Νέα προσαγωγή για την απόπειρα δολοφονίας του Γιάννη Λάλα

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Το συγκεκριμένο άτομο φέρεται να διατηρεί στενές φιλικές σχέσεις με 48χρονο σκληρό ποινικό καταδικασμένο για υποθέσεις της Greek mafia.

Σε μια προσαγωγή για την απόπειρα δολοφονίας του Γιάννη Λάλα, προχώρησαν οι αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Κρήτης προχώρησαν στην προσαγωγή ενός προσώπου.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το άτομο φέρεται να διατηρεί στενές φιλικές σχέσεις με 48χρονο σκληρό ποινικό καταδικασμένο για υποθέσεις της Greek mafia, μεταξύ άλλων και της απαγωγής του Περικλή Παναγόπουλου.

Η προσαγωγή έρχεται μετά τις πέντε συλλήψεις που έγιναν από την ΕΛ.ΑΣ.. Πρόκειται για τέσσερις Αλβανούς και δύο Ελληνες.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιάννης Λάλας είχε δεχθεί επίθεση τον περασμένο Σεπτέμβριο, ενώ στη συνέχεια δολοφονήθηκε την 1η Νοεμβρίου στην Αράχωβα.

 

ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ

