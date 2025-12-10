Αγρότες: Δέχθηκαν επίθεση με χημικά στη γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου – Κλούβα των ΜΑΤ μπλόκαρε και ασθενοφόρα

Τα ΜΑΤ για να εμποδίσουν τους αγρότες να ανοίξουν τα διόδια στη γέφυρα του Ρίου έφτασαν στο σημείο να μπλοκάρουν και ασθενοφόρα.
Αδιανότητα είναι όσα συμβαίνουν με ευθύνη της κυβέρνησης, σε μια μάταιη όπως αποδεικνύεται προσπάθεια να ανακοπούν οι κινητοποιήσεις των αγροτών. Συγκεκριμένα οι αγρότες της Αχαΐας, Ηλείας και της Αιτωλοακαρνανίας, που κλιμακώνουν τη δράσης τους, σχεδίαζαν σήμερα το άνοιγμα των διοδίων στη γέφυρα Ρίου- Αντιρρίου, επιτρέποντας την ελεύθερη διέλευση των οχημάτων.
Ωστόσο, στο σημείο που ενώνεται η Εθνική Οδός με την περιμετρική υπήρχε κλούβα των ΜΑΤ και δυνάμεις της αστυνομίας δεν επέτρεπαν την περαιτέρω μετακίνηση, ενώ μπλοκαρίστηκε η κυκλοφορία και 2 ασθενοφόρων τα οποία έκαναν αναστροφή και έφυγαν.
Μάλιστα, υπήρχαν αναφορές ότι μέσα σε ένα από αυτά υπήρχε ασθενής.
Επίθεση με χημικά στους αγρότες δίπλα σε γκρεμό
Οι αγρότες έσπασαν τον αστυνομικό φραγμό και κατευθύνονται πεζή προς τη γέφυρα, με τις αστυνομικές δυνάμεις λίγο πριν τις 14.00 να κάνουν ρίψη χημικών προκειμένου να αποτρέψουν αγρότες, κι ενώ οι άνθρωποι βρίσκονταν δίπλα σε γκρεμό.