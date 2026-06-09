Δήμος Μινώα Πεδιάδας:Πλήθος κόσμου, δημιουργικότητα και συγκίνηση στην έναρξη του 2ου Μαθητικού Φεστιβάλ

Πλήθος κόσμου, δημιουργικότητα και συγκίνηση στην έναρξη του 2ου Μαθητικού Φεστιβάλ Δήμου Μινώα Πεδιάδας με θεματική «Ταξίδι στον Χρόνο – Γέφυρα στον Πολιτισμό»

Με ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων που ανέδειξε το ταλέντο και τη δημιουργικότητα των μαθητών, άνοιξε η αυλαία του Μαθητικού Φεστιβάλ του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, το οποίο πραγματοποιήθηκε μέσα σε κλίμα χαράς, δημιουργίας αλλά και συγκίνησης, μεταφέροντας παράλληλα μηνύματα ανθρωπιάς, δύναμης, ελπίδας και αισιοδοξίας.

Η πρώτη ημέρα του Μαθητικού Φεστιβαλ, στο Συνεδριακό Κέντρο Αρκαλοχωρίου, με θεματική «Ταξίδι στον Χρόνο – Γέφυρα στον Πολιτισμό», συγκέντρωσε πλήθος κόσμου, με γονείς, εκπαιδευτικούς, μαθητές και δημότες να κατακλύζουν τον χώρο, επιβεβαιώνοντας τόσο τη δυναμική που έχει αποκτήσει ο θεσμός όσο και τη στήριξη από την τοπική κοινωνία.

Η φετινή διοργάνωση ήταν αφιερωμένη στους μικρούς και μεγάλους «μαχητές της ζωής», στα παιδιά και τις οικογένειές τους που δίνουν καθημερινά τον δικό τους αγώνα απέναντι σε σοβαρά προβλήματα υγείας. Ένα μήνυμα που διαπέρασε το σύνολο των εκδηλώσεων και υπενθύμισε σε όλους ότι οι πραγματικοί ήρωες της καθημερινότητας βρίσκονται ανάμεσα μας.

Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα κατείχαν οι παρουσιάσεις του Ειδικού Δημοτικού και Νηπιαγωγείου Αρκαλοχωρίου. Η θεατρική διασκευή του έργου «Όνειρο Θερινής Νυκτός» και η μουσική παράσταση «Δεν έχω πολλά… μα έχω τραγούδια» συγκίνησαν βαθιά το κοινό. Τα παιδιά, με τη δύναμη της ψυχής τους, την αυθεντικότητα της έκφρασης τους και τη συγκλονιστική προσπάθεια που κατέβαλαν πάνω στη σκηνή, προκάλεσαν ρίγη συγκίνησης στους παρευρισκόμενους, οι οποίοι τα καταχειροκρότησαν, αναγνωρίζοντας το σπουδαίο μήνυμα ζωής, θέλησης και ελπίδας που μετέφεραν μέσα από τη συμμετοχή τους.

Ακολούθησε η παρουσίαση του 2ου Δημοτικού Σχολείου Αρκαλοχωρίου με τη θεατρική παράσταση «Το Μουσείο Ζωντανεύει», ένα μαγικό ταξίδι στην ιστορία από την αρχαία Ελλάδα μέχρι σήμερα, ενώ ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε και η χορωδία του σχολείου με το μουσικό αφιέρωμα στον Μάνο Χατζιδάκι «Ήρθε βοριάς, ήρθε νοτιάς στον κήπο των ονείρων».

Το πρόγραμμα της βραδιάς ολοκληρώθηκε με την παράσταση του 3ου Νηπιαγωγείου Αρκαλοχωρίου «Μικροί Μινωίτες σε Μεγάλη Γιορτή», ένα ταξίδι στον κόσμο του Μινωικού Πολιτισμού, καθώς και με την εικαστική έκθεση «Μικροί αρχαιολόγοι στο παλάτι της Κνωσού», μέσα από την οποία τα παιδιά παρουσίασαν έργα εμπνευσμένα από την αρχαία Κρήτη.

Τα παιδιά γνώρισαν την τοπική παράδοση μέσα από γεύσεις, αρώματα και ιστορίες του τόπου μέσα από το βιωματικό γαστρονομικό εργαστήριο «Μικροί μάγειρες, μεγάλες παραδόσεις» από τον Σύλλογο Παραδοσιακής & Σύγχρονης Γαστρονομίας «Λογάρι Γεύσεων» που προχώρησε και στο κέρασμα

του κόσμου. Μάλιστα, η εκπαιδευτικός και ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου Ευαγγελία Κασσαπάκη μίλησε στα παιδιά για τον κρητικό ντάγκο (ντάκος) ως πυλώνα της κρητικής γαστρονομίας. Παράλληλα, λειτούργησε παζάρι ενίσχυσης του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», στέλνοντας μήνυμα αλληλεγγύης και στήριξης των παιδιών που έχουν ανάγκη.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου, ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Παιδείας και Αθλητισμού Στέφανος Ψυλλάκης, ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Κρήτης Γιώργος Πιτσούλης, ο Αντιπεριφερειάρχης Νίκος Συριγωνάκης, ο Αρχιμανδρίτης Ιερόθεος Χιώτης, οι Αντιδήμαρχοι Καλλιόπη Αποστολογιωργάκη, Όλγα Δραμουντάνη, Γιάννης Συμιανάκης και Γιώργος Κουτσαντωνάκης,

ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Νίκος Μπελενιώτης, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αρκαλοχωρίου Γιώργος Μαλεδάκης, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ν. Ηρακλείου «Δομήνικος Θεοτοκόπουλος» Γιώργος Μαρκάκης, καθώς και εκπρόσωποι πολιτιστικών, αθλητικών και λαογραφικών συλλόγων της περιοχής.

Κατά τον χαιρετισμό του, ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου τόνισε:

«Το Μαθητικό Φεστιβάλ αποτελεί μια μεγάλη γιορτή της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και της δημιουργικής έκφρασης των παιδιών μας. Η φετινή διοργάνωση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία καθώς είναι αφιερωμένη στους μικρούς και μεγάλους μαχητές της ζωής, οι οποίοι με το παράδειγμά τους μας διδάσκουν καθημερινά δύναμη, επιμονή και αισιοδοξία. Ως Δημοτική Αρχή,

συνεχίζουμε να στηρίζουμε έμπρακτα κάθε πρωτοβουλία που δίνει βήμα στη νέα γενιά να οραματίζεται, να δημιουργεί και να εκφράζεται. Θερμά συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά, τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και τους συντελεστές της διοργάνωσης για το εξαιρετικό αποτέλεσμα».

Από την πλευρά του ο εντεταλμένος Σύμβουλος Παιδείας Στέφανος Ψυλλάκης δήλωσε:

«Η έναρξη του 2ου Μαθητικού Φεστιβάλ του Δήμου Μινώα Πεδιάδας αποτελεί μια ξεχωριστή στιγμή για την εκπαιδευτική μας κοινότητα και για ολόκληρη την τοπική κοινωνία. Μέσα από τη δημιουργικότητα, τη συνεργασία και την έκφραση των παιδιών μας, αναδεικνύεται η δύναμη της παιδείας και του πολιτισμού. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς που συνέβαλαν σε αυτή τη σπουδαία διοργάνωση, η οποία φέτος μεταφέρει και ένα ισχυρό μήνυμα ανθρωπιάς, αλληλεγγύης και ελπίδας».