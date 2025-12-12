Καιρός: Τοπικές βροχές και ενισχυμένοι βοριάδες στην Κρήτη το Σάββατο – Ανοιχτό το σκηνικό των Χριστουγέννων

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες και τοπικές βροχές προβλέπονται για το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου στην Κρήτη.
Λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες, προβλέπονται για αύριο Σάββατο 13 Δεκεμβρίου στην Κρήτη, όπου αναμένονται και τοπικές βροχές.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ και μετά το μεσημέρι θα ενισχυθούν στα 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου και στα νότια του νησιού έως τους 20°C.
Την ίδια ώρα, ο καιρός των Χριστουγέννων παραμένει μετ’ εμποδίων ως προς την πρόβλεψή του, καθώς –όπως επισημαίνει ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης– το επόμενο διάστημα θα χαρακτηρίζεται από αστάθεια, με βροχές και χιονοπτώσεις στα ορεινά. Πιο ασφαλείς εκτιμήσεις για τις περιοχές που θα επηρεαστούν αναμένονται από την Τετάρτη και μετά.
Ενισχυμένοι βοριάδες και παροδικές βροχές το Σαββατοκύριακο
Σύμφωνα με τον κ. Μαρουσάκη, οι επόμενες ημέρες ξεκινούν με ήπιες καιρικές συνθήκες, ωστόσο μέσα στο Σαββατοκύριακο θα σημειωθεί πρόσκαιρη μεταβολή, με ενίσχυση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο και τοπικές βροχές. Στη συνέχεια, ο καιρός αναμένεται να επανέλθει σε πιο ήπιο μοτίβο.
Η χώρα εξακολουθεί να βρίσκεται υπό την επίδραση υψηλών βαρομετρικών πιέσεων, γεγονός που διατηρεί τον καιρό γενικά καλό. Η διαταραχή που αναμένεται να κινηθεί το Σάββατο και την Κυριακή από τα βόρεια προς τα νοτιοανατολικά θα προκαλέσει ενίσχυση των βοριάδων, μικρή πτώση της θερμοκρασίας και παροδικές βροχές στα ανατολικά και νότια.
Κολυδάς: Πότε ξεκινά η αβεβαιότητα στις προβλέψεις
Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, σε ανάρτησή του, σημειώνει πως από τις 16 Δεκεμβρίου και μετά καταγράφεται ουσιαστική μετατόπιση του συστήματος προς τα ανατολικά και βορειοανατολικά. Από τις 17 Δεκεμβρίου το ανώτερο χαμηλό μετακινείται προς την κεντρική Μεσόγειο και τη νότια Ιταλία, στάδιο στο οποίο αρχίζει η «διάσπαση της προβλεψιμότητας», με τα προγνωστικά σενάρια να αποκλίνουν μεταξύ τους.
Πρόγνωση 12–20 Δεκεμβρίου 2025
Έως τις 16 Δεκεμβρίου τα στοιχεία θεωρούνται αξιόπιστα, αφού τα σενάρια συγκλίνουν. Από τις 17–18 Δεκεμβρίου, όμως, αυξάνεται η αβεβαιότητα. Σε κάποιες προσομοιώσεις το σύστημα κινείται γρήγορα προς την Ελλάδα, σε άλλες καθυστερεί ή παραμένει νοτιότερα.
Στις 18–20 Δεκεμβρίου, το ανώτερο χαμηλό φαίνεται να προσεγγίζει την περιοχή νοτίως της Κρήτης. Τα μοντέλα παρουσιάζουν μεγάλη διασπορά: κάποια δίνουν έντονη κακοκαιρία, άλλα μετατοπίζουν τον κύριο πυρήνα στο Κρητικό Πέλαγος και άλλα στη Λιβύη.
Όπως επισημαίνεται, «είμαστε ακόμη αρκετές ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα και η εικόνα θα ξεκαθαρίσει σταδιακά».
Αναλυτική πρόγνωση Σαββατοκύριακου
Σάββατο 13 Δεκεμβρίου
Αυξημένες νεφώσεις σε ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες, Εύβοια, ανατολική Στερεά, Κρήτη και νότιο Ιόνιο.
Τοπικές βροχές στις προαναφερθείσες περιοχές.
Σχεδόν αίθριος καιρός στην υπόλοιπη χώρα.
Περιορισμένη ορατότητα και ομίχλες στα ηπειρωτικά.
Άνεμοι: ανατολικοί–βορειοανατολικοί 3–4 μποφόρ στα δυτικά, βόρειοι–βορειοανατολικοί 4–6 μποφόρ στα ανατολικά.
Θερμοκρασία: μικρή πτώση στα βόρεια (έως 14°C). Στις υπόλοιπες περιοχές 15–18°C, στη νότια νησιωτική χώρα έως 20°C.
Κυριακή 14 Δεκεμβρίου
Γενικά καλός καιρός.
Τοπικές νεφώσεις και ασθενείς βροχές σε Σποράδες, Εύβοια, Κρήτη.
Βόρειοι άνεμοι 3–6 μποφόρ.
Θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.
Αρχές της νέας εβδομάδας
Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου
Σχεδόν αίθριος καιρός, με λίγες νεφώσεις σε Σποράδες, Εύβοια, Κρήτη (πιθανότητα ασθενών βροχών).
Βόρειοι άνεμοι έως 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία στα ίδια επίπεδα.
Τρίτη 16 Δεκεμβρίου
Στα δυτικά αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν.
Στα ανατολικά αίθριος καιρός, με νεφώσεις από το απόγευμα.
Άνεμοι: νοτιοανατολικοί στα δυτικά, βόρειοι στα ανατολικά έως 5 μποφόρ (εξασθένηση μέσα στη μέρα).
Μικρή άνοδος θερμοκρασίας.