διαβίβαση των πρακτικών της Παρασκευής Τυχεροπούλου, ζήτησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, ζήτησε να διαβιβαστούν επικαλούμενη τα άρθρα 38 και 39 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας- τα πρακτικά της σημερινής συνεδρίασης, επειδή, όπως είπε, απειλείται η ζωή της. «Η μάρτυρας διατύπωσε φόβους για τη ζωή της. Από την κατάθεση της και όλα όσα ανέφερε για απειλές που έχει δεχθεί για τη ζωή της προκύπτει ότι είναι στόχος εγκληματικής οργάνωσης, επειδή επιτέλεσε καθοριστικό ρόλο στην αποκάλυψη της αλήθειας», ανέφερε η κ. Κωνσταντοπούλου.

Ο πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής, Ανδρέας Νικολακόπουλος , απάντησε όλες οι συνεδριάσεις είναι ανοιχτές και όλα θα διαβιβαστούν στις εισαγγελικές αρχές.

Η στάση των κομμάτων στην κατάθεση της Παρασκευής Τυχεροπούλου

Πηγές της Νέας Δημοκρατίας υποστήριξαν ότι η μάρτυρας ότι η μήτρα του προβλήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. «Την αποκάλυψη ότι το πρόβλημα του ΟΠΕΚΕΠΕ πήρε διαστάσεις επί ΣΥΡΙΖΑ έκανε στην κατάθεσή της η Παρασκευή Τυχεροπούλου.

Η μάρτυρας κατέθεσε χαρακτηριστικά ότι από το 2015 και μετά όταν η «τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης που επέτρεψε την ενεργοποίηση βοσκοτόπων χωρίς κατοχή ζωικού κεφαλαίου» ήταν αυτή που έδωσε το σύνθημα για να ξεκινήσει το πρόβλημα του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Συνεχίζουν λέγοντας πως, «η κατανομή βοσκοτόπων δεν ξεκίνησε επί Νέας Δημοκρατίας, αλλά εφαρμόστηκε ήδη από το 2016, με αποφάσεις και υπογραφές των τότε υπουργών του ΣΥΡΙΖΑ. Τα έγγραφα που κατατέθηκαν στην Επιτροπή αποδεικνύουν ότι η ίδια ακριβώς μέθοδος —η διανομή βοσκοτόπων από την ηπειρωτική χώρα προς νησιωτικές περιοχές— είχε εγκριθεί με την ένδειξη «συμφωνώ» από τον Ευάγγελο Αποστόλου το 2016 και επαναλήφθηκε το 2017 και το 2018, με την υπογραφή του Σταύρου Αραχωβίτη.

Ας μη βιάζεται, λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ να υποδυθεί τον κριτή. Ας δώσει πρώτα απαντήσεις για τις δικές του ευθύνες».

Οι ίδιες πηγές είχαν σχολιάσει προηγουμένως πως «χωρίς ουσιαστικές απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα που της τέθηκαν στην Εξεταστική Επιτροπή συνεχίζεται μέχρι αυτή την ώρα η κατάθεση της μάρτυρος Παρασκευής Τυχεροπούλου. Είναι χαρακτηριστικό ότι η κατάθεσή της προκάλεσε περισσότερα ερωτήματα από όσα έλυσε, καθώς κινήθηκε σε γραμμή προσωπικής δικαίωσης, χωρίς σαφείς εξηγήσεις για τις πράξεις της ως προϊσταμένη του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Η απάντηση ΣΥΡΙΖΑ

Ο ΣΥΡΙΖΑ σήκωσε το γάντι λέγοντας μεταξύ άλλων πως «θα ήταν αστείο αν δεν ήταν τραγικό, οι δημιουργοί των παρακρατικών μηχανισμών που λεηλάτησαν με συστηματικό τρόπο και οργάνωση «κυκλώματος» ευρωπαϊκές επιδοτήσεις, να διαστρεβλώνουν τόσο ωμά την πραγματικότητα που γνωρίζει όλος ο αγροτικός κόσμος.

Τους θυμίζουμε ότι η λεγόμενη «Τεχνική Λύση» δεν ήταν επινόηση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δημιούργημα της κυβέρνησης Σαμαρά – Βενιζέλου και του τότε Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Γ. Καρασμάνη, που την εισήγαγε τον Δεκέμβριο του 2014, λίγες ημέρες πριν από τις εθνικές εκλογές.

Η ρύθμιση αυτή, με τη γνώση και τη συναίνεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αποτέλεσε αναγκαστική απάντηση στο τεράστιο πρόβλημα που είχε προκαλέσει η ίδια η ΝΔ, όταν αποδέχθηκε τον στενό ορισμό του «μόνιμου βοσκότοπου», αποκλείοντας πάνω από 1,4 εκατομμύρια εκτάρια μεσογειακών βοσκοτόπων από τις επιλέξιμες εκτάσεις».

Τι λέει το ΠαΣοΚ

Πηγές του ΠαΣοΚ σημειώνουν πως η κατάθεση της κ. Τυχεροπούλου «αποτελεί μια κρίσιμη μαρτυρία για τη διαφθορά που επικρατούσε στο εσωτερικό του ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς και το κλίμα εκφοβισμού που ήταν κυρίαρχο. Η κυρία Τυχεροπούλου περιέγραψε με λεπτομέρειες την ύπαρξη μιας “κλειστής ομάδας πίεσης” που ασκούσε εκφοβισμό και ψυχολογική βία σε εργαζόμενους που αντιδρούσαν σε αδιαφανείς πρακτικές».

Σημειώνουν επιπλέον, πως «στο τέλος της κατάθεσής της επισήμανε ότι το σύνολο της πολιτικής ηγεσίας ήταν σε γνώση του τι συνέβαινε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, οι δε πρώην Υπουργοί Λ. Αυγενάκης και Γ. Γεωργαντάς γνώριζαν το τι συμβαίνει στον Οργανισμό αλλά μόνο ο δεύτερος έδειξε ουσιαστικό ενδιαφέρον για την εξυγίανση του.

Η κα. Τυχεροπούλου αποκάλυψε ότι αφότου ανέλαβε ο κ. Αυγενάκης ο κ. Ξυλούρης άρχισε να έρχεται ολοένα και πιο συχνά στον ΟΠΕΚΕΠΕ δείχνοντας ότι διαδραματίζει κεντρικό ρόλο εντός του οργανισμού. Η μάρτυρας αποκάλυψε τέλος ότι ο Υπουργός Τσιάρας αρνήθηκε να υπογράψει την απόσπασή της στην Εισαγγελία, ενώ την παρότρυνε να «φύγει στο εξωτερικό», στοιχείο που προκαλεί ερωτήματα για τις πραγματικές πολιτικές προθέσεις κάλυψης ή αποσιώπησης των γεγονότων».

Τα άλλα κόμματα

Η Νέα Αριστερά αναφέρει πως η μάρτυρας «περιέγραψε τις καφκικού τύπου διώξεις -ποινικές και διοικητικές-, αλλά και μαφιόζικου τύπου απειλές που υπέστη και εξακολουθεί να υφίσταται από τις διοικήσεις των εκλεκτών των κ.κ. Βορίδη, Αυγενάκη και “Φραπέ” στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Επιπλέον, σημείωσε με νόημα πως “άλλαξαν τις διοικήσεις Βάρρα και Σημανδράκου γιατί προσπάθησαν να περιορίσουν το μέγεθος της απάτης”.

Σε ερώτηση του εισηγητή της Νέας Αριστεράς, Χουσεΐν Ζεϊμπέκ, τόνισε ότι άλλαζαν οι εγκύκλιοι και έτσι πληρώνονταν οι επιτήδειοι, συμπληρώνοντας πως αν έμενε η “εγκύκλιος Βάρρα” δε θα συνέβαινε αυτό, βάζοντας στο κάδρο των ευθυνών τον Θεοφάνη Παπά -εν ενεργεία Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας- και τον Δημήτρη Μελά, ενώ σε άλλη απάντηση αμφισβήτησε την ειλικρίνεια των καταθέσεων των κ.κ. Μπαμπασίδη και Σαλάτα.

“Με την αλλαγή υπουργού”, μετά τον κ. Γεωργαντά, “ξαφνικά αρχίζει η πίεση για τα δεσμευμένα ΑΦΜ”, παρατήρησε σε άλλο σημείο η κ. Τυχεροπούλου -φωτογραφίζοντας τον κ. Αυγενάκη-, η οποία σε ερώτηση του κ. Ζεϊμπέκ, αν επιχειρείται συγκάλυψη, απάντησε καταφατικά».