ΑΠΟΛΥΣΗ Μάριου Διονέλλη | Δεκαοκτώ σωματεία και συλλογικοί φορείς εκφράζουν την έντονη διαμαρτυρία τους προς την ιδιοκτησία και τη Διεύθυνση της “Εφημερίδας των Συντακτών” για την απόλυση του Μάριου Διονέλλη, ανταποκριτή της εφημερίδας στην Κρήτη,

καταγγέλλοντας μια απόφαση που πλήττει ευθέως την εργασία και την ελευθερία της δημοσιογραφικής έκφρασης. Η συλλογή υπογραφών από σωματεία και φορείς συνεχίζεται.

Ακολουθεί η επιστολή:

«ΠΡΟΣ: Η Εφημερίδα των Συντακτών

Επιστολή διαμαρτυρίας για την απόλυση του Μάριου Διονέλλη από την Εφημερίδα των Συντακτών

Τα σωματεία και οι συλλογικοί φορείς που υπογράφουμε το κείμενο αυτό διαμαρτυρόμαστε στην ιδιοκτησία και στη Διεύθυνση της Εφημερίδας των Συντακτών για την απόλυση του Μάριου Διονέλλη, ανταποκριτή της εφημερίδας στην Κρήτη.

Από το 2013 ο Μάριος Διονέλλης καλύπτει με εγκυρότητα, ευσυνειδησία, πληρότητα και δημοσιογραφική δεοντολογία όλα τα θέματα της Κρήτης. Ζητήματα εργασιακά, οικονομικά, δικαστικά, δημοσίων έργων, πολιτιστικά, περιβάλλοντος, προσφυγικά, διαφθοράς και κατασπατάλησης δημοσίου χρήματος και άλλα θέματα που δεν έβρισκαν εύκολα ευήκοα ώτα στα ΜΜΕ της Αθήνας, καλύφθηκαν από την πένα του

Με τα ρεπορτάζ του και με τα άρθρα γνώμης που δημοσίευσε στην εφημερίδα στάθηκε πάντοτε δίπλα στις δίκαιες διεκδικήσεις μας, με ακεραιότητα και ευσυνειδησία, ασκώντας κριτική και πίεση στις εκάστοτε κυβερνήσεις, ώστε σοβαρά ζητήματα να μην αποσιωπηθούν ή και να λυθούν.

Τα θέματα του Μάριου Διονέλλη στην Εφημερίδα των Συντακτών έδιναν κύρος και αναγνωσιμότητα στην εφημερίδα, ιδιαίτερα στην Κρήτη.

Η αιφνιδιαστική απόλυση του, χωρίς καν επαρκή εξήγηση ή αιτιολόγηση, μας βρίσκει αντίθετους και μας δημιουργεί μεγάλα ερωτηματικά.

Γιατί ξεκινούν απολύσεις στην Εφημερίδα των Συντακτών,

ενώ δημόσια έχει δεσμευτεί η ιδιοκτησία της εφημερίδας στην διατήρηση όλων των θέσεων εργασίας; Γιατί απολύεται ένας έμπειρος και ικανός δημοσιογράφος, τα ρεπορτάζ του οποίου ουδέποτε έχουν διαψευστεί; Γιατί απολύεται ένας ανταποκριτής στην Κρήτη,

όταν υπάρχουν τόσα σημαντικά θέματα σε αυτή την περιφέρεια; Θα επιλέξει η Εφημερίδα των Συντακτών να συμπορευτεί με την «δημοσιογραφία» που ήδη ασκούν πλήθος ΜΜΕ στο νησί, και όχι μόνο, επιβάλλοντας την αποσιώπηση των θεμάτων ή των ονομάτων που «ενοχλούν»;

Υπάρχει πρόθεση της νέας ιδιοκτησίας η Εφημερίδα των Συντακτών να αλλάξει προσανατολισμό και να πάψει να τάσσεται στο πλευρό των εργαζομένων, των πολιτών που κινητοποιούνται, των φωνών που αποκλείονται από τα ΜΜΕ της διαπλοκής;

Ζητάμε την επαναπρόσληψη του Μάριου Διονέλλη στην Εφημερίδα των Συντακτών. Σε διαφορετική περίπτωση, το μήνυμα που εκπέμπεται απομακρύνει τα μέλη μας, αλλά και σε όλους τους ανθρώπους που αναζητούσαν στην ΕφΣυν πραγματική ενημέρωση, από την ανάγνωση και τη στήριξη της εφημερίδας».

Υπογράφουν:

1. Τοπικό Παράρτημα Κρήτης Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων

2. Πανελλαδικός Σύλλογος SOS Τροχαία Εγκλήματα

3. Ομοσπονδία Υπαλλήλων ΟΑΕΔ

4. Ένωση Εργαζομένων Βενιζελείου Νοσοκομείου

5. Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Ρεθύμνου

6. Πρωτοβουλία Κρήτης ενάντια στις εξορύξεις υδρογονανθράκων

7. Πρωτοβουλία Πολιτών για τη Διάσωση Προβολή και Αειφόρο Ανάπτυξη της Πεδιάδας

8. Επιτροπή Αγώνα Σητείας κατά των Βιομηχανικών ΑΠΕ

9. Ένωση Θυμάτων Ολοκαυτώματος Δήμου Βιάννου

10. Περιβαλλοντικό Δίκτυο Κρήτης

11. Πρωτοβουλία Αποκόρωνα ενάντια σε πυλώνες και ανεμογεννήτριες

12. Οικολογική Παρέμβαση Ηρακλείου

13. Πολιτιστική Εταιρεία Πανόρμου «Επιμενίδης»

14. Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτών Οδήγησης

15. Συντονιστικό Ρεθύμνου κατά των ΒΑΠΕ

16. Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Σταυρού (SEA)

17. Ομάδα Πολιτών για την Προστασία των θαλασσίων χελωνών στο Ακρωτήρι (Χανίων)

18. Πρωτοβουλία «Δικαίωση για την εργοδοτική δολοφονία του Μανώλη Αφράτη»

(Η επιστολή έχει σταλεί στην “Εφ.Συν”, όμως η συλλογή υπογραφών φορέων και σωματείων συνεχίζεται στο soste.gr@gmail.com ώστε να σταλεί εκ νέου επικαιροποιημένη).