Σημαντική αύξηση των εισαγωγών εφήβων σε νοσοκομεία στην Ελλάδα για αυτοτραυματισμούς και χρήση ουσιών

Τα περιστατικά παιδιών και εφήβων από αγχώδη διαταραχή, φοβιών, προβλημάτων συμπεριφοράς και κατάθλιψης αυξάνονται διαρκώς.
Οι διάφορες κρίσεις με τις οποίες έχουν έρθει τα παιδιά αντιμέτωπα τα τελευταία χρόνια, οικονομικές, υγειονομικές, περιβαλλοντικές, αλλά και οι πόλεμοι που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή έχουν δημιουργήσει αβεβαιότητα και έχουν διαμορφώσει ένα πλαίσιο στο οποίο ενισχύεται η ψυχική ευαλωτότητα.
Οι γονείς, από τη δική τους πλευρά είναι εξαντλημένοι, απορροφημένοι από τα προβλήματα της καθημερινότητας και αδυνατούν να ανταπεξέλθουν και να έχουν τον πλήρη έλεγχο της πληροφορίας στην οποία εκτίθενται τα παιδιά τους. Η εικόνα που περιέγραψαν οι ειδικοί δείχνει δραματική εξέλιξη μέσα στα χρόνια.
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα του Παιδιού, η Πανελλήνια Εταιρεία Επαγγελματιών Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων (ΠΕΕ-ΕΝΩΨΥΠΕ) πραγματοποίησε την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου συνέντευξη Τύπου, στην οποία μίλησε ο Πρόεδρος Εμαννουήλ Τσαλαμανιός, η γραμματέας Κωνσταντίνα Μαγκλάρα και ο Καθηγητής Παιδοψυχιατρικής Δημήτρης Αναγνωστόπουλος, με στόχο την ανάδειξη μιας πραγματικότητας που δε μπορούμε να αγνοήσουμε άλλο: την ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων στη χώρα μας, η οποία βρίσκεται σε σοβαρή κρίση, ενώ το σύστημα υπηρεσιών αδυνατεί να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες ανάγκες. Τα περιστατικά παιδιών και εφήβων από αγχώδη διαταραχή, φοβιών, προβλημάτων συμπεριφοράς και κατάθλιψης αυξάνονται διαρκώς καθώς πολλοί έφηβοι στρέφονται στο αλκοόλ και στη χρήση ουσιών.
Η κατάσταση αποτυπώνεται έντονα στα νοσοκομεία, όπου καταγράφεται σημαντική αύξηση των εισαγωγών εφήβων για συμπεριφορές υψηλού κινδύνου με αυτοτραυματισμούς, επιθετικότητα και χρήση ουσιών. Οι επαγγελματίες καλούνται να αντιμετωπίσουν προβλήματα που απαιτούν πολύπλευρη και συντονισμένη διαχείριση, μέσα σε ένα σύστημα που δεν έχει ολοκληρωμένη δομή και το κρατάει η υπερπροσπάθεια που καταβάλλουν οι ειδικοί.
Οι ειδικοί προτείνουν άμεση ενίσχυση των υπηρεσιών με προσωπικό, ίδρυση νέων δομών σε κάθε περιφερειακή ενότητα, ανάπτυξη προγραμμάτων πρώιμης παρέμβασης και παράλληλη στήριξη των γονέων και των σχολείων. Μόνο με μια συνεκτική, κεντρικά σχεδιασμένη πολιτική μπορεί να εξασφαλιστεί ότι κανένα παιδί δεν θα στερηθεί το δικαίωμά του στη φροντίδα. Το μήνυμα είναι επιτακτικό: η χώρα βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι.
Η ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων έχει ήδη επιβαρυνθεί, αλλά η κατεύθυνση που θα ακολουθήσουμε από εδώ και πέρα θα καθορίσει αν η επόμενη γενιά θα μεγαλώσει με περισσότερη σταθερότητα ή με ακόμη μεγαλύτερα βάρη. Η κοινωνία, οι επαγγελματίες και η πολιτεία οφείλουν να δράσουν συντονισμένα, γιατί η ψυχική υγεία των παιδιών δεν μπορεί να περιμένει.
Protothema.gr