Λίγο το λάδι, δεν πουλιέται κιόλας! – «Παγωμένη» η αγορά στην Κρήτη

Ασύμφοροι, άγονοι διαγωνισμοί και χαμηλές τιμές συνθέτουν το σκηνικό.
Σε μία από τις πιο δύσκολες ελαιοκομικές χρονιές των τελευταίων ετών εξελίσσεται η φετινή περίοδος στην Κρήτη, με τις τιμές να παραμένουν καθηλωμένες και την εμπορική κίνηση να χαρακτηρίζεται εξαιρετικά περιορισμένη.
Αν και με τις συνθήκες που διαμορφώθηκαν φέτος και οδήγησαν σε εξαιρετικά μειωμένη παραγωγή θα περίμενε κανείς μια καλύτερη προοπτική για το λάδι που υπήρχε και ίσως καλύτερες τιμές, δεν συμβαίνει ούτε το ένα, ούτε το λάδι.
Η μείωση ανά περιοχή ξεκινά από το 40% της περυσινής χρονιάς, που επίσης δεν ήταν καλύτερη και φθάνει ως το 90% στις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο.
Αιτία οι επιπτώσεις τις κλιματικής αλλαγής με ακραία καιρικά φαινόμενα (χαλάζι που «ράβδισε» πρόωρα τις ελιές) και λειψυδρία που δεν άφησε να αρδευτούν τα λιόφυτα όπως ήταν επιβεβλημένο. Φυσικά καθοριστικός παράγοντας η μη ολοκλήρωση του προγράμματος του δάκου που προφανώς επηρέασε αρνητικά την παραγωγή.
Οι πρόσφατοι διαγωνισμοί συνεταιρισμών αποτυπώνουν το κλίμα στασιμότητας που επικρατεί στην αγορά. Στον Α.Σ. Χουδετσίου (28 τόνοι, οξύτητα 0,39) και στον Α.Σ. Κριτσάς (30 τόνοι, οξύτητα 0,48) οι διαδικασίες κηρύχθηκαν άγονες, καθώς δεν κατατέθηκε καμία προσφορά.
Στη Ζάκρο (55-60 τόνοι, οξύτητα 0,50) και στη Σκοπή Σητείας (60 τόνοι, οξύτητα 0,30-0,50) κατατέθηκε από μία προσφορά, με τιμή 4,71 ευρώ το κιλό, η οποία κρίθηκε ασύμφορη. Στον Θραψανό, για 20 τόνους έξτρα παρθένου ελαιολάδου, η μοναδική προσφορά διαμορφώθηκε στα 4,30 ευρώ το κιλό.
Την ίδια ώρα, μία μικρή ποσότητα έξτρα παρθένου ελαιολάδου, 20 τόνοι, πωλήθηκε μέσω διαγωνισμού από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Εμπάρου στην τιμή των 5,60 ευρώ το κιλό, αποτελώντας ωστόσο εξαίρεση σε μια αγορά που εμφανίζει εμφανή έλλειψη ζήτησης.
Παρά το γεγονός ότι η ποιότητα του προϊόντος παραμένει σε υψηλά επίπεδα, οι πράξεις είναι περιορισμένες, οι διαγωνισμοί συχνά άγονοι και οι παραγωγοί προβληματισμένοι, καθώς οι τιμές κινούνται σε επίπεδα που δεν ανταποκρίνονται στο αυξημένο κόστος παραγωγής.
Η εικόνα που διαμορφώνεται μέχρι στιγμής δείχνει μια αγορά σε αναμονή, χωρίς ουσιαστική κινητικότητα, σε μία χρονιά που ξεκίνησε με προσδοκίες αλλά εξελίσσεται με έντονη αβεβαιότητα.
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ