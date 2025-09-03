ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Πατήσια: Γυναίκα γέννησε στο σπίτι της και πέθανε – Νεκρό και το νεογνό

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα ήταν στο μήνα της «αλλά όχι για να γεννήσει σήμερα».

Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, στην οδό Σκρα στα Πατήσια, με μία γυναίκα να αφήνει την τελευταία πνοή της, την ώρα που έφερνε στον κόσμο ένα μωρό.Και το νεογνό δυστυχώς βρέθηκε νεκρό μέσα στο σπίτι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα ήταν στο μήνα της «αλλά όχι για να γεννήσει σήμερα». Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σπίτι στα Πατήσια, την βρήκαν ξαπλωμένη, έχοντας αφήσει την τελευταία πνοή της κι ενώ είχε ακόμα στο σώμα της τον ομφάλιο λώρο…

Ο τοκετός έγινε με τη βοήθεια του συζύγου της, ο οποίος έκοψε με ψαλίδι τον ομφάλιο λώρο.

Στον ίδιο χώρο υπήρχαν και δύο μικρά παιδιά, τα οποία μετά το συμβάν φρόντιζαν αστυνομικοί.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για να διαπιστωθεί το τι ακριβώς συνέβη και πώς η γυναίκα απεβίωσε κατά τη γέννα.

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

ΠΚ team
ΠΚ team
