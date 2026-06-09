Αυτοψία στο έργο των ασφαλτοστρώσεων στην οδό Αβέρωφ από τον Δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό

Σχεδιασμός τριών επιπέδων για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας – Ακολουθούν νέες ασφαλτοστρώσεις στο κέντρο και στις συνοικίες της πόλης

Αυτοψία στο έργο ασφαλτόστρωσης της οδού Αβέρωφ, που ολοκληρώθηκε στον συντομότερο δυνατό χρόνο των δυο ημερών, πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός μαζί με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων & Πρασίνου Δημήτρη Σπυριδάκη και την Πρόεδρο της 1ης Δημοτικής Κοινότητας Θεοδοσία Αγγελιδάκη.

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός συνομίλησε με διερχόμενους και επιχειρηματίες της οδού και αναφέρθηκε στο πλέγμα των εργασιών που προηγήθηκαν, αυτών που θα ακολουθήσουν και αυτών που αλληλοσυμπληρώνονται, με στόχο το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα: «Το έργο “κουμπώνει” με την ασφαλτόστρωση που κάναμε και αυτή σε πάρα πολύ σύντομο χρόνο,

στην Αγίου Μηνά και στην Κυρίλλου Λουκάρεως κι έτσι κλείνει το κομμάτι του μικρού δακτυλίου στο κέντρο της πόλης το οποίο έχει μεγάλο κυκλοφοριακό βάρος και είχε και εκτεταμένες φθορές. Νομίζω ότι το αντιμετωπίζουμε με σωστό και πρακτικό τρόπο. Από εδώ θα συνεχίσουμε στην Πλατεία Ελευθερίας, μέχρι το μνημείο της Μάχης της Κρήτης όπου εκεί πλέον το έργο συνδέεται με την ασφαλτόστρωση της Δημοκρατίας, ένα έργο που γίνεται σε πολύ μεγαλύτερο μήκος».

Μιλώντας για την γενικότερη αναβάθμιση των παραπάνω οδών καθώς και για τις νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που τις συνοδεύουν, ο Δήμαρχος Ηρακλείου δήλωσε: «Με την ευκαιρία αυτών των έργων, αλλάζει και η συνολική εικόνα. Η παρέμβαση η οποία προφανώς περιλαμβάνει και την ανύψωση των φρεατίων, περιλαμβάνει και τη γενικότερη ρύθμιση της κυκλοφορίας.

Για παράδειγμα, οι εργοταξιακοί οριοδείκτες τους οποίους είχαμε συνηθίσει να βλέπουμε στο μέσο του οδοστρώματος στην Αγίου Μηνά δεν θα υπάρχουν πια. Θα υπάρχουν πλευρικά οριοδείκτες οι οποίοι είναι μιας άλλης ποιότητας και εντάσσονται στον αστικό εξοπλισμό, δηλαδή εντάσσονται καλύτερα στο περιβάλλον της πόλης».

Όπως επεσήμανε ο Αλέξης Καλοκαιρινός στο πρόγραμμα των επόμενων ημερών είναι και η ασφαλτόστρωση της Πινδάρου στην οποία «έχει γίνει και η σημαντική ανάπλαση με την απόκτηση αυτού του καινούριου κοινόχρηστου χώρου ο οποίος διαρρυθμίστηκε και με την απόκτηση πεζοδρομίων.

Το σχέδιο το οποίο πραγματοποιούμε πολύ σύντομα είναι και το συνεχές πεζοδρόμιο μέχρι την Παναγίτσα Μασταμπά και το ένα συνδέεται με το άλλο».

Για τον στρατηγικό σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής και για την επιδίωξη της όσο το δυνατόν ταχύτερης κάλυψης των αναγκών, ο Αλέξης Καλοκαιρινός είπε: «Η επιδίωξη μας είναι να καλύψουμε όσο το δυνατόν από τις ανάγκες που κρίνουμε ότι είναι πιο πιεστικές, στο συντομότερο χρόνο. Οι ασφαλτοστρώσεις γίνονται με ένα κυλιόμενο πρόγραμμα τριών επιπέδων το οποίο επικαιροποιείται,

αφορά και το κέντρο και τις συνοικίες. Το πιο βασικό και άμεσο είναι το κλείσιμο της λακκούβας. Το δεύτερο στο οποίο βρισκόμαστε εδώ είναι οι ανακατασκευές τμημάτων δρόμων που έχουν μια ιδιαίτερη προτεραιότητα και οι οποίες γίνονται με τον τρόπο που βλέπετε, δηλαδή γρήγορα με όσο το δυνατόν μικρότερη όχληση και όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αποτέλεσμα. Και το ανώτερο τρίτο επίπεδο,

είναι οι εκτεταμένες ασφαλτοστρώσεις όπως είναι στη Δημοκρατίας, όπως αυτή που θα γίνει στη Μποφόρ, στην Εθνικής Αντιστάσεως και αλλού περιφερειακά στην πόλη. Όλα αυτά είναι προγράμματα που εξελίσσονται παράλληλα. Γίνονται ταυτόχρονα έτσι ώστε να έχουμε το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα σε ένα εύλογο χρόνο».

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Δημήτρης Σπυριδάκης από την πλευρά του δήλωσε για τις προγραμματισμένες εργασίες της Τεχνικής Υπηρεσίας: «Έχουν αρχίσει οι εργασίες των ασφαλτοστρώσεων σύμφωνα με τον προγραμματισμό της Τεχνικής Υπηρεσίας. Έχει ξεδιπλωθεί το σχέδιο που περιλαμβάνει τρεις βασικούς άξονες: Τις σημειακές παρεμβάσεις, τις τοπικές παρεμβάσεις και τις γενικές παρεμβάσεις.

Σήμερα βρίσκεται σε εξέλιξη η εργολαβία των τοπικών παρεμβάσεων και ολοκληρώνεται τη Δευτέρα με τα υπόλοιπα τμήματα που έχουν απομείνει μπροστά στο άγαλμα Βενιζέλου και την Πινδάρου. Είναι σε πλήρη εξέλιξη, οι γενικές ασφαλτοστρώσεις στο δεύτερο Διαμέρισμα, και τον επόμενο μήνα θα αρχίσουν οι γενικές ασφαλτοστρώσεις στο 3ο και στο 4ο δημοτικό Διαμέρισμα. Εκτιμούμε ότι σε ένα μήνα θα επιχειρούν 4 συνεργεία ασφαλτοστρώσεων στην πόλη του Ηρακλείου και στο σύνολο των διαμερισμάτων».

Τέλος, η Πρόεδρος του 1ου Δημοτικού Διαμερίσματος Θεοδοσία Αγγελιδάκη δήλωσε: «Ξεκινήσαμε τα έργα που βοηθούν στην καθημερινότητα του δημότη. Ολοκληρώθηκε και η Ταξιάρχου Μαρκοπούλου. Έχουν να γίνουν τόσα χρόνια όλες αυτές οι αλλαγές και παρεμβάσεις και προχωράμε για τα επόμενα. Ένας συνδυασμός πραγμάτων ξεκινά και αρχίζουν να παίρνουν μορφή τα σχέδια. Ζητούμε την υπομονή και την κατανόηση των δημοτών για να βελτιώσουμε όλοι μαζί την ποιότητα της ζωής μας και την καθημερινότητα μας».

Υπενθυμίζεται ότι συνεχίζεται η υλοποίηση του προγράμματος των ασφαλτοστρώσεων και αποκατάστασης φθορών οδοστρωμάτων, την Τετάρτη 10/6 και την Πέμπτη 11/6 στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, από τη συμβολή με την οδό Ανθεμίου μέχρι τη συμβολή με την οδό Πεδιάδος. Οι εργασίες θα εκτελεστούν σε 2 φάσεις. Την πρώτη μέρα θα γίνει απόξεση της ασφάλτου και την δεύτερη η διάστρωση του ασφαλτοτάπητα.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών το παραπάνω τμήμα της Λεωφόρου θα παραμείνει κλειστό. Στη Λ. Δημοκρατίας στο ύψος της συμβολής της με τις οδούς Γεωργίου Ανεμογιάννη και Πεδιάδος (αρχή επέμβασης), θα γίνει αποκλεισμός της κυκλοφορίας και των δυο ρευμάτων της οδού. Θα γίνει απαγόρευση της εισόδου στη Λ. Δημοκρατίας (στο τμήμα της παρέμβασης) της 4ης παρόδου της Πεδιάδος – Βίγλας. Στην αρχή όπως και στο τέλος της επέμβασης θα υπάρχουν σημαιοφόροι οι οποίοι θα ρυθμίζουν τη κυκλοφορία.