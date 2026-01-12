Αγροτικό: Συνεδριάζουν οι «σκληροί» των μπλόκων στη Νίκαια -Εισηγούνται να μην πάνε στη συνάντηση με Μητσοτάκη

Μαρινάκης: Η κυβέρνηση δεν λειτουργεί με τελεσίγραφα.
Στον «αέρα» πάνε να τινάξουν τη συνάντηση της Τρίτης με τον πρωθυπουργό οι αγρότες.
Αν και από το Μαξίμου έγινε δεκτό το αίτημα να γίνουν δύο διαφορετικές συναντήσεις, σήμερα οι αγρότες κάνουν πίσω -κυρίως από το «σκληρό» μπλόκο της Νίκαιας, καθώς διαφωνούν στη σύνθεση των επιτροπών και στον αριθμό των εκπροσώπων που θα συμμετάσχουν στη συνάντηση.
Γι αυτό και η Πανελλαδική Επιτροπή έχει αποφασίσει να γίνουν στα μπλόκα Γενικές Συνελεύσεις σήμερα (12/1) το απόγευμα, κι ενώ μπλόκα από Θεσσαλονίκη, Σέρρες και Κρήτη που διαφοροποιούνται από αυτήν, ετοιμάζονται για το αυριανό ραντεβού τους με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Μπλόκο Νίκαιας: Δεν πάμε στο ραντεβού
Οι εκπρόσωποι των αγροτών της Θεσσαλίας, Ρίζος Μαρούδας και Σωκράτης Αλειφτήρας μιλώντας στην ΕΡΤ ανέφεραν ότι δεν θα προσέλθουν στο αυριανό ραντεβού με τον πρωθυπουργό «αν δεν τηρηθούν οι προϋποθέσεις» που θέτουν, ενώ ήρθαν σε αντιπαράθεση με τον Δημήτρη Τσίλια, ο οποίος δήλωσε ότι οι εκπρόσωποι από τα Πράσινα Φανάρια θα μεταβούν κανονικά στο Μέγαρο Μαξίμου.
«Μας ένωσαν τα κοινά προβλήματα αλλά από τις 12 Δεκέμβρη διαφοροποιήθηκαν οι θέσεις. Είναι πολύ αργά πλέον να κάνουμε νούμερα για το αν θα πάμε ή όχι στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Τσίλιας.
«Δεν καθορίζουμε ποιους θα δει ο πρωθυπουργός, αλλά από εκεί και πέρα για εμάς κόκκινη γραμμή είναι οι αποφάσεις της Πανελλαδικής των μπλόκων και τάση είναι ότι αν δεν δεχτούν τις επιτροπές που εμείς έχουμε καθορίσει δηλαδή 25 στη μία και 10 στην άλλη,δεν θα προσέλθουμε στο αυριανό ραντεβού», τόνισε ο Σωκράτης Αλειφτήρας από την πλευρά του.
Απευθυνόμενος στον Δημήτρη Τσίλια είπε: «Αυτοί που δεν ερχόντουσαν στην Πανελλαδική σύσκεψη που εκπροσωπεί 60 μπλόκα να μην λένε τώρα ότι δεν είναι θεσμοθετημένο όργανο», με τον κ. Τσίλια να απαντά από την πλευρά του ότι η Πανελλαδική δεν έχει Καταστατικό Χάρτη.
Τζέλλας: Δεν βλέπω να γίνεται η συνάντηση
Επίσης, μιλώντας στο iefimerida ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, Κώστας Τζέλλας εξέφρασε την άποψη ότι δεν βλέπει την συνάντηση να γίνεται.
«Διαφαίνεται ότι δεν θα γίνει η συνάντηση, τουλάχιστον εμείς αυτό θα εισηγηθούμε. Η κυβέρνηση δεν θέλει τον διάλογο, θέλει να τον τινάξει στον αέρα και να ρίξει σ’ εμάς το φταίξιμο. Ενδιαφέρεται να διασπάσει το αγροτικό κίνημα γι’ αυτό και θέλει δεύτερη συνάντηση με δικούς της» είπε αρχικά.
Κατά τον κ. Τζέλλα το πρόβλημα δεν είναι αριθμητικό στην εκπροσώπηση. «Αυτό είναι το θέμα;» λέει. «Το πρόβλημα είναι ότι αφενός θέλουν να βάλουν δικούς τους για να διασπάσουν το κίνημα και πως λύσεις σε δύο ώρες (στις 13:00 η πρώτη συνάντηση και στις 15:00 η δεύτερη) δεν δίνονται στα τεράστια προβλήματα» λέει ο Κ. Τζέλλας.
Σημειώνεται ότι η κυβέρνηση δέχεται από 20 εκπροσώπους σε κάθε συνάντηση «για να γίνει εποικοδομητική συζήτηση και όχι «ένα πανηγύρι όπου δεν θα βγαίνει καμία άκρη» όπως είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και η Πανελλαδική των αγροτών ζητά 25-30.
Η αλλαγή στάσης, τουλάχιστον από τα λεγόμενα «σκληρά μπλόκα» προκάλεσε και την κυβερνητική αντίδραση
«Η Κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός δεν λειτουργούν με τελεσίγραφα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
Όπως εξήγησε, ο διαχωρισμός σε δύο συναντήσεις ζητήθηκε από τις ίδιες τις αγροτικές ομάδες, ενώ για λόγους ασφάλειας και ουσιαστικού διαλόγου έχει τεθεί όριο συμμετοχής 20 ατόμων σε κάθε συνάντηση. Όπως είπε αυτό που αναμένει η Κυβέρνηση είναι τα ονόματα αυτών που θα συμμετάσχουν στην αυριανή συνάντηση, ενώ υπογράμμισε ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για πρόσθετα μέτρα στήριξης πέραν όσων έχουν ήδη ανακοινωθεί.