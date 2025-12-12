ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Φωταγωγήθηκε το εντυπωσιακό πυθαρόδεντρο στο Θραψανό

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Η φωτισμένη και γραφική πλατεία του χωριού άρχισε να γεμίζει από νωρίς με οικογένειες και παιδιά.

Παρουσία πλήθους κόσμου, φωταγωγήθηκε την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025, το εντυπωσιακό πυθαρόδεντρο στο Θραψανό, ένα μοναδικό και διαφορετικό χριστουγεννιάτικο «δέντρο» που αναδεικνύει τη βαθιά ριζωμένη αγγειοπλαστική παράδοση του τόπου. Τα πυθάρια, προερχόμενα από τα εργαστήρια αγγειοπλαστικής της περιοχής, έγιναν για ακόμη μία χρονιά το επίκεντρο του χριστουγεννιάτικου στολισμού, με το Θραψανό να τιμά την ιστορική τέχνη που το χαρακτηρίζει.

Η φωτισμένη και γραφική πλατεία του χωριού άρχισε να γεμίζει από νωρίς με οικογένειες και παιδιά, που επισκέφθηκαν το χριστουγεννιάτικο παζάρι των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού και Νηπιαγωγείου Θραψανού, όπως και το Εργαστήριο Ρομποτικής που παρουσίασε δημιουργίες των παιδιών, ενώ η χορωδία του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, με χοράρχη την κ. Αργυρώ Ρέππα, έβαλε τους παρευρισκόμενους στο κλίμα των ημερών με χριστουγεννιάτικες μελωδίες.

Στις 7:00 μ.μ., μικροί και μεγάλοι μέτρησαν αντίστροφα για τη φωταγώγηση του πυθαρόδεντρου, ο ουρανός φωτίστηκε από τα πυροτεχνήματα και αμέσως μετά, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Θραψανού προσέφερε κέρασμα στους παρευρισκόμενους.

Στην φωταγώγηση παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου κ.κ. Ανδρέας, οι Αντιδήμαρχοι Γρηγόρης Καλογερίδης, Καλλιόπη Αποστολογιωργάκη, Όλγα Δραμουντάνη, Γιώργος Κουτσαντωνάκης, Γιάννης Συμιανάκης, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Ευαγγελία Αγγελάκη και Στέφανος Ψυλλάκης, ο Περιφερειακός Σύμβουλος Γιώργος Παπαδάκης, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Θραψανού Μανώλης Βολυράκης, ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Θραψανού Γιώργος Μαυραντωνακης και τα μέλη του ΠΣ, και άλλοι φορείς του Θραψανού που συνέβαλαν τα μέγιστα στις επιτυχημένες δράσεις της φωταγώγησης.

Οι Αντιδήμαρχοι ευχαρίστησαν τον κόσμο για την παρουσία του στη φωταγώγηση και ευχήθηκαν καλά Χριστούγεννα και καλές γιορτές με υγεία, αγάπη και προκοπή!

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Καιρός: Τοπικές βροχές και ενισχυμένοι βοριάδες στην...

0
Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες και τοπικές βροχές προβλέπονται...

Αγωνία στην Κρήτη: Αυτός είναι ο 33χρονος...

0
Έντονη ανησυχία επικρατεί για την τύχη του 33χρονου Αλέξη...

Καιρός: Τοπικές βροχές και ενισχυμένοι βοριάδες στην...

0
Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες και τοπικές βροχές προβλέπονται...

Αγωνία στην Κρήτη: Αυτός είναι ο 33χρονος...

0
Έντονη ανησυχία επικρατεί για την τύχη του 33χρονου Αλέξη...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Αγωνία στην Κρήτη: Αυτός είναι ο 33χρονος Αλέξης που έχει εξαφανιστεί – Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες
Επόμενο άρθρο
Καιρός: Τοπικές βροχές και ενισχυμένοι βοριάδες στην Κρήτη το Σάββατο – Ανοιχτό το σκηνικό των Χριστουγέννων
ΠΚ team
ΠΚ team
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Καιρός: Τοπικές βροχές και ενισχυμένοι βοριάδες στην Κρήτη το Σάββατο – Ανοιχτό το σκηνικό των Χριστουγέννων

ΠΚ team ΠΚ team -
Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες και τοπικές βροχές προβλέπονται...

Νεκρό ένα παιδί από τον Δανό δότη στην Ελλάδα – Εφιάλτης δίχως τέλος για 11 οικογένειες

ΠΚ team ΠΚ team -
Οι επιστήμονες τονίζουν τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης και...

Ο Tραμπ σχεδιάζει διάσπαση της ΕΕ, λέει δημοσίευμα

ΠΚ team ΠΚ team -
Οι 4 χώρες που προσπαθεί να πείσει να αποχωρήσουν. Σεισμό...

Ποιοι βιώνουν βαθύτερη μοναξιά τα Χριστούγεννα

ΠΚ team ΠΚ team -
Για πολλούς ανθρώπους, τα Χριστούγεννα δεν είναι περίοδος χαράς...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST