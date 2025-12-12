ΕΛΛΑΔΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Πότε καταβάλλονται

Η πληρωμή γίνεται σύμφωνα τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών.

Ο ΕΦΚΑ ανακοίνωσε τις ημερομηνίες καταβολής των Συντάξεων Ιανουαρίου 2026, ακολουθώντας τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών.

Αναλυτικά:

-Την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ), οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν. 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (μισθωτών και μη μισθωτών από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών).

-Τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ), καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

 

Καιρός: Τοπικές βροχές και ενισχυμένοι βοριάδες στην Κρήτη το Σάββατο – Ανοιχτό το σκηνικό των Χριστουγέννων

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες και τοπικές βροχές προβλέπονται...

Νεκρό ένα παιδί από τον Δανό δότη στην Ελλάδα – Εφιάλτης δίχως τέλος για 11 οικογένειες

Οι επιστήμονες τονίζουν τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης και...

Ο Tραμπ σχεδιάζει διάσπαση της ΕΕ, λέει δημοσίευμα

Οι 4 χώρες που προσπαθεί να πείσει να αποχωρήσουν. Σεισμό...

Ποιοι βιώνουν βαθύτερη μοναξιά τα Χριστούγεννα

Για πολλούς ανθρώπους, τα Χριστούγεννα δεν είναι περίοδος χαράς...

