Άγκυρα: Χτίζουν σε «ήρεμα νερά» Μητσοτάκης – Ερντογάν – Τα επτά κείμενα που υπογράφηκαν μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας

Μιάμιση ώρα διήρκεσε η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα. Διατηρήθηκε το καλό κλίμα μεταξύ των δύο χωρών. Οι συμφωνίες που υπογράφηκαν μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.
Κυριάκος Μητσοτάκης και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συμφώνησαν σε καλό κλίμα να συνεχίσουν τον διάλογο στο πλαίσιο του 6ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας που διεξήχθη στην Άγκυρα.
Οι διμερείς σχέσεις και θέματα περιφερειακού και διεθνούς ενδιαφέροντος απασχόλησαν τους δύο ηγέτες που είχαν τετ α τετ που κράτησε μιάμιση ώρα και ακολούθησαν οι κοινές δηλώσεις των δύο ηγετών.
Τα επτά κείμενα που υπογράφτηκαν στο πλαίσιο του 6ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας
1. Κοινή Δήλωση ανάμεσα στην Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Τουρκίας
2. Μνημόνιο Κατανόησης για τη συνεργασία στον τομέα του Πολιτισμού
3. Κοινή Δήλωση για τη Συνεργασία των υπουργείων Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας στο πλαίσιο του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου
4. Κοινή Δήλωση για τη συνεργασία ανάμεσα στο ‘’Enterprise Greece’’ και το ‘’Invest in Turkiye’’
5. Κοινή Δήλωση για την έναρξη του προγράμματος διμερούς συνεργασίας στην έρευνα και την τεχνολογία
6. Κοινή Δήλωση για την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας στον τομέα της ετοιμότητας έναντι σεισμών
7. Koινή Δήλωση για τη δρομολόγηση ακτοπλοϊκής σύνδεσης ανάμεσα στα λιμάνια της Θεσσαλονίκης και της Σμύρνης
Όλες οι εξελίξεις
Σημαντικές εξελίξεις
Υπογραφές σε εφτά συμφωνίες
Μέσα στο «Λευκό Παλάτι» του Ερντογάν στην Άγκυρα
Οι συμφωνίες που θα υπογραφούν στην Άγκυρα
Ο σύντομος διάλογος Μητσοτάκη – Ερντογάν
Χωρίς ερωτήσεις οι δηλώσεις Μητσοτάκη – Ερντογάν
Ερντογάν: «Θέλουμε ειρήνη και ασφάλεια για εμάς και τους γείτονές μας»
Το πρόγραμμα της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν
Ολοκληρώθηκε με τις δηλώσεις Μητσοτάκη – Ερντογάν το 6ο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας
Όλες οι εξελίξεις στο in
Άγκυρα: Χτίζουν σε «ήρεμα νερά» Μητσοτάκης – Ερντογάν – Τα επτά κείμενα που υπογράφηκαν μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας