2ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Άνοιξης ΕΛΜΕΠΑ «Επέστρεφε»:Μουσική παράσταση πολυμέσων για το τραύμα της Μικρασιατικής καταστροφής και τη διττή υπόσταση της ρίζας μας

«Σκοτεινή πλευρά της μνήμης / η Προκυμαία» –

Μουσική παράσταση πολυμέσων για το τραύμα της Μικρασιατικής καταστροφής και τη διττή υπόσταση της ρίζας μας

2ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Άνοιξης ΕΛΜΕΠΑ «Επέστρεφε»

Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ), στο πλαίσιο του 2ου Πολιτιστικού Φεστιβάλ Άνοιξης με τίτλο «Επέστρεφε», προσκαλεί το κοινό σε μια ξεχωριστή καλλιτεχνική εμπειρία, παρουσιάζοντας την παράσταση πολυμέσων «Σκοτεινή πλευρά της Μνήμης / η Προκυμαία», το Σάββατο 2 Μαΐου 2026, στις 20:00, στο Αμφιθέατρο «Μάρκος Καραναστάσης» στην Πανεπιστημιούπολη Ηρακλείου, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Το Φεστιβάλ τελεί υπό τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και την αιγίδα του Δήμου Ηρακλείου.

Η παράσταση, σε σύλληψη και μουσική του διακεκριμένου δημιουργού Γιώργου Μουλουδάκη, σε συνεργασία με τη δημιουργική ομάδα πολυμέσων Studio 19st, αποτελεί μια πολυεπίπεδη καλλιτεχνική προσέγγιση στο συλλογικό τραύμα της Μικρασιατικής καταστροφής και στη διαχρονική έννοια της μνήμης και της ρίζας. Δομείται πάνω σε αυθεντικές μαρτυρίες ανθρώπων που βίωσαν τα γεγονότα, οι οποίες μετασχηματίζονται σε ένα αφήγημα πολυμέσων όπου ο λόγος, η εικόνα και η μουσική συνυπάρχουν οργανικά.

Στην παράσταση, ο ποιητικός και πεζός λόγος, τα ηχητικά τοπία βασισμένα σε ιστορικές καταγραφές, οι συμβολικές προβολές και η ζωντανή μουσική συνθέτουν ένα καλλιτεχνικό περιβάλλον όπου η μνήμη μετατρέπεται σε βιωματική εμπειρία. Η μουσική λειτουργεί ως «νησίδα παρηγορίας», οδηγώντας τον θεατή σε μια εσωτερική διαδρομή προς την έννοια της πατρίδας — πραγματικής και φαντασιακής.

Σε μια εποχή προκλήσεων και επισφάλειας όπου τα ζητήματα μνήμης, ταυτότητας και προσφυγιάς επανέρχονται επιτακτικά στον δημόσιο διάλογο, η παράσταση συνομιλεί ουσιαστικά με το σήμερα, μετατρέποντας το ιστορικό τραύμα σε μια σύγχρονη εμπειρία συλλογικού αναστοχασμού.

Η συγκεκριμένη εκδοχή αποτελεί μια «μορφή δωματίου» της αρχικής παραγωγής που παρουσιάστηκε το 2022 στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χαλκίδας Αρέθουσα, διατηρώντας στοιχεία που ενισχύουν τη βιωματική της διάσταση.

Οι ευγενείς φιλοξενούμενοι:

Ηράκλειτος, Κ.Π.Καβάφης, Α.Παπαδιαμάντης, T.S.Eliot, J.S.Bach, A.Barrios-Mangore, F.Tarrega, M.M.Ponce, Μ.Χατζιδάκις, Γ.Σεφέρης, Ο.Ελύτης, ιστορικοί, ανώνυμοι και επώνυμοι πρόσφυγες, γνωστοί και νεόκοποι μύθοι.

[Κείμενα και μουσικές της παράστασης που δεν ανήκουν στους παραπάνω ευγενείς, ανήκουν στον Γιώργο Μουλουδάκη.]

Για τον Γιώργο Μουλουδάκη

Ο Γιώργος Μουλουδάκης είναι μουσικός, συγγραφέας και σολίστ στην κλασική κιθάρα, με πολυετή και διεθνώς αναγνωρισμένη πορεία. Υπήρξε στενός συνεργάτης του Μάνου Χατζιδάκι, για τον οποίο ο σπουδαίος συνθέτης έγραψε το μοναδικό του έργο για κιθάρα, ενώ έχει συμπράξει με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς μουσικούς και συνθέτες, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διεύρυνση του ρεπερτορίου της κιθάρας .

Παράλληλα, η καλλιτεχνική του διαδρομή χαρακτηρίζεται από τη διακαλλιτεχνική προσέγγιση και τη χρήση πολυμέσων, μέσα από συνεργασίες με το Studio 19 και παρουσιάσεις σε σημαντικούς πολιτιστικούς χώρους και διεθνή φεστιβάλ. Το έργο του συνδυάζει μουσική, λόγο και εικόνα, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερο καλλιτεχνικό ιδίωμα που διερευνά τη σχέση μνήμης, τέχνης και ανθρώπινης εμπειρίας

Για το Studio 19st

Το Studio 19st είναι μια δημιουργική ομάδα πολυμέσων που εξειδικεύεται στη σύνθεση και παραγωγή ήχου και εικόνας για παραστάσεις, κινηματογράφο και εικαστικές εγκαταστάσεις. Με πολυετή παρουσία στον χώρο και συνεργασίες με σημαντικούς πολιτιστικούς οργανισμούς και καλλιτεχνικούς φορείς, αναπτύσσει έργα που συνδυάζουν τεχνολογία και καλλιτεχνική έκφραση, δημιουργώντας σύνθετες οπτικοακουστικές εμπειρίες που ενώνουν ήχο, εικόνα και χώρο.