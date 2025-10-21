ΕΛΛΑΔΑ

Άγνωστος Στρατιώτης: Πόλεμος σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών στη Βουλή για την τροπολογία – Ονομαστική ψηφοφορία

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Σε τεταμένο κλίμα διεξήχθη η συζήτηση της κυβερνητικής τροπολογίας για τον Άγνωστο Στρατιώτη – Πόλεμος μεταξύ των πολιτικών αρχηγών, ηχηρή διαφοροποίηση του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια – Ονομαστική ψηφοφορία ζήτησε το ΚΚΕ.

Σε κλίμα οξείας αντιπαράθεσης πραγματοποιήθηκε η συζήτηση -σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών- για την τροπολογία της κυβέρνησης σχετικά με την απαγόρευση συναθροίσεων στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Η κυβέρνηση επιχειρεί να απαγορεύσει οποιαδήποτε κινητοποίηση μπροστά στη Βουλή με πρόσχημα την προστασία του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη, με την αντιπολίτευση να καταθέτει ενστάσεις αντισυνταγματικότητας, οι οποίες ωστόσο δεν έγιναν αποδεκτές.

Σημαντικές εξελίξεις

  • Κλείνει η Βασ. Αμαλίας

  • Αίτημα του ΚΚΕ για ονομαστική ψηφοφορία

  • Φάμελλος: Η «αντίδραση» Δένδια οδήγησε σε αποχώρηση τον Μητσοτάκη

  • Στο βήμα της Βουλής ο Σ. Φάμελλος

  • Κόντρα επί της… διαδικασίας στη Βουλή

  • Απάντηση Μητσοτάκη στον Ανδρουλάκη: «Τρικυμία εν κρανίω»

  • «Η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή»

  • Εσωκομματικά παιχνίδια με φόντο τον Άγνωστο Στρατιώτη

  • Για εργαλειοποίηση του Άγνωστου Στρατιώτη μιλά το ΠΑΣΟΚ

  • Στο βήμα ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκος Ανδρουλάκης

Όλες οι εξελίξεις στο in

Άγνωστος Στρατιώτης: Πόλεμος σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών στη Βουλή για την τροπολογία – Ονομαστική ψηφοφορία

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Πέθανε ο Διονύσης Σαββόπουλος – Ο σπουδαίος...

0
Έφυγε σε ηλικία 81 ετών ο Διονύσης Σαββόπουλος, ο...

Τέμπη: Ορίστηκε ο χώρος στον οποίο θα...

0
Πρόκειται για το πρώην συνεδριακό κέντρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας...

Πέθανε ο Διονύσης Σαββόπουλος – Ο σπουδαίος...

0
Έφυγε σε ηλικία 81 ετών ο Διονύσης Σαββόπουλος, ο...

Τέμπη: Ορίστηκε ο χώρος στον οποίο θα...

0
Πρόκειται για το πρώην συνεδριακό κέντρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Πέθανε ο Διονύσης Σαββόπουλος – Ο σπουδαίος Έλληνας δημιουργός έφυγε σε ηλικία 81 ετών
ΠΚ team
ΠΚ team
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Πέθανε ο Διονύσης Σαββόπουλος – Ο σπουδαίος Έλληνας δημιουργός έφυγε σε ηλικία 81 ετών

ΠΚ team ΠΚ team -
Έφυγε σε ηλικία 81 ετών ο Διονύσης Σαββόπουλος, ο...

Κουνούπια κάνουν για πρώτη φορά την εμφάνισή τους στην Ισλανδία, καθώς η κλιματική κρίση θερμαίνει τη χώρα

ΠΚ team ΠΚ team -
Τρεις περιπτώσεις εντοπίστηκαν σε ένα από τα μοναδικά μέρη...

Μεταμοσχεύσεις: Ένζυμο αλλάζει την ομάδα αίματος στα όργανα μετατρέποντας τη συμβατότητα

ΠΚ team ΠΚ team -
Ένα βασικό κριτήριο συμβατότητας για τις μεταμοσχεύσεις οργάνων, ενδέχεται...

Μπορεί η μουσική να βοηθήσει στην ανακούφιση του πόνου;

ΠΚ team ΠΚ team -
Η θεραπευτική δύναμη του τραγουδιού μπορεί να είναι αυτονόητη,...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST