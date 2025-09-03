ΕΛΛΑΔΑ

3η Σεπτεμβρίου: Ο Ανδρέας Παπανδρέου και η παρακαταθήκη μιας εποχής

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Η 3η του Σεπτέμβρη δεν είναι απλώς μια ημερομηνία· είναι ένα ορόσημο στην πολιτική ιστορία της χώρας. Μια στιγμή που γέννησε ελπίδα, προσδοκία, και αγώνα για μια Ελλάδα πιο δίκαιη, πιο ανθρώπινη. Μισό αιώνα μετά την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ, η φλόγα εκείνη παραμένει ζωντανή.

Η θεμελίωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας υπήρξε ίσως η πιο εμβληματική του κληρονομιά. Για πρώτη φορά, η Υγεία έγινε δικαίωμα για όλους, ανεξάρτητα από εισόδημα ή κοινωνική θέση. Στην Παιδεία, ο εκδημοκρατισμός των Πανεπιστημίων και η δωρεάν φοίτηση έδωσαν την ευκαιρία σε χιλιάδες νέους να ονειρευτούν ένα καλύτερο μέλλον.

Η αναγνώριση της Εθνικής Αντίστασης έφερε ιστορική δικαίωση σε εκείνους που πάλεψαν για την ελευθερία και για δεκαετίες έμεναν στο περιθώριο.

Με γενναία μέτρα κοινωνικής πολιτικής ενίσχυσε τις συντάξεις, θωράκισε την κοινωνική ασφάλιση και προστάτεψε τους αδύναμους. Στήριξε τον αγροτικό κόσμο με επιδοτήσεις και προγράμματα που αναβάθμισαν την ύπαιθρο, ενώ για πρώτη φορά η Περιφέρεια βρέθηκε στο επίκεντρο της πολιτικής.

Ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν επίσης ηγέτης που προχώρησε σε μεγάλες αλλαγές για τα δικαιώματα των γυναικών, θεσπίζοντας τον πολιτικό γάμο και καταργώντας διακρίσεις που ανήκαν σε άλλες εποχές.

Στο διεθνές πεδίο, έδωσε στην Ελλάδα μια δυνατή φωνή. Έκανε τη χώρα περήφανη, αναδεικνύοντας την ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική και υπερασπιζόμενος τα εθνικά μας συμφέροντα με κύρος και αυτοπεποίθηση.

Η 3η Σεπτεμβρίου δεν είναι μόνο μια επέτειος. Είναι μια υπενθύμιση το τι μπορεί να πετύχει η πολιτική, όταν υπηρετεί το λαό. Είναι μια ζωντανή μνήμη ενός ηγέτη που άλλαξε την Ελλάδα, που έκανε τους αδύναμους να νιώσουν δυνατοί, που έφερε προκοπή και αξιοπρέπεια σε εκατομμύρια οικογένειες.

Δεν ξεχνιέται ο Ανδρέας Παπανδρέου, γιατί είναι επίκαιρος όσο ποτέ και το έργο του δεν είναι μόνο ιστορία. Είναι παρακαταθήκη για το παρόν και το μέλλον. Μια φλόγα που μας θυμίζει ότι η Ελλάδα μπορεί να προχωρά με αυτοπεποίθηση, δικαιοσύνη και περηφάνεια. Αυτό είναι το έργο που μένει. Αυτό είναι το χρέος μας στη μνήμη του.

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

«Ετοιμάζεται» το νέο «Εξοικονομώ» – Ποιες είναι...

0
Όλες οι τελευταίες πληροφορίες. Σαρωτικές αλλαγές φέρνει το νέο «Εξοικονομώ»...

Τραγωδία στα Πατήσια: Γυναίκα γέννησε στο σπίτι...

0
Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα ήταν στο μήνα της...

«Ετοιμάζεται» το νέο «Εξοικονομώ» – Ποιες είναι...

0
Όλες οι τελευταίες πληροφορίες. Σαρωτικές αλλαγές φέρνει το νέο «Εξοικονομώ»...

Τραγωδία στα Πατήσια: Γυναίκα γέννησε στο σπίτι...

0
Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα ήταν στο μήνα της...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Financial Times: Η Ελλάδα αναστέλλει τη λειτουργία του 5% των σχολείων της – Μεγάλη μείωση των μαθητών
Επόμενο άρθρο
Τραγωδία στα Πατήσια: Γυναίκα γέννησε στο σπίτι της και πέθανε – Νεκρό και το νεογνό
ΠΚ team
ΠΚ team
DOLE Μπανάνες 300Χ250
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Εμπλοκή αστυνομικών στη διακίνηση κοκαΐνης αποκαλύπτει η δικογραφία για την εγκληματική οργάνωση

ΠΚ team ΠΚ team -
Η κατάθεση μιας 39χρονης ανάβει φωτιές στην τοπική ΕΛ.ΑΣ. Η...

«Ετοιμάζεται» το νέο «Εξοικονομώ» – Ποιες είναι οι μεγάλες αλλαγές

ΠΚ team ΠΚ team -
Όλες οι τελευταίες πληροφορίες. Σαρωτικές αλλαγές φέρνει το νέο «Εξοικονομώ»...

Τραγωδία στα Πατήσια: Γυναίκα γέννησε στο σπίτι της και πέθανε – Νεκρό και το νεογνό

ΠΚ team ΠΚ team -
Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα ήταν στο μήνα της...

Έρευνα: Η Ελλάδα η πιο «οικονομικά στρεσαρισμένη» χώρα στον κόσμο

ΠΚ team ΠΚ team -
Τα κριτήρια αφορούσαν οικονομικούς παράγοντες όπως τον μέσο ετήσιο...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST