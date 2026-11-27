ΠΑΤΣΙΔΕΣ 2026 ” ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΤΩΝ ΞΩΤΙΚΩΝ ”

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΙΣ ΠΑΤΣΙΔΕΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πατσίδων σας προσκαλεί στην έναρξη των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων στις Πατσίδες! Το Σάββατο 28 Νοεμβρίου στις 19.00 η Φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου στο Πολιτιστικό Κέντρο Πατσίδων από τον Δήμαρχο Αρχανών Αστερουσίων Μανώλη Κοκοσάλη!Υποδεχόμαστε από τις 18.00 τον Άγιο Βασίλη με το έλκηθρο και τα Ξωτικά του,τους Ήρωες της Ντίσνευ, το Ξωτικό των Χριστουγέννων για να γράψουν μαζί με τα παιδιά γράμματα στον Άγιο Βασίλη μας! Firework show…………………..

Σας περιμένουμε με μεγάλη χαρά και χριστουγεννιάτικη ανυπομονησία! Ώρα έναρξης δραστηριοτήτων 18.00!

Μουσική Χορός,παιχνίδια,δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους! Άφθονα Κεράσματα, λουκουμάδες από το Σωματείο Μαγείρων και Ζαχαροπλαστών Νομού Ηρακλείου τον Νεκτάριο Μωυσάκη και την ομάδα του! Guest star ο γνωστός λαικός τραγουδιστής Βαγγέλης Λύτινας! Μετά τις 21.00 ακολουθεί μεγάλο πάρτυ με τον D.J. Λευτέρη Μπενέτο!!

Σας περιμένουμε με μεγάλη χαρά και χριστουγεννιάτικη ανυπομονησία!