Αγροτικά μπλόκα στην Κρήτη: Επεισόδια με χημικά και πέτρες – Έκλεισε το αεροδρόμιο Ηρακλείου

Αστυνομικές κλούβες και περιπολικά παρατάχθηκαν στις εισόδους του «Νίκος Καζαντζάκης» και του «Ιωάννης Δασκαλογιάννης» – Στην πίστα του αεροδρομίου Ηρακλείου οι διαδηλωτές – Ανεστάλη η λειτουργία του – Δύο τραυματίες στα Χανιά

Με χημικά, κρότου – λάμψης και δακρυγόνα, απάντησαν οι δυνάμεις ασφαλείας στους αγροτοκτηνοτρόφους που επιχειρούν να προσεγγίσουν το αεροδρόμιο Ηρακλείου, για να υλοποιήσουν την προγραμματισμένη κινητοποίηση που προβλέπει αποκλεισμό του «Νίκος Καζαντζάκης» και βρήκαν παραταγμένες κλούβες, περιπολικά και αστυνομικούς που εμποδίζουν την πρόσβασή τους.

Σύμφωνα με το patris.gr, αυτή ήταν η αφορμή για να ξεκινήσουν τα επεισόδια ανάμεσά τους με τους αγρότες να κατεβαίνουν από τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους για να πάνε στο αεροδρόμιο και την αστυνομία για να απαντά με χρήση ασύμμετρης βίας.

Ομάδα διαδηλωτών προσπάθησε να σπάσει τον αστυνομικό φραγμό, με αποτέλεσμα να υπάρξει άμεση αντίδραση από τις δυνάμεις των ΜΑΤ, που προχώρησαν σε χρήση χημικών και καπνογόνων για να απωθήσουν τους συγκεντρωμένους, ενώ οι συγκεντρωμένοι που βρίσκονται στα γύρω χωράφια από το αεροδρόμιο, απαντούν με πέτρες προς τις κλούβες της ΕΛ.ΑΣ., ενώ παράλληλα προσπαθούν να πλησιάσουν – χωρίς αποτέλεσμα – στην πύλη του αερολιμένα.

«Δεν θέλουμε επεισόδια. Ο κόσμος δεν σταματά. Θέλουμε να πάμε όσο πιο κοντά γίνεται στο αεροδρόμιο. Όχι να μπούμε μέσα στο αεροδρόμιο, αλλά στον κυκλικό κόμβο», μίλησε από την λεωφόρο Σενετάκη, ο εκπρόσωπος της Παγκρήτιας Συντονιστικής Βασίλης Μανουράς στην ΚΡΗΤΗ ΤV. «Είναι ξεκάθαρο. Θα αποκλειστεί το αεροδρόμιο».

Aγροτοκτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αλιείς από το Ηράκλειο, το Λασίθι και το Ρέθυμνο, οι οποίοι συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις που ξεκίνησαν σήμερα και στην Κρήτη, είχαν ξεκινήσει από το Παγκρήτιο Στάδιο με μηχανοκίνητη πορεία, με στόχο να πλησιάσουν στο Αεροδρόμιο Ηρακλείου, ωστόσο ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις είχαν αποκλείσει το πέρασμα προς τον αερολιμένα και από τη Λεωφόρο Σενετάκη, αλλά και από τη Λεωφόρο Ικάρου.

Οι διοργανωτές της κινητοποίησης εκτιμούν ότι η συμμετοχή αγγίζει τα 4.000 άτομα, ενώ αστυνομικές δυνάμεις έχουν αποκλείσει την πρόσβαση στο αεροδρόμιο, τόσο από την εθνική οδό, όσο και από την πόλη του Ηρακλείου, με αποτέλεσμα οι ταξιδιώτες να αναγκάζονται να πηγαίνουν με τα πόδια μέχρι τις εγκαταστάσεις του αεροδρομίου.

Σημαντικά προβλήματα προκλήθηκαν και στην κυκλοφορία των οχημάτων, με πολλούς οδηγούς να εγκλωβίζονται στην περιοχή. Αρκετοί αναγκάστηκαν υπό την καθοδήγηση των αγροτών, να κάνουν αναστροφή πάνω στη νησίδα, περνώντας ακόμη και ανάμεσα από φοίνικες για να καταφέρουν να φύγουν.

Με το που απομακρύνθηκαν οι κλούβες, οι αγροτοκτηνοτρόφοι κατευθύνθηκαν στο χώρο των εγκαταστάσεων του αεροδρομίου και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, έχουν κάνει κατάληψη στην πίστα με αποτέλεσμα να διακοπούν οι πτήσεις, ενώ γίνονται διαπραγματεύσεις για την απομάκρυνσή τους.

Ένταση και στα Χανιά

Ανάλογες σκηνές με αυτές στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, εκτυλίχθηκαν και λίγο πριν τον αερολιμένα Χανίων «Ιωάννης Δασκαλογιάννης», όταν αγρότες και κτηνοτρόφοι κατευθύνθηκαν στην πύλη του για να διαμαρτυρηθούν και η αστυνομία δεν τους επέτρεψε να προσεγγίσουν, με αποτέλεσμα να υπάρξει ένταση, πάλι με χημικά από τις δυνάμεις ασφαλείας και πέτρες – ξύλα από την πλευρά των διαδηλωτών.

Οι αγρότες είχαν λάβει την απόφαση να αποκλείσουν την κεντρική πύλη του αεροδρομίου «Ιωάννης Δασκαλογιάννης» και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις με οχήματα των ΤΑΕ και μεταφοράς προσωπικού, απέκλεισαν την κύρια κεντρική οδική αρτηρία που οδηγεί στο αεροδρόμιο.

Εκατοντάδες διαδηλωτές έσπασαν τον αστυνομικό φραγμό και άρχισαν να οδεύουν προς το αεροδρόμιο. Συνάδελφοί τους όμως, εγκλωβίστηκαν από τις δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας μπροστά από τις κλούβες και τα οχήματα της ΕΛΑΣ. Παρά τις προσπάθειες να μην υπάρξουν συμπλοκές και συγκρούσεις, αυτό δεν κατέστη δυνατό και αυτή την ώρα υπάρχουν εκτεταμένα επεισόδια. Πληροφορίες αναφέρουν ότι τραυματίστηκαν πολίτης και αστυνομικός.