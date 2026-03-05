Αναζήτηση
Aegean: Πτήσεις επαναπατρισμού Ελλήνων από Ντουμπάι και Ομάν

Κατόπιν αιτήματος του υπουργείου Εξωτερικών.

Κατόπιν αιτήματος του υπουργείου Εξωτερικών, η Aegean πραγματοποίησε χθες, Τετάρτη, την πρώτη πτήση επαναπατρισμού Ελλήνων από τη Μέση Ανατολή.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, Έλληνες πολίτες και μέλη των οικογενειών τους ταξίδεψαν την Τετάρτη με ειδική πτήση από το διεθνές αεροδρόμιο του Μουσκάτ στο Ομάν προς το διεθνές αεροδρόμιο της Αθήνας «Ελευθέριος Βενιζέλος».

«Σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών θα πραγματοποιήσουμε ακόμα δύο πτήσεις επαναπατρισμού προς την Αθήνα. Σήμερα, 5 Μαρτίου, θα πραγματοποιηθεί πτήση από το Ντουμπάι και αύριο, 6 Μαρτίου, από το Μουσκάτ (Ομάν), προκειμένου να μεταφερθούν Εληνες πολίτες από την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής στην Ελλάδα.

Διευκρινίζεται ότι, καθώς οι συγκεκριμένες πτήσεις πραγματοποιούνται για λογαριασμό του Υπουργείου Εξωτερικών, δεν είναι δυνατή η κράτηση μέσω της AEGEAN. Οι Ελληνες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην περιοχή θα πρέπει να απευθύνονται στις αντίστοιχες Πρεσβείες και στις Προξενικές Αρχές της Ελλάδας και να δηλώνουν τα στοιχεία τους στη φόρμα εγγραφής Ελλήνων Πολιτών.

Οι ειδικές πτήσεις επαναπατρισμού, αλλά και όποιες αντίστοιχες πτήσεις προγραμματιστούν τις επόμενες ημέρες, πραγματοποιούνται αποκλειστικά και μόνο εφόσον πληρούνται όλες οι συνθήκες ασφαλείας και κατόπιν αδειοδότησης από τις Αρμόδιες Αρχές».

 

Cretalive

