Αγωνία στην Κρήτη: Αυτός είναι ο 33χρονος Αλέξης που έχει εξαφανιστεί – Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες

Έντονη ανησυχία επικρατεί για την τύχη του 33χρονου Αλέξη Τσικόπουλου, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν την Κυριακή.

Έντονη ανησυχία επικρατεί για την τύχη του 33χρονου Αλέξη Τσικόπουλου, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν την Κυριακή, με τις έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό του να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Οι γονείς του, που ζουν εκτός Κρήτης, επιχείρησαν επανειλημμένα να έρθουν σε επαφή μαζί του, χωρίς όμως αποτέλεσμα, γεγονός που τους οδήγησε να δηλώσουν την εξαφάνισή του στις αρμόδιες Αρχές.

Άμεσα σήμανε συναγερμός, με την Ελληνική Αστυνομία να κινητοποιείται από την πρώτη στιγμή. Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος της ΕΜΑΚ, καθώς και drone για την εναέρια επιτήρηση της περιοχής. Το βάρος των ερευνών έχει δοθεί στον Αποκόρωνα Χανίων, όπου εντοπίστηκε το όχημα του 33χρονου.

Μέχρι στιγμής, παρά τη συστηματική κινητοποίηση, δεν έχει προκύψει κάποιο στοιχείο που να οδηγεί στον εντοπισμό του, με τις έρευνες να συνεχίζονται αδιάκοπα.

Το neakriti.gr επικοινώνησε με τη μητέρα του 33χρονου, η οποία ζει εκτός Κρήτης, η οποία ανέφερε ότι έχει χάσει κάθε επικοινωνία μαζί του από την Κυριακή. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, το αυτοκίνητο του Αλέξη παρουσίασε βλάβη στο ύψος του Φρες Χανίων, και εκτιμά ότι πιθανόν κατευθύνθηκε προς τα γύρω χωριά για βοήθεια.

Στην οικία του βρέθηκε το πορτοφόλι του με προσωπικά του αντικείμενα, ενώ φαίνεται πως τον τελευταίο καιρό τον απασχολούσε κάποιο πρόβλημα, το οποίο ίσως σχετίζεται με την εξαφάνισή του.

Ο Αλέξης έχει ύψος 1,92 μ., μυώδης σωματότυπο και ξανθά μαλλιά, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί τι φορούσε την ημέρα της εξαφάνισης.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν η ΕΛ.ΑΣ., η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η ΕΜΑΚ με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο και drone για τις έρευνες. Παρά τις προσπάθειες, μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί κανένα στοιχείο που να οδηγεί στον εντοπισμό του.

