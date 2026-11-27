Αδιέξοδο στους «27» για τον προϋπολογισμό – Η στάση της Αθήνας

Άκαρπες οι διαβουλεύσεις των «27» για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό 2028–2034 – Η κόντρα για άμυνα, αγρότες και χρηματοδότηση της Ουκρανίας, η παρέμβαση Μητσοτάκη για την έκθεση Ντράγκι και το ορόσημο της 17ης Δεκεμβρίου.

Χωρίς συμφωνία έκλεισε ο πρώτος γύρος των διαβουλεύσεων των «27» στις Βρυξέλλες για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό της επταετίας 2028–2034. Η αναθεωρημένη πρόταση του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα άφησε ανοιχτές τις βασικές διαφορές.

Πόσα θα συνεισφέρουν τα κράτη-μέλη, πόσα θα διατεθούν για την άμυνα και την ανταγωνιστικότητα και πόσα θα μείνουν για τους αγρότες και τις περιφέρειες είναι τα ερωτήματα στα οποία οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες εξακολουθούν να δίνουν διαφορετικές απαντήσεις.

Μέχρι και αργά το βράδυ χθες, όλα έδειχναν ότι δεν θα υπάρξει σήμερα νεό ραντεβού των ηγετών, αλλά ότι θα πραγματοποιηθεί στις 17 Δεκεμβρίου.

Οι διαφωνίες

Ο Αντόνιο Κόστα επιχείρησε να συνδυάσει τη χρηματοδότηση των νέων ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων με τη διατήρηση πόρων για τη Συνοχή και την Κοινή Αγροτική Πολιτική, συγκρατώντας παράλληλα τις εθνικές εισφορές.

Οι λεγόμενες «φειδωλές» χώρες πιέζουν για μικρότερο προϋπολογισμό και μεγαλύτερο βάρος στην άμυνα, την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα. Οι 17 χώρες της ομάδας των «Φίλων της Συνοχής», στην οποία μετέχει η Ελλάδα, αντιδρούν στις περικοπές και ζητούν επαρκή χρηματοδότηση για τη γεωργία και τις περιφέρειες.

Ο γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς έκρινε ότι το σχέδιο Κόστα δεν μπορεί να αποτελέσει βάση συμφωνίας, ενώ ο ούγγρος πρωθυπουργός Πέτερ Μάγιαρ εμφανίστηκε απαισιόδοξος ακόμη και για συμβιβασμό πριν από τα Χριστούγεννα.

Η διαφωνία αφορά πλέον και το χρονοδιάγραμμα. Ο Εμανουέλ Μακρόν πιέζει για συμφωνία πριν από το τέλος του έτους, ενώ Ολλανδία και Σουηδία αμφισβητούν την προθεσμία του Δεκεμβρίου.

Για την Αθήνα, η Σύνοδος της 17ης και 18ης Δεκεμβρίου είναι το πολιτικό ορόσημο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε επιτακτική την επίτευξη συμφωνίας τότε, εκτιμώντας ότι οι πολιτικές εξελίξεις σε αρκετά κράτη-μέλη θα καταστήσουν σχεδόν αδύνατη την εξασφάλιση ομοφωνίας το πρώτο εξάμηνο του 2027.

Στη διαπραγμάτευση για τον προϋπολογισμό έχει προστεθεί και η χρηματοδότηση της Ουκρανίας. Η Επιτροπή έχει προτείνει πρόσθετη στήριξη έως 45 δισ. ευρώ για το 2027. Η Γερμανία συνδέει τη συμφωνία για τον επταετή προϋπολογισμό με τη συμμετοχή όλων των κρατών-μελών στη χρηματοδότηση, ενώ Σλοβακία, Τσεχία, Ουγγαρία και Βουλγαρία διατυπώνουν αντιρρήσεις.

Στην ατζέντα της έκτακτης Συνόδου βρίσκεται και η ανανέωση της ηγεσίας της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Στελέχη της κυβέρνηση στην αποτίμησή τους λένε πως «οι σημερινές συζητήσεις ανέδειξαν τις σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών-μελών. Δεν θα ήταν ρεαλιστικό να περιμένει κανείς ότι αυτές οι διαφορές θα γεφυρωθούν σε μία σύνοδο. Είναι σαφές ότι έχουμε ακόμη δρόμο μπροστά μας για να φτάσουμε σε συμφωνία».

Το μήνυμα Μητσοτάκη

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαιρέτισε την προσπάθεια του Κόστα να γεφυρώσει τις διαφορές, οριοθέτησε όμως εξαρχής τα περιθώρια υποχώρησης της Αθήνας. «Δεν μπορούμε να συζητάμε για μια ισχυρή Ευρώπη με έναν αδύναμο προϋπολογισμό», δήλωσε κατά την άφιξή του.

Η ελληνική κυβέρνηση ζητεί επαρκείς πόρους για την ανταγωνιστικότητα, την ενέργεια, την προστασία των εξωτερικών συνόρων, την ασφάλεια και τη στρατηγική αυτονομία. Ταυτόχρονα, απορρίπτει περαιτέρω μειώσεις στη Συνοχή και στην ΚΑΠ, τις οποίες ο πρωθυπουργός περιέγραψε ως πολιτικές που κατοχυρώνονται στις ευρωπαϊκές συνθήκες και συνδέουν την Ένωση με την καθημερινότητα των πολιτών της

Το ίδιο επιχείρημα επανέφερε αργότερα με ανάρτησή του στο Χ, αυτή τη φορά με αιχμή την έκθεση Ντράγκι. Εάν συνεχιστούν οι περικοπές, ανέφερε, η έκθεση και οι φιλοδοξίες της για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα θα καταλήξουν «στον κάλαθο των αχρήστων της ευρωπαϊκής ιστορίας». Για την Αθήνα, οι επενδύσεις που προϋποθέτει η έκθεση απαιτούν μεγαλύτερη χρηματοδοτική δυνατότητα σε επίπεδο Ένωσης.

Η ελληνική πρόταση για την εξεύρεση νέων εσόδων είναι μια κοινή ευρωπαϊκή δημοπρασία του ραδιοφάσματος 6G, ώστε τα έσοδα να αποτελέσουν ίδιο πόρο της Ένωσης. Κατά τον πρωθυπουργό, αρκετοί ευρωπαίοι ηγέτες έχουν υποδεχθεί θετικά την ιδέα σε πρώτη φάση. Η Αθήνα δηλώνει ανοιχτή και σε άλλες πηγές ευρωπαϊκών εσόδων, με στόχο να διατηρηθεί η επενδυτική δυνατότητα της Ένωσης χωρίς δυσανάλογη αύξηση των εθνικών εισφορών.