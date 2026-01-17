Αγροτικός αναβρασμός στην Κρήτη ενόψει συνάντησης με τον πρωθυπουργό

Την περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους δρομολογούν οι Αγροτικοί Σύλλογοι που συγκροτούν την Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτοκτηνοτροφικών Συλλόγων Ηρακλείου, μετά τη χθεσινή διευρυμένη συνεδρίασή τους, η οποία πραγματοποιήθηκε στις Αρχάνες.
Στο τραπέζι τέθηκαν εκ νέου τα χρόνια και οξυμένα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα, με τους παραγωγούς να προειδοποιούν ότι η σημερινή πολιτική οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στον αφανισμό της μικρομεσαίας αγροτιάς.
Κεντρικό θέμα της συζήτησης αποτέλεσε, για ακόμη μία φορά, το μεταφορικό ισοδύναμο, με τους αγροτοκτηνοτρόφους να ζητούν άμεση και ουσιαστική μείωση του κόστους μεταφοράς των ζωοτροφών προς την Κρήτη. Όπως υπογράμμισαν, η ενίσχυση πρέπει να καταλήγει απευθείας στους παραγωγούς – ακόμη και με τη μορφή ετήσιας επιδότησης – και όχι σε μεγαλεμπόρους ή ναυτιλιακά συμφέροντα. Παράλληλα, τέθηκε με ένταση η ανάγκη για οριστική λύση στο ζήτημα των δασικών χαρτών στο νησί, αλλά και για συγκεκριμένα μέτρα αντιμετώπισης της λειψυδρίας, η οποία απειλεί άμεσα καλλιέργειες και ζωικό κεφάλαιο.
Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στη συνάντηση που αναμένεται να πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Δευτέρα στο Μέγαρο Μαξίμου μεταξύ του πρωθυπουργού και εκπροσώπων του αγροτικού κόσμου. Από την Κρήτη θα συμμετάσχουν δύο εκπρόσωποι: ο Κώστας Λεονταράκης, μελισσοκόμος και πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μελισσοκόμων, και ο Κώστας Λιλικάκης, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτοκτηνοτροφικών Συλλόγων Νομού Χανίων και εκπρόσωπος του μπλόκου των Μεγάλων Χωραφιών.
Όπως επισημάνθηκε στη συνέλευση, το αποτέλεσμα της συνάντησης στο Μαξίμου θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό τη στάση που θα κρατήσουν αγρότες και κτηνοτρόφοι στο νησί το επόμενο διάστημα. Οι παραγωγοί εκφράζουν έντονη δυσαρέσκεια, καθώς – όπως αναφέρουν – τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα αντιμετωπίζονται με αποσπασματικές διορθώσεις και όχι με ένα συνολικό σχέδιο προστασίας, την ώρα που διακυβεύεται ένας κρίσιμος κρίκος της παραγωγικής αλυσίδας της χώρας.
Στη διευρυμένη συνεδρίαση έδωσαν το «παρών» οι Αγροτικοί Σύλλογοι που απαρτίζουν την Ομοσπονδία, αντιπροσωπεία της Επιτροπής Αγώνα Τυμπακίου, καθώς και δεκάδες μεμονωμένοι αγροτοκτηνοτρόφοι από διαφορετικές περιοχές του Νομού Ηρακλείου. Αρκετοί εξ αυτών συμμετείχαν για πρώτη φορά σε οργανωμένη διαδικασία του αγροτικού κινήματος, στοιχείο που χαρακτηρίστηκε ενθαρρυντικό ενόψει των αγώνων που, όπως ειπώθηκε, βρίσκονται μπροστά τους απέναντι σε κυβέρνηση, ΚΑΠ και ΕΕ.
Μέσα από τις τοποθετήσεις αναδείχθηκε ως βασική αιτία της εγκατάλειψης της παραγωγής η εφαρμοζόμενη πολιτική σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Έγινε εκτενής αναφορά στο υπέρογκο κόστος παραγωγής, στο πανάκριβο πετρέλαιο και ρεύμα, στις ανεπαρκείς και καθυστερημένες αποζημιώσεις για φυσικές καταστροφές, αλλά και στην απουσία κατώτερων εγγυημένων τιμών. Ιδιαίτερη ανησυχία εκφράστηκε για τη συμφωνία Mercosur, η οποία – σύμφωνα με τους αγρότες – απειλεί να αποτελέσει «ταφόπλακα» για τον μικρό κλήρο, ειδικά σε προϊόντα όπως το λάδι και το μέλι. Ενδεικτικό της κατάστασης, όπως ειπώθηκε, είναι ότι για προϊόντα αξίας 100 ευρώ, ο παραγωγός εισπράττει μόλις 8 ευρώ.
Στο πλαίσιο της εκπροσώπησης της Κρήτης στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, οι Ομοσπονδίες Ηρακλείου και Χανίων συμφώνησαν να τεθούν συγκεκριμένα αιτήματα, μεταξύ των οποίων:
άμεση ρύθμιση του μεταφορικού ισοδύναμου για τις ζωοτροφές,
κρατική επίλυση του ζητήματος των δασικών χαρτών,
έργα υποδομής και μείωση του κόστους νερού για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας,
κατάρτιση και εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος δακοκτονίας με κρατική ευθύνη.