3η Σεπτεμβρίου: Ο Ανδρέας Παπανδρέου και η παρακαταθήκη μιας εποχής

Η 3η του Σεπτέμβρη δεν είναι απλώς μια ημερομηνία· είναι ένα ορόσημο στην πολιτική ιστορία της χώρας. Μια στιγμή που γέννησε ελπίδα, προσδοκία, και αγώνα για μια Ελλάδα πιο δίκαιη, πιο ανθρώπινη. Μισό αιώνα μετά την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ, η φλόγα εκείνη παραμένει ζωντανή.
Η θεμελίωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας υπήρξε ίσως η πιο εμβληματική του κληρονομιά. Για πρώτη φορά, η Υγεία έγινε δικαίωμα για όλους, ανεξάρτητα από εισόδημα ή κοινωνική θέση. Στην Παιδεία, ο εκδημοκρατισμός των Πανεπιστημίων και η δωρεάν φοίτηση έδωσαν την ευκαιρία σε χιλιάδες νέους να ονειρευτούν ένα καλύτερο μέλλον.
Η αναγνώριση της Εθνικής Αντίστασης έφερε ιστορική δικαίωση σε εκείνους που πάλεψαν για την ελευθερία και για δεκαετίες έμεναν στο περιθώριο.
Με γενναία μέτρα κοινωνικής πολιτικής ενίσχυσε τις συντάξεις, θωράκισε την κοινωνική ασφάλιση και προστάτεψε τους αδύναμους. Στήριξε τον αγροτικό κόσμο με επιδοτήσεις και προγράμματα που αναβάθμισαν την ύπαιθρο, ενώ για πρώτη φορά η Περιφέρεια βρέθηκε στο επίκεντρο της πολιτικής.
Ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν επίσης ηγέτης που προχώρησε σε μεγάλες αλλαγές για τα δικαιώματα των γυναικών, θεσπίζοντας τον πολιτικό γάμο και καταργώντας διακρίσεις που ανήκαν σε άλλες εποχές.
Στο διεθνές πεδίο, έδωσε στην Ελλάδα μια δυνατή φωνή. Έκανε τη χώρα περήφανη, αναδεικνύοντας την ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική και υπερασπιζόμενος τα εθνικά μας συμφέροντα με κύρος και αυτοπεποίθηση.
Η 3η Σεπτεμβρίου δεν είναι μόνο μια επέτειος. Είναι μια υπενθύμιση το τι μπορεί να πετύχει η πολιτική, όταν υπηρετεί το λαό. Είναι μια ζωντανή μνήμη ενός ηγέτη που άλλαξε την Ελλάδα, που έκανε τους αδύναμους να νιώσουν δυνατοί, που έφερε προκοπή και αξιοπρέπεια σε εκατομμύρια οικογένειες.
Δεν ξεχνιέται ο Ανδρέας Παπανδρέου, γιατί είναι επίκαιρος όσο ποτέ και το έργο του δεν είναι μόνο ιστορία. Είναι παρακαταθήκη για το παρόν και το μέλλον. Μια φλόγα που μας θυμίζει ότι η Ελλάδα μπορεί να προχωρά με αυτοπεποίθηση, δικαιοσύνη και περηφάνεια. Αυτό είναι το έργο που μένει. Αυτό είναι το χρέος μας στη μνήμη του.
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ