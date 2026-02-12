Στο Αγιολόγιο της Εκκλησίας ο Παπα Τύχων – 11 χρόνια μετά την αγιοκατάταξη του Αγίου Παϊσίου

Ο Όσιος Τύχων, ασκητής της Καψάλας, υπήρξε ο πνευματικός οδηγός του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου.

Το Οικουμενικό Πατριαρχείο ανακοίνωσε την ανακήρυξη δύο νέων Αγίων της Εκκλησίας: του παπά Τύχωνα του Αγιορείτη και του Χατζηγεωργή του Αγιορείτη. Η απόφαση αυτή ελήφθη ομόφωνα από την Αγία και Ιερά Σύνοδο, όπως αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση.

Πολλοί γνώρισαν τον παπά Τύχωνα μέσα από την τηλεοπτική σειρά του Mega για τον Άγιο Παΐσιο, όπου παρουσιάζεται ως ο πνευματικός του. Η αναγνώριση της αγιότητάς του αποτελεί γεγονός ιδιαίτερης σημασίας για το Άγιον Όρος και ολόκληρη την Ορθοδοξία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εκδόθηκε από τη Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου, «Ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος συνέχισε καί σήμερον, 11ην Φεβρουαρίου 2026, τάς ἐργασίας αὐτῆς, ὑπό τήν προεδρίαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, πρός ἐξέτασιν τῶν ἐν τῇ ἡμερησίᾳ διατάξει ἀναγεγραμμένων θεμάτων».

Το ανακοινωθέν προσθέτει ότι «τό Ἱερόν Σῶμα ἀπεφάσισεν ὁμοφώνως τήν κατάταξιν εἰς τό ἁγιολόγιον τῆς Ἐκκλησίας τῶν ὁσιακῆς βιοτῆς Ἁγιορειτῶν Ἱερομονάχου Τύχωνος, τοῦ ἐν τῇ Σκήτῃ Καψάλας Ἱερῷ Σταυρονικητιανῷ Κελλίῳ τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἀσκήσαντος, καί μοναχοῦ Γεωργίου, τοὐπίκλην Χατζη-Γεώργη, τοῦ ἐκ Καππαδοκίας καταγομένου καί ἐν Κωνσταντινουπόλει κοιμηθέντος».

Η ζωή και η πορεία του παπά Τύχωνα

Ο παπά Τύχων γεννήθηκε το 1884 στη Νόβια Μιχαλόσκα της Ρωσίας. Οι γονείς του, Παύλος και Ελένη, ήταν άνθρωποι ευλαβείς, και ο νεαρός Τιμόθεος – όπως λεγόταν κατά κόσμον – μεγάλωσε με βαθιά πίστη και αγάπη προς τον Θεό. Από μικρός επιθυμούσε να αφιερωθεί στη μοναχική ζωή.

Κατά την εφηβεία του, οι γονείς του τού επέτρεψαν να επισκεφθεί Μονές σε όλη τη Ρωσία για τρία χρόνια. Μέσα σε αυτό το διάστημα πραγματοποίησε εκατοντάδες προσκυνήματα, περνώντας από περίπου διακόσιες Μονές.

Παρά την κούραση των ταξιδιών, απέφευγε τη φιλοξενία για να ασκείται στην εγκράτεια και την ταπείνωση. Αργότερα, επισκέφθηκε το Όρος Σινά και τους Αγίους Τόπους, όπου ασκήτεψε για ένα διάστημα πέρα από τον Ιορδάνη ποταμό. Η ησυχία που αναζητούσε τον οδήγησε τελικά στο Άγιον Όρος.

Η πρώτη του μετάνοια ήταν στο Κελί του Μπουραζέρι, όπου έμεινε πέντε χρόνια. Στη συνέχεια αποσύρθηκε στα Καρούλια, όπου έζησε δεκαπέντε χρόνια με αυστηρή άσκηση και προσευχή. Αργότερα εγκαταστάθηκε στην Καψάλα, στο Σταυρονικητιανό Κελί του Τιμίου Σταυρού, όπου συνέχισε τον ασκητικό του βίο.

Ο πνευματικός αγώνας και η αναγνώριση

Στην Καψάλα, ο παπά Τύχων αφιερώθηκε ολοκληρωτικά στην προσευχή και τη διακονία των ανθρώπων. Πολλοί προσκυνητές κατέφθαναν για να τον συμβουλευτούν και να λάβουν πνευματική παρηγοριά. Μετά από παράκληση των πιστών, χειροτονήθηκε ιερέας ώστε να μπορεί να εξομολογεί και να προσφέρει άφεση.

Ο ίδιος ζούσε με απόλυτη ταπείνωση και διαρκή δοξολογία του Θεού. Όπως αναφέρεται, «πάντα με το Δόξα σοι ο Θεός θα άρχιζε και με το Δόξα σοι ο Θεός θα τελείωνε». Το 1968, λίγο πριν την κοίμησή του, είχε προαισθανθεί το τέλος του και προετοιμαζόταν με προσευχή και νηστεία.

Η ανακήρυξη του παπά Τύχωνα και του Χατζηγεωργή ως Αγίων αποτελεί σημαντικό γεγονός για τον Ορθόδοξο κόσμο, τιμώντας δύο μορφές που αφιέρωσαν τη ζωή τους στην προσευχή, την ταπείνωση και την αγάπη προς τον συνάνθρωπο.