Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου προειδοποιεί για ισχυρούς ανέμους και χιονοπτώσεις αύριο Τρίτη

Σύμφωνα με το δελτίο της ΕΜΥ, αναμένονται βόρειοι άνεμοι έως 8 μποφόρ, χιονόνερο και ασθενείς καταιγίδες σε Κυκλάδες και Κρήτη. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας τίθεται το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου, ενόψει της επιδείνωσης των καιρικών συνθηκών που αναμένεται να επηρεάσει Κυκλάδες και Κρήτη αύριο, Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026, σύμφωνα με το δελτίο γενικής πρόγνωσης της Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ/ΕΜΚ, 12-01-2026, ώρα 13:00). Όπως αναφέρεται στην επίσημη ενημέρωση, ο καιρός θα χαρακτηρίζεται από λίγες νεφώσεις, οι οποίες κατά τόπους –και κυρίως στα ανατολικά τμήματα– θα είναι αυξημένες. Στις περιοχές αυτές προβλέπονται ασθενείς τοπικές βροχές ή χιονόνερο, καθώς και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά και ημιορεινά της Κρήτης. Από τις μεσημβρινές ώρες, ωστόσο, προβλέπεται σταδιακή βελτίωση του καιρού. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται λόγω των ανέμων, οι οποίοι θα πνέουν βόρειοι – βορειοδυτικοί εντάσεως 5 έως 7 μποφόρ, με τάση να φτάνουν τοπικά στα ανατολικά έως και τα 8 μποφόρ, πριν παρουσιάσουν γρήγορη εξασθένηση. Από το απόγευμα, οι άνεμοι θα στραφούν σε δυτικές διευθύνσεις, με ένταση 4 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Στο πλαίσιο αυτό, το Κεντρικό Λιμεναρχείο απευθύνει σαφή έκκληση προς όλους τους ιδιοκτήτες πλοίων και μικρών σκαφών που ελλιμενίζονται στην περιοχή, να προχωρήσουν άμεσα στη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλούς πρόσδεσης. Παράλληλα, καλούνται επαγγελματικά αλιευτικά, πλοία αναψυχής και μικρά σκάφη να αποφύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα κατά τη διάρκεια ισχύος των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Σε άμεση επιχειρησιακή ετοιμότητα τίθενται επίσης ρυμουλκά, ναυαγοσωστικά, αλιευτικά σκάφη καθώς και εθελοντικές ομάδες, προκειμένου να μπορέσουν να συνδράμουν άμεσα σε περίπτωση ανάγκης. Την ίδια στιγμή, ζητείται από τα τοπικά έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης να προχωρούν σε συχνή αναμετάδοση των σχετικών οδηγιών καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του δελτίου. Τέλος, γνωστοποιείται ότι το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου έχει θέσει σε πλήρη ετοιμότητα όλο το προσωπικό, καθώς και τα διαθέσιμα πλωτά και χερσαία μέσα, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί άμεσα σε περιστατικά παροχής βοήθειας σε ενδεχόμενα κινδυνεύοντα πλοία, μικρά σκάφη ή πρόσωπα.