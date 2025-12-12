ΕΝΦΙΑ: Ποιοι φορολογούμενοι θα δουν επιστροφή χρημάτων στους λογαριασμούς τους

Η ΑΑΔΕ επιστρέφει ΕΝΦΙΑ σε ιδιοκτήτες που υπέβαλαν τροποποιητικές δηλώσεις για τις χρήσεις 2014-2019 – Η ειδική ρύθμιση επιτρέπει αναδρομικές διορθώσεις και πλήρη επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών έως το 2025.
Για χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων που ταλαιπωρήθηκαν με παλιές δηλώσεις και ξεχασμένες ιδιοχρησιμοποιήσεις, ανοίγει τώρα ο δρόμος για την επιστροφή ΕΝΦΙΑ που καταβλήθηκε χωρίς να οφείλεται. Η ΑΑΔΕ ξεκινά να αποδίδει στους δικαιούχους τα ποσά που προέκυψαν από τις τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 οι οποίες υποβλήθηκαν έως και τον Ιούνιο, αφορώντας χρήσεις του 2014-2019. Η διαδικασία ενεργοποιείται χάρη σε μια ειδική ρύθμιση που επέτρεψε να διορθωθούν παλαιά φορολογικά έτη, παρά το γεγονός ότι με βάση τους συνήθεις κανόνες αυτά είχαν ήδη παραγραφεί.
Η πρόσφατη εγκύκλιος εξηγεί βήμα προς βήμα τον μηχανισμό επιστροφής, διευκρινίζοντας ότι η υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων από επαγγελματίες ή ιδιώτες που ιδιοχρησιμοποιούν τα ακίνητά τους, αλλά δεν είχαν δηλώσει εγκαίρως τη σωστή χρήση, δεν οδηγεί απλώς στη διαγραφή του φόρου. Εφόσον τα ποσά είχαν πληρωθεί, η ΑΑΔΕ υποχρεούται πλέον να τα γυρίσει πίσω, εφόσον από την εκκαθάριση των διορθωμένων στοιχείων προκύπτει ότι δεν έπρεπε ποτέ να καταβληθούν.
Υπό κανονικές συνθήκες, οι δηλώσεις που μειώνουν φόρο μπορούν να κατατεθούν μόνο εντός της προθεσμίας παραγραφής – κάτι που έχει λήξει για τις χρήσεις 2014-2019. Η ειδική όμως νομοθετική παρέμβαση έδωσε μια άνευ προηγουμένου δυνατότητα επαναδιόρθωσης μέχρι τα μέσα του 2025, προκειμένου να αποκατασταθούν λάθη σε παλιά Ε9 και να χορηγηθούν αναδρομικά οι απαλλαγές για ιδιοχρησιμοποίηση επαγγελματικών χώρων και άλλων ακινήτων.
Το επίμαχο σημείο αφορά τις επιστροφές: η εγκύκλιος ξεκαθαρίζει ότι η παρέκκλιση από τους κανόνες παραγραφής ισχύει και για το κομμάτι των αχρεωστήτως καταβληθέντων. Με άλλα λόγια, όσα ποσά πληρώθηκαν χωρίς να πρέπει, θα επιστραφούν πλήρως στους ιδιοκτήτες. Οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ καλούνται τώρα να ολοκληρώσουν τις εκκαθαρίσεις στηριζόμενες στα διορθωμένα Ε9 που έχουν υποβληθεί έως 30 Ιουνίου 2025.
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, τα βεβαιωμένα ποσά για τα συγκεκριμένα ακίνητα θα διαγράφονται, ενώ όσα έχουν ήδη εξοφληθεί και κριθεί ως μη οφειλόμενα θα πιστώνονται πίσω στους φορολογούμενους. Έτσι κλείνει ένα πολύμηνο — για πολλούς πολυετές — κεφάλαιο αβεβαιότητας σχετικά με το αν τα χρήματα μπορούν πράγματι να επιστραφούν, δεδομένου ότι οι χρήσεις στις οποίες αφορούν είχαν τυπικά παραγραφεί.
Η νέα εικόνα δίνει λύση σε ιδιοκτήτες που διαπίστωσαν καθυστερημένα ότι δεν είχαν δηλώσει σωστά την ιδιοχρησιμοποίηση των ακινήτων τους, γεγονός που οδήγησε σε άδικες χρεώσεις ΕΝΦΙΑ για πολλά χρόνια. Πλέον επιβεβαιώνεται ότι, χάρη στη ρύθμιση που επιτρέπει διορθώσεις έως το 2025, δεν διαγράφεται μόνο ο φόρος αλλά και επιστρέφονται τα ποσά που είχαν πληρωθεί χωρίς να υπάρχει πραγματική υποχρέωση.
Newmoney.gr