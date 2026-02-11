Γιατί η Κρήτη ταιριάζει στους τουρίστες από την Ινδία-Τι θέλει ο Ινδός ταξιδιώτης πολυτελείας

Το αεροδρόμιο Καστελίου ,με απευθείας πτήσεις θα φέρει τουρίστες από την Ινδία – «Η νοοτροπία τους είναι τέτοια που αν τους δώσετε έναν λόγο να ξοδέψουν περισσότερα – για μια καλύτερη εμπειρία ή ανάμνηση – θα το κάνουν».
Πριν από δεκαπέντε χρόνια, οι Ινδοί ξόδευαν 17 εκατομμύρια δολάρια ετησίως σε ταξίδια στο εξωτερικό. Σήμερα, το ποσό αυτό έχει εκτοξευθεί, στα 17 δισεκατομμύρια δολάρια.
Μέχρι το 2030, περίπου 50 εκατομμύρια εξερχόμενοι Ινδοί ταξιδιώτες αναμένεται να εξερευνήσουν τον κόσμο, σύμφωνα με την CAPA India.
Αυξάνονται οι δαπάνες για είδη πολυτελείας και lifestyle
Ο πλούτος της Ινδίας συγκεντρώνεται στη Βομβάη, ακολουθούμενη από το Νέο Δελχί και την Μπανγκαλόρ. Μεταξύ των εκατομμυριούχων νοικοκυριών, τα ταξίδια και οι εμπειρίες βρίσκονται πλέον στην κορυφή των προτεραιοτήτων δαπανών για τον τρόπο ζωής, ξεπερνώντας την εστίαση, την ευεξία, τα είδη πολυτελείας και τα οχήματα, σύμφωνα με την Έκθεση Πλούτου Mercedes-Benz Hurun India 2025 .
«Καθώς τα ταξίδια στο εξωτερικό γίνονται πιο προσιτά, ενώ ο εγχώριος τουρισμός γνωρίζει άνθηση, βλέπουμε να αναδύονται ξεχωριστές φιλοδοξίες σε όλα τα τμήματα της αγοράς», δήλωσε η Candice D’Cruz, Αντιπρόεδρος πολυτελών μαρκών Ασίας-Ειρηνικού της Hilton.
Ταξίδια με σκοπό και αυθεντικές εμπειρίες
Με το 65% του πληθυσμού κάτω των 35 ετών, η αύξηση των ταξιδιών οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στους Millennials που αναζητούν ταξίδια με γνώμονα τον σκοπό και την εμπειρία.
Οι Ινδοί ταξιδιώτες έχουν επίγνωση των αξιών αλλά και συναισθηματικό κίνητρο. Οι προορισμοί που συνδέονται μέσω προσωπικής, συναισθηματικής αφήγησης έχουν έντονη απήχηση σε αυτό το κοινό.
Η ινδική αγορά είναι ολοένα και πιο ποικιλόμορφη, με μοναδικές γενεαλογικές προτιμήσεις:
Millennials: Οικογένειες, νεόνυμφοι, λάτρεις της περιπέτειας
Γενιά Χ και Boomers: Οικονομικά ασφαλείς ταξιδιώτες που συνδυάζουν οικογενειακές επισκέψεις με ανεξάρτητες αποδράσεις
Γενιά Ζ: Φοιτητές που σπουδάζουν στο εξωτερικό, συχνά ταξιδεύουν για πολλαπλές οικογενειακές επισκέψεις
Gen Ace: Ταξιδιώτες κάτω των 40 ετών από πόλεις δεύτερης και τρίτης βαθμίδας που έλκονται από την περιπέτεια, την εξερεύνηση και τις κοινωνικές γιορτές όπως οι «ψεύτικοι γάμοι».
Gen Lux: Aναζητούν αποκλειστικά ταξίδια – ιδιωτικές περιηγήσεις σε μουσεία, glamping ή αποστολές με ιδιωτικό τζετ – που καθοδηγούνται από την επιθυμία για επίδειξη.
Ποιοτικές εμπειρίες που ξεπερνούν την τιμή
Η Sheema Vohra, συνιδρύτρια και διευθύνουσα σύμβουλος της Sartha Global Marketing, σημείωσε ότι οι Ινδοί ταξιδιώτες θα ξοδέψουν περισσότερα για ανώτερες εμπειρίες. «Η νοοτροπία των Ινδών είναι τέτοια που αν τους δώσετε έναν λόγο να ξοδέψουν περισσότερα – για μια καλύτερη εμπειρία ή ανάμνηση – θα το κάνουν», είπε.
Τι είδαν οι εκπρόσωποι της Περιφέρειας Κρήτης στην έκθεση της Βομβάης
Η Περιφέρεια Κρήτης, συμμετείχε στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση «OTM», η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 5 έως τις 7 Φεβρουαρίου στη Βομβάη της Ινδίας. Παράλληλα, στις 4 Φεβρουαρίου, οι εκπρόσωποί της , έλαβαν μέρος και στο “Greek Luxury Tourism Workshop”, μια εξειδικευμένη δράση προώθησης του τουρισμού πολυτελείας στην ταχέως αναπτυσσόμενη ινδική αγορά.
Γιατί τους ταιριάζει η Κρήτη
Η ινδική αγορά παρουσιάζει αυξημένη ζήτηση για αυθεντικές και υψηλής ποιότητας ταξιδιωτικές εμπειρίες, με έμφαση στον πολιτιστικό τουρισμό, στα ταξίδια αναψυχής υψηλού επιπέδου, στον τομέα MICE και στον τουρισμό γάμων — τομείς στους οποίους η Κρήτη διαθέτει σαφές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
Οι Ινδοί ταξιδιώτες αναζητούν προορισμούς που συνδυάζουν χαλάρωση, βιωματικές εμπειρίες, πλούσια πολιτιστική κληρονομιά και ήπιο κλίμα, στοιχεία που εναρμονίζονται απόλυτα με τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες της Κρήτης στον ποιοτικό και πολυτελή τουρισμό.
Σύμφωνα με στοιχεία του ΙΝΣΕΤΕ, 7 στους 10 Ινδούς σχεδιάζουν ταξίδι στο εξωτερικό μέσα στο επόμενο δωδεκάμηνο, ενώ η Ελλάδα έχει βελτιώσει σημαντικά τη θέση της στην εν λόγω αγορά, σημειώνοντας άνοδο 13 θέσεων.
Απευθείας συνδέσεις μέσω αεροδρομίου Καστελίου
Ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού της Περιφέρειας Κρήτης Δρ. Κυριάκος Κώτσογλου,επεσήμανε ότι «οι Αεροπορικές εταιρείες, εθνικές και διεθνείς, ξεκινούν τις προετοιμασίες τους για τις απευθείας πτήσεις τους στην Κρήτη που θα εντατικοποιηθούν και με την λειτουργία του νέου διεθνούς αεροδρομίου στο Καστέλι. Η νέα αυτή αγορά αποτελεί άμεσο στόχο, ήρθε η ώρα να μάθουν και εκεί τα πάντα για την Κρήτη.»
Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Τουρισμού Π.Ε. Λασιθίου Μιχάλης Κλώντζας ανέφερε ότι « η Ινδία με 1,5 δις κατοίκους αγαπά τη νυχτερινή ζωή και τα ψώνια. Αρέσκονται να ζουν σε πολυτελή ξενοδοχεία και χαίρονται ιδιαίτερα που θα υπάρχουν απευθείας πτήσεις από την Ινδία στην Ελλάδα».
