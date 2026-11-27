Τρεις αγαπημένοι καλλιτέχνες, μία σκηνή και ένας κοινός σκοπός

Πέγκυ Ζήνα, Μελίνα Ασλανίδου και Γρηγόρης Σαμόλης ενώνουν τις φωνές τους σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία για τη στήριξη του Αννουσάκειου Ιδρύματος.

Σαμόλης, Ζήνα, Ασλανίδου: Μια μεγάλη συναυλία αγάπης στο Christmas Theater για την ενίσχυση του Αννουσάκειου Ιδρύματος

Τρεις αγαπημένοι καλλιτέχνες, μία σκηνή και ένας κοινός σκοπός: η αγάπη και η προσφορά στον συνάνθρωπο. Τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, στις 20:30, το Christmas Theater φιλοξενεί τη φιλανθρωπική συναυλία «Μια βραδιά αφιερωμένη στον άνθρωπο», με τη συμμετοχή της Πέγκυς Ζήνα, της Μελίνας Ασλανίδου και του Γρηγόρη Σαμόλη, με σκοπό την ενίσχυση του κοινωνικού έργου του Αννουσάκειου Ιδρύματος της Ιεράς Μητροπόλεως Κισάμου και Σελίνου.

Η εκδήλωση διοργανώνεται από το Αννουσάκειο Ίδρυμα, υπό την αιγίδα του Δήμου Γαλατσίου.

Τρεις αγαπημένες φωνές του ελληνικού τραγουδιού συναντιούνται επί σκηνής για μια μουσική βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, δυνατές ερμηνείες και συγκίνηση, στέλνοντας ένα μήνυμα αγάπης, αλληλεγγύης και ανθρωπιάς.

Το Αννουσάκειο Ίδρυμα, με έδρα την Κίσαμο Χανίων, αποτελεί εδώ και περισσότερα από πενήντα χρόνια έναν σημαντικό φορέα κοινωνικής προσφοράς. Υπό την ευθύνη της Ιεράς Μητροπόλεως Κισάμου και Σελίνου, προσφέρει φροντίδα και υποστήριξη σε ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία και συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη, αναπτύσσοντας παράλληλα δράσεις περίθαλψης, αποκατάστασης και κοινωνικής αλληλεγγύης.

Η συναυλία της 30ής Νοεμβρίου αποτελεί μια πρωτοβουλία έμπρακτης στήριξης αυτού του πολύτιμου έργου, υπενθυμίζοντας τη δύναμη της μουσικής που ενώνει τους ανθρώπους για έναν κοινό, ουσιαστικό σκοπό.

Η Μελίνα Ασλανίδου, η Πέγκυ Ζήνα και ο Γρηγόρης Σαμόλης μάς προσκαλούν να γίνουμε όλοι μέρος μιας βραδιάς αφιερωμένης στην αγάπη, την ελπίδα και τον άνθρωπο.

Χορηγός Επικοινωνίας: Next Step Media

Προπώληση εισιτηρίων: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/filanthropiki-synaulia-aslanidou-zina-samolis/

Σαμόλης, Ζήνα, Ασλανίδου: Μια μεγάλη συναυλία αγάπης στο Christmas Theater για την ενίσχυση του Αννουσάκειου Ιδρύματος

Πληροφορίες εκδήλωσης

Τίτλος: «Μια βραδιά αφιερωμένη στον άνθρωπο»

Ημερομηνία: Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026

Ώρα έναρξης: 20:30

Χώρος: Christmas Theater, Αθήνα

Συμμετέχουν: Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκυ Ζήνα, Γρηγόρης Σαμόλης

Διοργάνωση: Αννουσάκειο Ίδρυμα

Υπό την αιγίδα: Δήμου Γαλατσίου

Σκοπός: Στήριξη του Αννουσάκειου Ιδρύματος της Ιεράς Μητροπόλεως Κισάμου και Σελίνου