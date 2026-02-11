Εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας στο Πανεπιστήμιο της Ζάμπιας

Η εκδήλωση συνδιοργανώθηκε από την Ιερά Μητρόπολη Ζάμπιαςμε επικεφαλής τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη κ. Ιωάννη, με τη συνδρομή των Πατέρων Αρσενίου και Προδρόμου, το Ελληνικό Γενικό Προξενείο της Ζάμπιας, καθώς και από το Πανεπιστήμιο της Ζάμπιας.
Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου, ο εορτασμός τηςΠαγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πανεπιστημίου της Ζάμπιας (UNZA), υπό την αιγίδα της UNESCO.
Η εκδήλωση συνδιοργανώθηκε από την Ιερά Μητρόπολη Ζάμπιαςμε επικεφαλής τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη κ. Ιωάννη, με τη συνδρομή των Πατέρων Αρσενίου και Προδρόμου, το Ελληνικό Γενικό Προξενείο της Ζάμπιας, καθώς και από το Πανεπιστήμιο της Ζάμπιας.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους πλήθος προσκεκλημένων, μεταξύ των οποίων Πρέσβεις και εκπρόσωποι του Διπλωματικού Σώματος, ακαδημαϊκοί και φοιτητές, γεγονός που ανέδειξε τη διεθνή απήχηση και τη διαχρονική αξία της ελληνικής γλώσσας.
Κατά την έναρξη της ημερίδας, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ζάμπιας και Μοζαμβίκης κ. Ιωάννης απηύθυνε χαιρετισμό στην ελληνική γλώσσα, τονίζοντας τη σημασία της ελληνικής γλώσσας ως φορέα πολιτισμού και πνευματικής κληρονομιάς. Στη συνέχεια, ο Πατέρας Αρσένιος ανέγνωσε μήνυμα της Α.Θ.Μ. του Πατριάρχη Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής, Θεοδώρου Β’ στην αγγλική γλώσσα.
Ακολούθησαν ομιλίες της Πρυτάνεως του Διπλωματικού Σώματος, Εξοχότατη Πρέσβης της Σομαλίας στη Ζάμπια, του Γενικού Πρόξενου της Ελλάδας στη Ζάμπια, ο οποίος και ανέγνωσε το μήνυμα του ΥΠΕΞ, Γεωργίου Γεραπετρίτη, του Γενικού Διευθυντή της UNESCO, του εκπροσώπου του Πρύτανη του Πανεπιστημίου της Ζάμπιας, του Κοσμήτορα της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, καθώς και της Προέδρου του Τμήματος Λογοτεχνιών και Γλωσσών.
Τέλος, χαιρετισμό απηύθυνε εκ μέρους του Πρύτανη του Ιονίου Πανεπιστημίου ο Καθηγητής κ. Ιωάννης Καρράς, αναφερόμενος στη διαχρονική αξία της ελληνικής γλώσσας και στον ρόλο της στη διαμόρφωση πολιτιστικής και εθνικής ταυτότητας. Ο κος Καρράς τόνισε την τρίπτυχη συνεργασία του Πανεπιστημίου της Ζάμπιας, του Ιονίου Πανεπιστημίου και της Μητρόπολης της Ζάμπιας.
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε σε κλίμα ιδιαίτερης συγκίνησης και στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία, επιβεβαιώνοντας τον παγκόσμιο χαρακτήρα και τη ζωντανή δυναμική της ελληνικής γλώσσας.
Η ημερίδα ολοκληρώθηκε με την ομόφωνη υιοθέτηση του κειμένου της Διακήρυξης της UNESCO για την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας, ενώ παράλληλα ανακοινώθηκε επίσημα η έναρξη λειτουργίας της Έδρας Ελληνικής Γλώσσας στο Πανεπιστήμιο της Ζάμπιας. Κατά την ανακοίνωση αυτή, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ζάμπιας και Μοζαμβίκης κ. Ιωάννης γνωστοποίησε ότι η Έδρα θα φέρει το όνομα «Διονύσιος Σολωμός», τιμώντας τον Εθνικό Ποιητή της Ελλάδας.