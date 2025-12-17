Αγρότες: «Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις» – Η απόφαση του συντονιστικού Νίκαιας εν όψει Σερρών

Την Πέμπτη συνεδριάζει στον Λευκώνα Σερρών η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων με τη συμμετοχή εκπροσώπων αγροτών από όλη τη χώρα.
Συνέχιση, αλλά και κλιμάκωση των κινητοποιήσεων τους αποφάσισαν οι αγρότες της Θεσσαλίας, μετά τη συνεδρίαση του συντονιστικού στο μπλόκο της Νίκαιας το απόγευμα της Τετάρτης (17/12), καθώς όπως ανακοινώθηκε, δεν θεωρούν ότι υπάρχουν λόγοι για να πραγματοποιηθεί συνάντηση με τον πρωθυπουργό.
Να σημειωθεί πως σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το larissanet.gr, οι αγρότες θα καλέσουν αύριο Πέμπτη (18/12) τα υπόλοιπα μπλόκα σε όλη τη χώρα να εντείνουν τις δράσεις τους, με στόχο η κυβέρνηση να δώσει άμεσες λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος.
Αντίστοιχη ήταν και η απόφαση για ενίσχυση των κινητοποιήσεων που έλαβε και το συντονιστικό των αγροτών στον αυτοκινητόδρομο Ε65 στην Καρδίτσα. Οι συμμετέχοντες υπογράμμισαν, ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος για συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς –όπως τονίζουν– δεν έχουν δοθεί απαντήσεις στα βασικά αιτήματα που αφορούν τον πρωτογενή τομέα.
Μετά και το τεχνικό πρόβλημα που σημειώθηκε χθες και είχε ως αποτέλεσμα να παρακρατηθεί εισφορά υπέρ ΕΛΓΑ προτού πιστωθούν τα ποσά της Βασικής και της Αναδιανεμητικής Ενίσχυσης, το κλίμα είναι βαρύ. Συγκεκριμένα, οι αγρότες είναι δυσαρεστημένοι από τις πληρωμές που καθυστέρησαν και που όπως λένε είναι κουτσουρεμένες, αφού προηγουμένως ο ΕΛΓΑ είχε τραβήξει από τους λογαριασμούς τους χρήματα, κάτι που τους έκανε να είναι ακόμα περισσότερο επιφυλακτικοί απέναντι στη στάση της κυβέρνησης και στον όποιο διάλογο.
Την Πέμπτη στις Σέρρες η απόφαση
Πλέον, σε σε αυτό κλίμα θα συνεδριάζει αύριο Πέμπτη (18/12) στον Λευκώνα Σερρών η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων με τη συμμετοχή εκπροσώπων αγροτών από όλη τη χώρα. Στη συνεδρίαση θα καθοριστούν τα επόμενα βήματα του αγροτικού κινήματος, καθώς –όπως τονίζουν οι αγρότες– παραμένουν ανοιχτά πολλά ζητήματα που δεν καλύφθηκαν από τις κυβερνητικές εξαγγελίες.
Κεντρικό αίτημα παραμένει η αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, την οποία οι αγρότες χαρακτηρίζουν ως «βασικό ζήτημα που πρέπει να ικανοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό». Παράλληλα, εκφράζουν έντονη δυσαρέσκεια για τις πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού Κωστή Χατζηδάκη στη συζήτηση του προϋπολογισμού, τις οποίες χαρακτηρίζουν «κοροϊδία».
Ο κ. Χατζηδάκης είχε αναφέρει ότι «θα εξετάσουμε πώς μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα η επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο», αντί της καθιέρωσης αφορολόγητου πετρελαίου στην αντλία. «Η κυβέρνηση κάνει φιλότιμες προσπάθειες να μας εξοργίσει», δήλωσαν σήμερα αγροτικοί εκπρόσωποι στο Mega.
Μάλγαρα: Κλείνει επ’ αόριστον το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη
Νέα κλιμάκωση ακολουθεί και από τους αγρότες στο μπλόκο των Μαλγάρων, οι οποίοι αποφάσισαν κινητοποιήσεων ενόψει της αυριανής πανελλαδικής σύσκεψης. Απόφαση της τοπικής επιτροπής προβλέπει ότι από αύριο το πρωί θα κλείσει επ’ αόριστον το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, έως νεωτέρας.
Η κίνηση αυτή αποτυπώνει τη σκληρή στάση με την οποία οι αγρότες προσεγγίζουν τη συνεδρίαση, όπου αναμένεται να προτείνουν συνέχιση και ενίσχυση των κινητοποιήσεων. Παράλληλα, η ένταση επιτείνεται από τις παρακρατήσεις χρημάτων λόγω ΕΛΓΑ, που διαπιστώθηκαν σήμερα σε τραπεζικούς λογαριασμούς, ενώ –όπως υποστηρίζουν– δεν έχει ακόμη καταβληθεί η βασική ενίσχυση.
Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε έντονη οργή, με τις κυβερνητικές διαβεβαιώσεις περί «τεχνικού λάθους» και άμεσης διόρθωσης να μην πείθουν τους αγρότες, οι οποίοι δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους.
Εκατοντάδες φορτηγά ακινητοποιημένα στον Προμαχώνα
Στον Προμαχώνα, οι αγρότες αποφάσισαν να κλείσουν επ’ αόριστον τη διέλευση των φορτηγών, ενώ άνοιξαν τα διόδια για τα Ι.Χ. και τα λεωφορεία. Το ρεύμα προς τον Προμαχώνα είναι μπλοκαρισμένο καθώς εκατοντάδες νταλίκες έχουν σχηματίσει ουρά που ξεπερνάει τα 25 χιλιόμετρα, καθώς είναι ακινητοποιημένες από τις 11:30 το πρωί της Τετάρτης τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Βουλγαρία, όταν και πάρθηκε απόφαση από τους αγρότες να αποκλείσουν τον μεθοριακό σταθμό.
Οι οδηγοί των φορτηγών πιθανότατα περίμεναν ότι έχει ανοίξει ο μεθοριακός σταθμός, καθώς γνώριζαν ότι περίπου στις έξι με επτά το απόγευμα άνοιγε και έτσι πήγαν και σχημάτισαν δεύτερη και τρίτη σειρά με αποτέλεσμα να μπλοκάρει ο δρόμος και για τα ΙΧ και για τα λεωφορεία.
Τελεσίγραφο από Γιαννιτσά, Κιλκίς, Παιονία
Από τις 18:00 και για 4 ώρες κλειστός θα είναι ο συνοριακός σταθμός των Ευζώνων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από και προς την Ελλάδα με τις νταλίκες, με τα φορτηγά ήδη να αρχίζουν να κάνουν τις πρώτες ουρές θέλοντας να περάσουν στη χώρα μας, αλλά και τα Ι.Χ.
Αυτός ο σχεδιασμός, σύμφωνα με τους αγρότες, θα κρατήσει από εδώ και στο εξής καθημερινά τετράωρος αποκλεισμός.
Οι αγρότες των Γιαννιτσών, του Κιλκίς και της Παιονίας που συμμετέχουν στη συγκεκριμένη κινητοποίηση θα πάνε στην αυριανή σύσκεψη με ένα τελεσίγραφο 48 ώρες για να διορθωθεί το λάθος των χρημάτων που έχασαν από τον ΕΛΓΑ.
Υπάρχουν αγρότες εδώ που έχασαν από 1.000 μέχρι 6.000 ευρώ μέσα σε ένα 12ωρο. Μπήκαν οι ενισχύσεις του ΕΛΓΑ και στη συνέχεια εξαφανίστηκαν τα χρήματά τους, όπως μας έλεγαν και μας έδειχναν στα κινητά τους, στους λογαριασμούς.
Πηγή: cnn.gr