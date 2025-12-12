H Aκαδημία Αθηνών τιμά τον Ιστορικό Σύλλογο Ρεθυμνίων Αττικής «ΤΟ ΑΡΚΑΔΙ»

Η ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΙΜΑ ΤΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΡΕΘΥΜΝΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΤΟ ΑΡΚΑΔΙ»

Στις 4 Δεκεμβρίου 2025 ανακοινώθηκαν επισήμως από την Ακαδημία Αθηνών οι τιμητικές διακρίσεις της Β’ Τάξεως Γραμμάτων και Καλών Τεχνών για το έτος 2025, με τον ιστορικό Σύλλογο Ρεθυμνίων Αττικής ΤΟ ΑΡΚΑΔΙ να έχει ξεχωριστή παρουσία.

Λήγοντος του σωτηρίου έτους 2025, κατά το οποίον ο ιστορικός σύλλογος ημών πληροί αισίως το 95 έτος του, πρόκειται η Ακαδημία Αθηνών να τιμήσει τον ιστορικό Σύλλογο Ρεθυμνίων Αττικής «ΤΟ ΑΡΚΑΔΙ» δια «Εύφημης Μνείας» ,

την οποία θα απονείμει ο πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών κος Μιχάλης Τιβέριος, αναγνωρίζοντας την πολυετή και πολύπλευρη σημαντική προσφορά του στον πολιτισμό και την παράδοση της Κρητικής και Ρεθυμνιώτικης κληρονομιάς,

καθώς και τη συνεχή δράση του στην Αθήνα, επιβραβεύοντας την προσπάθειά του να διατηρεί και να προβάλλει τους δεσμούς των Ρεθυμνίων που ζουν στην πρωτεύουσα ,έχοντας ως κυρίαρχο επίτευγμα του την ιδέα ένταξης δια πρώτη φορά διδαχής της κρητικής διαλέκτου ως αυτοδύναμο μάθημα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης προς διατήρηση και διάσωση της.

Ο πρόεδρος κ. Γεώργιος Ν. Βλατάκης – Άρχων Νομοφύλαξ του Οικουμενικού Πατριαρχείου και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Σ.Ρ. Α. “ΤΟ ΑΡΚΑΔΙ” , αποδίδουν ευγνώμονες ευχαριστίες στα μέλη της Ακαδημίας Αθηνών τόσο για την ομόφωνη και παμψηφεί απόφαση τους όσο και για την τιμή που τους επεφύλαξαν.

Η τιμητική διάκριση του Ι.Σ.Ρ.Α. “ΤΟ ΑΡΚΑΔΙ” από την Ακαδημία Αθηνών αντανακλά στο Ρέθυμνο που δικαίως φέρει τον τίτλο της πόλης των γραμμάτων & των τεχνών , αλλά και την Κρήτη και τους Κρητικούς.

Στις φετινές διακρίσεις ξεχωρίζει το Χρυσό Μετάλλιο που απονέμεται στον Κυριάκο Τσαντσανογλου, ενώ στα προκηρυχθέντα βραβεία περιλαμβάνονται δημιουργοί και ερευνητές όπως η Ελένη Κεφάλα, η Σοφία Κλειούση, η Αντώνια Μποτονάκη, ο Χρήστος Γιώννα-Κοντό, Ήλια–Ίωνα Λιβιεράτο, η Teresa Shawcross, ο Νικόλας Ισ. Μιχαη-λίδης, ο Κωνσταντίνος Κονταξής,

η Ανθή Χοτζάκογλου , Δημήτριος Ζυγομαλάς και η Κατερίνα Ζυγοπούλου, ο π. Χρίστος Δ. Κυριακόπουλος και ο Δημήτριος Κ. Κυριακόπουλος,η Γεωργία Λουκά , Μηνά Χουβαρδά και Peter Jeffreys. Επίσης βραβεία θα λάβουν η Μαριλένα Καιμάτη, το ίδρυμα ΔΕΣΤΕ , η Αθηνά Σχινά, Γιαννης Μαμάης , το περιοδικό «Απόπλους Σαμιακων γραμμάτων και τεχνών περιήγηση» , η Αννα Μαραγκου κά

Αξίζει να αναφερθεί ότι η εν λόγω απονομή περιποιεί εξαίρετο τιμή για τον ιστορικό σύλλογο Ρεθυμνίων Αττικής “ΤΟ ΑΡΚΑΔΙ” , αφού από τον χώρο των πολιτιστικών σωματείων της Κρήτης ίσως είναι ο μοναδικός που λαμβάνει αυτήν την τιμητική διάκριση.

Η επίδοση των τιμητικών διακρίσεων θα πραγματοποιηθεί , το εσπέρας της Πέμπτης 18 Δεκεμβρίου 2025, στις 18:00, στην Αίθουσα Τελετών της Ακαδημίας Αθηνών, με δυνατότητα ζωντανής διαδικτυακής παρακολούθησης , από το επίσημη ιστοσελίδα της για όσους δεν μπορούν να παραστούν.