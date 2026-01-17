ΚΡΗΤΗ

Η Κρήτη αποχαιρέτησε τον Γιάννη Ξυλούρη – Πλήθος κόσμου στην κηδεία

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μηνά στο Ηράκλειο, ενώ η ταφή θα γίνει στα Ανώγεια, στον τόπο καταγωγής του, στο κοιμητήριο της Αγίας Παρασκευής.

Συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι της κρητικής μουσικής σκηνής αποχαιρέτισαν τον Γιάννη Ξυλούρη (Ψαρογιάννη), ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών.

Ο Ψαρογιάννης υπήρξε μέλος της ιστορικής οικογένειας των Ξυλούρηδων, που επί τέσσερις γενιές έχει καθορίσει την πορεία και την παράδοση της κρητικής μουσικής, αφήνοντας βαθύ και διαχρονικό αποτύπωμα.

Στην πολύχρονη μουσική του σταδιοδρομία συνεργάστηκε εκτός από τους αδελφούς του Νίκο και Αντώνη και με τον Κώστα Μουντάκη, κυρίως τη δεκαετία του ’60, καθώς και με τον Βασίλη Σκουλά, ξεκινώντας έναν μοναδικό και μακρύ κατάλογο δισκογραφικών εκδόσεων που τον καθιερώνουν ως τον περισσότερο ηχογραφημένο λαγουτιέρη στην κρητική μουσική την εποχή εκείνη.

 

ΠΗΓΗ: FLASH

ΠΚ team
ΠΚ team
