Νεκρό ένα παιδί από τον Δανό δότη στην Ελλάδα – Εφιάλτης δίχως τέλος για 11 οικογένειες

Οι επιστήμονες τονίζουν τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης και επιταχύνουν τους ελέγχους για τα υπόλοιπα παιδιά.
Συνεχίζεται η αναστάτωση σε ολόκληρη την Ευρώπη μετά την αποκάλυψη ότι Δανός δότης σπέρματος, ο οποίος δραστηριοποιούνταν επί 17 χρόνια, φέρει γονιδιακή μετάλλαξη που συνδέεται με εξαιρετικά υψηλό κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου σε παιδιά που έχουν γεννηθεί από το γενετικό του υλικό.
18 παιδιά στη χώρα μας με τη μετάλλαξη
Στην Ελλάδα, οι υγειονομικές αρχές έχουν ήδη επιβεβαιώσει τη μετάλλαξη σε 18 παιδιά από 11 ελληνικές οικογένειες. Σε μία από αυτές, τρία αδέλφια είχαν διαγνωστεί ήδη από το 2020, ενώ το 2023 εντοπίστηκε ακόμη ένα παιδί της ίδιας οικογένειας θετικό. Η υπόθεση αποκτά ακόμη πιο δραματικές διαστάσεις μετά τις πληροφορίες ότι δύο βρέφη που φέρουν το γονίδιο έχουν εκδηλώσει καρκίνο, με το ένα εξ αυτών να έχει καταλήξει.
Η μετάδοση της μετάλλαξης
Επιστήμονες επισημαίνουν πως ο δότης δεν θεωρείται φορέας με την κλασική ιατρική έννοια, καθώς η μετάλλαξη δεν επηρεάζει το δικό του σώμα. Βρίσκεται όμως στο γενετικό υλικό των σπερματοζωαρίων και μπορεί να μεταφερθεί στο έμβρυο τη στιγμή της γονιμοποίησης. Εάν το αλλοιωμένο γονίδιο ενωθεί με το αντίστοιχο γονίδιο του ωαρίου, τότε το παιδί έχει αυξημένη πιθανότητα ανάπτυξης καρκίνου σε νεαρή ή ακόμη και παιδική ηλικία.
Κίνδυνος που φτάνει έως 90%
Σύμφωνα με ειδικούς, οι φορείς της συγκεκριμένης μετάλλαξης αντιμετωπίζουν κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου που μπορεί να φτάσει ακόμη και το 90% κατά τη διάρκεια της ζωής τους, ενώ για τα κορίτσια ο κίνδυνος καρκίνου του μαστού θεωρείται ιδιαίτερα υψηλός.
Ο καθηγητής Αιματολογίας – Ογκολογίας Αντώνης Καττάμης υπογραμμίζει ότι η επιστημονική κοινότητα γνωρίζει πλέον πως περίπου 1 στα 10 παιδιά που εμφανίζουν καρκίνο φέρει κάποιο γονίδιο προδιάθεσης. Συνολικά έχουν καταγραφεί περίπου 700 τέτοια γονίδια, ορισμένα από τα οποία θεωρούνται εξαιρετικά ισχυρά.
Επιτακτική η προληπτική παρακολούθηση
Οι γιατροί ζητούν τακτικούς προληπτικούς ελέγχους για όλα τα παιδιά που έχουν κληρονομήσει τη μετάλλαξη. Ετήσιες μαγνητικές τομογραφίες, υπέρηχοι και αργότερα μαστογραφίες για τα κορίτσια αποτελούν την ενδεδειγμένη πρακτική για την έγκαιρη ανίχνευση πιθανών ενδείξεων.
Ο κ. Καττάμης τονίζει ότι «η κατάσταση, αν και σοβαρή, δεν είναι χωρίς ελπίδα, εφόσον οι οικογένειες συνεργάζονται στενά με τους γιατρούς και δεν παραλείπουν τους απαραίτητους ελέγχους».
Περίπου 200 παιδιά συνολικά στην Ευρώπη
Οι υγειονομικές αρχές εκτιμούν ότι περίπου 200 παιδιά σε όλη την Ευρώπη έχουν γεννηθεί από το γενετικό υλικό του συγκεκριμένου δότη, γεγονός που καθιστά την υπόθεση μία από τις πιο σοβαρές που έχουν καταγραφεί στον χώρο της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.
