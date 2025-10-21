Άγνωστος Στρατιώτης: Πόλεμος σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών στη Βουλή για την τροπολογία – Ονομαστική ψηφοφορία

Σε τεταμένο κλίμα διεξήχθη η συζήτηση της κυβερνητικής τροπολογίας για τον Άγνωστο Στρατιώτη – Πόλεμος μεταξύ των πολιτικών αρχηγών, ηχηρή διαφοροποίηση του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια – Ονομαστική ψηφοφορία ζήτησε το ΚΚΕ.
Σε κλίμα οξείας αντιπαράθεσης πραγματοποιήθηκε η συζήτηση -σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών- για την τροπολογία της κυβέρνησης σχετικά με την απαγόρευση συναθροίσεων στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.
Η κυβέρνηση επιχειρεί να απαγορεύσει οποιαδήποτε κινητοποίηση μπροστά στη Βουλή με πρόσχημα την προστασία του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη, με την αντιπολίτευση να καταθέτει ενστάσεις αντισυνταγματικότητας, οι οποίες ωστόσο δεν έγιναν αποδεκτές.
