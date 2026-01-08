Γιώργος Παπαδάκης: Στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας η κηδεία του, δείτε live

Ο δημοσιογράφος έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών μετά από καρδιακή ανακοπή – Στη Ριτσώνα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, η υπουργός Εργασίας και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Στεφάνια από τον πρωθυπουργό και τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ

Στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας λένε αυτή την ώρα συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Παπαδάκη που έφυγε από τη ζωή ξαφνικά σε ηλικία 74 ετών μετά από καρδιακή ανακοπή.

Στεφάνια στη μνήμη του Γιώργου Παπαδάκη έστειλαν, μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης που βρέθηκε στη Ριτσώνα όπως και η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως. Παρόντες και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, και ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, Κώστας Τσουκαλάς.

«Σήμερα αποχαιρετούμε τον δημοσιογράφο που αγάπησε ο απλός κόσμος, που είχε κοινωνικό πρόσημο, μπήκε στα σπίτια όλων των Ελλήνων για πάρα πολλά χρόνια, έδωσε μεγάλες ευκαιρίες ε νέους ανθρώπους συναδέλφους του και νέους επιστήμονες. Θα τον θυμάμαι γιατί χρόνια πολλά συνεργαστήκαμε στην κοινωνική ενημέρωση, ένας άνθρωπος που πάντα τον ενδιέφερε η εικόνα των πολιτών και τα πραγματικά προβλήματα και έβαζε σε πρώτη θέση αυτά που περνούσε ο κόσμος, καλό κατευώδιο» δήλωσε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς.

«Ο Γιώργος πέρα από τη δουλειά που ξέρετε ως οικοδεσπότης του Καλημέρα Ελλάδα, ήταν για τον πολιτισμό. Ποτέ δεν ζητήσαμε κάτι και να μας το αρνηθεί. Δυστυχώς έφυγε με αυτόν τον τρόπο. Θα μας λείψει, μακάρι να υπάρχουν συνεχιστές του έργου του» είπε συγκινημένος ο φίλος του Γιώργου Παπαδάκη και ηθοποιός Χρήστος Φωτίδης

Σε ανακοίνωσή της, η οικογένεια του εκλιπόντος εξέφρασε τις θερμές της ευχαριστίες σε όλους όσοι στέκονται δίπλα της αυτές τις δύσκολες ώρες, δείχνοντας κατανόηση, συμπαράσταση και σεβασμό στο πένθος της. Παράλληλα έχει παρακαλέσει όσους το επιθυμούν, αντί στεφάνων, να τιμήσουν τη μνήμη του με δωρεά στους παρακάτω οργανισμούς:

«Το Εργαστήρι» – Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία

Τράπεζα: Alpha Bank

ΙΒΑΝ: GR 2501 4050 3050 300 200 200 1379

Δικαιούχος: Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία «Το Εργαστήρι»

«Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Τράπεζα: Alpha Bank

ΙΒΑΝ: GR4201404410441002101062962

Δικαιούχος: Το Χαμόγελο του Παιδιού