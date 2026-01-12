Εντατικοί έλεγχοι στο Ηράκλειο για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με φόντο συγκεκριμένο ΚΥΔ του νομού!

Εντατικούς ελέγχους σε άτομα που είχαν απευθυνθεί σε συγκεκριμένο Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων στον νομό Ηρακλείου διενεργούν οι Αρχές, στο πλαίσιο της έρευνας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Τις τελευταίες εβδομάδες παρατηρείται εντατικός έλεγχος σε άτομα που είχαν απευθυνθεί σε συγκεκριμένο Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων στον νομό Ηρακλείου, στο πλαίσιο της διερεύνησης υπόθεσης που σχετίζεται με ένα από τα πρόσωπα-κλειδιά του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕκαι τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις.
Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας καλούνται να δώσουν εξηγήσεις συγγενικά και φιλικά πρόσωπα, από σύντεκνους και κουμπάρους έως συμπεθέρους, φίλους και γνωστούς. Την ίδια ώρα, στελέχη της Οικονομικής Αστυνομίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξετάζουν διεξοδικά κάθε στοιχείο της υπόθεσης.
Απευθύνουν στοχευμένες ερωτήσεις σε όσους προσέρχονται για κατάθεση, συγκεντρώνουν δεδομένα και προχωρούν σε διασταυρώσεις και αντιπαραβολές, καθώς οι κινήσεις στους τραπεζικούς λογαριασμούς δεν φαίνεται να προσφέρουν ξεκάθαρη εικόνα, όπως είχε συμβεί σε άλλες υποθέσεις
