Αγρότες: Aποδέχονται την πρόσκληση για συνάντηση με τον Πρωθυπουργό την Τρίτη

Ανοίγουν από αύριο οι δρόμοι – Παραμένουν στα μπλόκα τα τρακτέρ

Αποδέχθηκαν την πρόταση για διάλογο στο Μαξίμου την προσεχή Τρίτη οι αγρότες. Όπως μεταδίδει το Thesspost.gr, σύμφωνα με τον επικεφαλής του μπλόκου της Καρδίτσας Κώστα Τζέλλα, οι αγρότες αποδέχονται την πρόταση, ενώ το Σάββατο ή την Κυριακή θα γίνει πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια για να οριστεί η επιτροπή που θα κατέβει στην Αθήνα την Τρίτη.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, οι αγρότες προσανατολίζονται να ανοίξουν τους δρόμους από αύριο, ωστόσο τα τρακτέρ θα παραμείνουν παρατεταγμένα στις άκρες, μέχρι να γίνει ο διάλογος με τον Μητσοτάκη.

Όπως μετέδωσε η δημοσιογράφος Χριστίνα Κοραή στο Live News η συνάντηση των αγροτών με τον πρωθυπουργό θα γίνει την Παρασκευή στις 6 το απόγευμα.

Νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απηύθυνε πρόσκληση στον αγροτικό κόσμο για συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη την Τρίτη 13 Ιανουαρίου.

«Είμαστε εδώ για διάλογο, το λέμε ξανά, είμαστε όλοι μαζί και το λέμε με μια ξεκάθαρη διατύπωση, θέλουμε να σταματήσει όλο αυτό. Απευθύνω άλλη μία πρόσκληση στους αγρότες την Τρίτη (σ.σ. 13 Ιανουαρίου) που ο πρωθυπουργός θα είναι στο γραφείο του να συναντηθούν, με δύο ξεκάθαρους όρους:

Να είναι αναλογικό το κλιμάκιο της εκπροσώπησης, δηλαδή να εκπροσωπούνται όλες οι κινητοποιήσεις, γιατί, για να δοθεί μια λύση σε όλο αυτό πρέπει να εκπροσωπούνται όλοι. Και η δεύτερη προϋπόθεση είναι να γίνει ο διάλογος με δρόμους ανοιχτούς, γιατί με μπλόκα εν ισχύ δεν μπορεί να γίνει διάλογος», δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης στο Newsbomb.gr.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε πως «να ανασταλούν αυτές οι κινητοποιήσεις, να είναι αναλογική η εκπροσώπηση και την Τρίτη μπορεί να γίνει η συνάντηση», καλώντας εκ νέου τους εκπροσώπους των αγροτών σε διάλογο.