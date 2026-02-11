Αναζήτηση
Καμίνια: Ερωτική αντιζηλία το κίνητρο του φονικού – Τον άφησαν αβοήθητο να ψυχορραγεί

Τρεις συλλήψεις από την Ασφάλεια Ηρακλείου, αν καλούσαν βοήθεια θα ζούσε ο Γιώργος, εκτιμάται.

Της Ευαγγελίας Καρεκλάκη

Σοκάρουν οι νεότερες πληροφορίες για το έγκλημα στα Καμίνια με θύμα έναν 40χρονο, χρήστη ουσιών, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή αβοήθητος στο παράπηγμα όπου ζούσε τα τελευταία χρόνια. Το συγκλονιστικό της υπόθεσης είναι ότι ο Γιώργος θα ζούσε αν η …παρέα του καλούσε το ΕΚΑΒ, αντί να τον άφηνε αιμόφυρτο να ψυχορραγεί αβοήθητος.

Ο δράστης της ανθρωποκτονίας, 37 ετών, επίσης χρήστης ουσιών αλλά και …ερωτικός αντίζηλος του θύματος, κατάφερε στον 40χρονο μία μαχαιριά στα πόδια αφού προηγουμένως τον ξυλοκόπησε. Όμως, αντί να τον βοηθήσουν, τόσο εκείνος όσο και οι άλλοι δύο που ήταν παρέα, έφυγαν και τον παράτησαν να αιμορραγεί. Στο παράπηγμα ήταν ακόμα ένας κοινός φίλος χρήστης αλλά και το «μήλο της έριδος», η πρώην αρραβωνιαστικιά του δράστη και νυν φίλη του θύματος.

Η ερωτική αντιζηλία ήταν εκείνη που προκάλεσε εκτροχιασμό της κατάστασης και ο 37χρονος ξυλοκόπησε και μαχαίρωσε τον 40χρονο Γιώργο.

Άπαντες προσήχθησαν στο Ασφάλεια Ηρακλείου, ανακρίθηκαν και υπήρξε πλήρης ομολογία. Ο 37χρονος, ο οποίος αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, παραδέχθηκε την πράξη του, τον «έδωσαν» όμως και οι άλλοι δύο, οι οποίοι επίσης θα οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης ως κατηγορούμενοι για έκθεση επειδή δεν βοήθησαν τον Γιώργο. Αστυνομικοί εκτιμούν ότι από το απόγευμα της Δευτέρας οπότε και συνέβη το αιματηρό περιστατικό, αν το παραλάμβανε το ΕΚΑΒ, θα ζούσε.

 

Cretalive

Λίγο το λάδι, δεν πουλιέται κιόλας! –...

0
Ασύμφοροι, άγονοι διαγωνισμοί και χαμηλές τιμές συνθέτουν το σκηνικό. Σε...

Γιατί η Κρήτη ταιριάζει στους τουρίστες από...

0
Το αεροδρόμιο Καστελίου ,με απευθείας πτήσεις θα φέρει τουρίστες...

Γιατί η Κρήτη ταιριάζει στους τουρίστες από την Ινδία-Τι θέλει ο Ινδός ταξιδιώτης πολυτελείας
Λίγο το λάδι, δεν πουλιέται κιόλας! – «Παγωμένη» η αγορά στην Κρήτη
