Συνάντηση Αντιδημάρχου Παιδείας Δήμου Ρεθύμνης με νέο Διευθυντή Δευτεροβαθμίας Εκπαίδευσης Ν. Ρεθύμνου

Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου Ρεθύμνης, Καθηγητής Νεκτάριος Παπαδογιάννης, επισκέφθηκε το μεσημέρι τον νέο Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου, κ. Αντώνιο Σπυριδάκη, τον οποίο καλωσόρισε στην πόλη και του ευχήθηκε καλή, δημιουργική και παραγωγική θητεία στα νέα του καθήκοντα.

Η συνάντηση, πέραν του εθιμοτυπικού της χαρακτήρα, είχε και ουσιαστικό ενημερωτικό περιεχόμενο. Από πλευράς του Τμήματος Παιδείας του Δήμου Ρεθύμνης συμμετείχαν ο Προϊστάμενος του Τμήματος, κ. Γιώργος Σπαντιδάκης, και το υπηρεσιακό στέλεχος κ. Βαγγέλης Σπαντιδάκης, ενώ από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συμμετείχε ο Προϊστάμενος Εκπαιδευτικών Θεμάτων, κ. Παναγιώτης Αντωνιάδης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, που πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό και εποικοδομητικό κλίμα, ο κ. Παπαδογιάννης ενημέρωσε τον νέο Διευθυντή για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ρεθύμνης, το πλαίσιο συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, καθώς και για τα σημαντικά έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στον τομέα της σχολικής στέγης.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον σχεδιασμό νέων σχολικών υποδομών, με έμφαση στο πρότυπο εκπαιδευτικό κέντρο που προβλέπεται να δημιουργηθεί στον χώρο του πρώην ΚΕΓΕ στα Μισίρια, καθώς και στο μεγάλο εκπαιδευτικό συγκρότημα που προωθείται μελετητικά στην περιοχή του Γάλλου μέσω Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).

Από την πλευρά του, ο κ. Σπυριδάκης επέδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα υπηρεσιακά ζητήματα και τον τρόπο διαχείρισής τους από τον Δήμο Ρεθύμνης, εκφράζοντας παράλληλα τη βούλησή του για στενή και ουσιαστική συνεργασία σε όλα τα κοινά θέματα που αφορούν τη σχολική κοινότητα και την εκπαιδευτική διαδικασία.

Ολοκληρώνοντας τη συνάντηση, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας προσέφερε στον κ. Σπυριδάκη ένα στυλό ως συμβολικό δώρο, ευχόμενος εκ νέου μια γόνιμη και επιτυχημένη θητεία στο Ρέθυμνο. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ο Δήμος Ρεθύμνης θα παραμείνει αρωγός και σταθερός συνεργάτης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με στόχο την προώθηση κοινών δράσεων και πρωτοβουλιών προς όφελος της εκπαιδευτικής κοινότητας.