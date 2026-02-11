Αναζήτηση
ΕΛΛΑΔΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΥΠΕΝ: Παράταση στο «Εξοικονομώ – Επιχειρώ» έως 13 Φεβρουαρίου

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Ποιος ο στόχος του προγράμματος.

Παρατείνεται έως και την ερχόμενη Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Επιχειρώ», για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης επιχειρήσεων του τριτογενούς τομέα, ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Όπως αναφέρει, η παράταση δίνει τη δυνατότητα σε περισσότερες επιχειρήσεις να προετοιμάσουν και να υποβάλουν ολοκληρωμένες αιτήσεις για την ένταξη έργων ενεργειακής αναβάθμισης μέσω της επίσημης ηλεκτρονικής πλατφόρμας του προγράμματος.

Στόχος του προγράμματος «Εξοικονομώ – Επιχειρώ»

Το πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Επιχειρώ» υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και στοχεύει στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, μέσω παρεμβάσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης κτιριακών εγκαταστάσεων και λειτουργικών συστημάτων επιχειρήσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμβουλεύονται τον Οδηγό του Προγράμματος, τα κριτήρια επιλεξιμότητας και τις τεχνικές προδιαγραφές των παρεμβάσεων, τα οποία είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο του ΥΠΕΝ και στην πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων. Για τυχόν ερωτήματα, παρέχεται υποστήριξη μέσω του Help Desk του προγράμματος, σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στην ιστοσελίδα.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν την παράταση προθεσμίας προκειμένου να υποβάλουν πλήρεις αιτήσεις και να λάβουν χρηματοδοτική στήριξη για παρεμβάσεις που ενισχύουν την ενεργειακή τους απόδοση και συμβάλλουν στην επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων.

 

http://iefimerida.gr

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Λίγο το λάδι, δεν πουλιέται κιόλας! –...

0
Ασύμφοροι, άγονοι διαγωνισμοί και χαμηλές τιμές συνθέτουν το σκηνικό. Σε...

Επίδομα παιδιού 2026: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα,...

0
Τι ισχύει για εξαρτώμενα τέκνα και φοιτητές. Οριστικοποιείται εντός των...

Λίγο το λάδι, δεν πουλιέται κιόλας! –...

0
Ασύμφοροι, άγονοι διαγωνισμοί και χαμηλές τιμές συνθέτουν το σκηνικό. Σε...

Επίδομα παιδιού 2026: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα,...

0
Τι ισχύει για εξαρτώμενα τέκνα και φοιτητές. Οριστικοποιείται εντός των...
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Λίγο το λάδι, δεν πουλιέται κιόλας! – «Παγωμένη» η αγορά στην Κρήτη
ΠΚ team
ΠΚ team
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Λίγο το λάδι, δεν πουλιέται κιόλας! – «Παγωμένη» η αγορά στην Κρήτη

ΠΚ team ΠΚ team -
Ασύμφοροι, άγονοι διαγωνισμοί και χαμηλές τιμές συνθέτουν το σκηνικό. Σε...

Καμίνια: Ερωτική αντιζηλία το κίνητρο του φονικού – Τον άφησαν αβοήθητο να ψυχορραγεί

ΠΚ team ΠΚ team -
Τρεις συλλήψεις από την Ασφάλεια Ηρακλείου, αν καλούσαν βοήθεια...

Επίδομα παιδιού 2026: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα, ποιοι πληρώνονται και τι να προσέξουν οι δικαιούχοι

ΠΚ team ΠΚ team -
Τι ισχύει για εξαρτώμενα τέκνα και φοιτητές. Οριστικοποιείται εντός των...

Γιατί η Κρήτη ταιριάζει στους τουρίστες από την Ινδία-Τι θέλει ο Ινδός ταξιδιώτης πολυτελείας

ΠΚ team ΠΚ team -
Το αεροδρόμιο Καστελίου ,με απευθείας πτήσεις θα φέρει τουρίστες...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST