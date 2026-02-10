Εθνικό απολυτήριο: Μείωση εξεταζόμενων μαθημάτων και ύλης στη Γ΄ Λυκείου

H υπουργός Παιδείας παρουσίασε κατά την συνεδρίαση της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων, το πλαίσιο έναρξης του εθνικού διαλόγου για την αρχιτεκτονική του νέου λυκείου και την καθιέρωση του εθνικού απολυτηρίου.
Μείωση των εξεταζόμενων μαθημάτων και της εξεταστέας ύλης στη Γ΄ Λυκείου περιλαμβάνει η πρόταση του υπουργείου Παιδείας στο πλαίσιο του εθνικού διαλόγου για το εθνικό απολυτήριο. Συγκεκριμένα, η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας σήμερα στη σχετική συνεδρίαση της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, παρουσίασε το πλαίσιο έναρξης του εθνικού διαλόγου για την αρχιτεκτονική του νέου λυκείου και την καθιέρωση του εθνικού απολυτηρίου.
Οι βασικές κατευθύνσεις του νέου λυκείου και του εθνικού απολυτήριου, τις οποίες και έθεσε προς συζήτηση είναι οι εξής:
– Ενίσχυση του απολυτηρίου ως ουσιαστικού τίτλου γνώσης με διεθνή αναγνώριση.
– Συμμετοχή των τάξεων του λυκείου στον τελικό βαθμό, με έμφαση στη Β΄ και Γ΄ Λυκείου και συζήτηση για τη στάθμιση της Α΄ Λυκείου.
– Διαμόρφωση μεικτού συστήματος αξιολόγησης που θα συνδυάζει την ενδοσχολική επίδοση με εθνικές εξετάσεις.
– Μείωση της ύλης και των εξεταζόμενων μαθημάτων, ιδίως στη Γ΄ Λυκείου.
– Ενίσχυση της Τράπεζας Θεμάτων, συγκρότηση σώματος βαθμολογητών και ενιαίο πλαίσιο εξετάσεων.
Η κ. Ζαχαράκη επισήμανε ότι «σε 12 ευρωπαϊκές χώρες ισχύει η συμμετοχή στον τελικό βαθμό για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια κατά 30% ο προφορικός και κατά 70% ο γραπτός. Δεν μιλάμε για πολλαπλασιασμό εξετάσεων, αντιθέτως για λιγότερα μαθήματα», είπε η υπουργός και διευκρίνισε ότι «ειδικά για την Γ’ τάξη του Λυκείου από έξι σε τέσσερα, μαζί με μείωση της ύλης. Μιλάμε για πιο δίκαιη αποτύπωση της συνολικής προσπάθειας με ποσόστωση της προφορικής και γραπτής εξέτασης στις τάξεις Β΄ και Γ΄ του Λυκείου. Το ποια θα είναι αυτή η αναλογία και με ποιες δικλίδες αξιοπιστίας, είναι ακριβώς το αντικείμενο του Εθνικού Διαλόγου», όπως χαρακτηριστικά είπε η υπουργός. «Στον Εθνικό Διάλογο θα τεθεί το ερώτημα εάν θα προσμετράται η επίδοση και της Α΄ τάξης του Λυκείου», πρόσθεσε.
Η κ. Ζαχαράκη μίλησε επίσης για σταδιακή εφαρμογή οποιασδήποτε αλλαγής, με πιλοτικές φάσεις, ανεξάρτητη αποτίμηση και επαρκή μεταβατική περίοδο, καθώς και τη διαρκή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ως βασική προϋπόθεση επιτυχίας.
Από την πλευρά του, ο βουλευτής και τομεάρχης Παιδείας του ΠΑΣΟΚ, Στέφανος Παραστατίδης, δήλωσε πως ο διάλογος αυτός δεν είναι κυβερνητική έμπνευση, αλλά καρπός της θεσμικής πρωτοβουλίας που πήρε το ΠΑΣΟΚ ήδη από τον Ιούνιο του 2025.
Σύμφωνα με τον ίδιο, «το ΠΑΣΟΚ προσέρχεται στον διάλογο με τρεις αδιαπραγμάτευτους στόχους:
– Αυτονομία του λυκείου: Το σχολείο πρέπει να πάψει να είναι ο «προθάλαμος» των εξετάσεων και «θεραπαινίδα» ενός συστήματος επιλογής για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πρέπει να επιστρέψει στον μορφωτικό του ρόλο, καλλιεργώντας την κριτική σκέψη.
– Τέλος στην «κρίση μιας στιγμής»: Η σημερινή μορφή των Πανελλαδικών, που κρίνει το μέλλον ενός εφήβου σε λίγες ώρες, είναι ένας μηχανισμός που γεννά άγχος και αδικίες.
– Οικονομική ανακούφιση της οικογένειας: Η «θεσμοποιημένη φροντιστηριακή εξάρτηση» αποτελεί αιμορραγία για τον οικογενειακό προϋπολογισμό και μετατρέπει τη μόρφωση από δικαίωμα σε οικονομικό αγώνα αντοχής.
Κλείνοντας την ομιλία του, ο κ. Παραστατίδης τόνισε πως η αξιοπιστία της κυβέρνησης ελέγχεται. «Με μια θέση που λίμναζε στα προγράμματα της Ν.Δ. από το 2019, η ανακίνηση του θέματος 7 χρόνια μετά, σε καθαρά προεκλογικό χρόνο, δημιουργεί εύλογες επιφυλάξεις για τις πραγματικές προθέσεις του Μεγάρου Μαξίμου», είπε και πρόσθεσε: «Πρέπει να δούμε αν και πού θα φτάσει αυτή η συζήτηση, πώς θα φτάσει, υπό ποιες συνθήκες, αν πράγματι υπάρχουν οι προϋποθέσεις και να δούμε τη σύνδεσή της με τον προεκλογικό χρόνο, για να μη χαθεί ακόμη μια ευκαιρία. Να αξιολογήσουμε δηλαδή τότε πού είμαστε. Γιατί αν μιλάμε για Νοέμβριο, μιλάμε ουσιαστικά για αμιγώς προεκλογικό χρόνο και όλοι καταλαβαίνουμε τι σημαίνει ο προεκλογικός ο χρόνος και όλα αυτά πρέπει να αξιολογηθούν».
Πηγή: http://kathimerini.gr